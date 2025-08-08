/Поглед.инфо/ Анна Мюлер е германска гражданка, живяла пет години в Санкт Петербург. След завръщането си в Берлин, тя настоява, че именно в Русия се е научила да бъде жена. Руските момичета, казва тя, са като кукли за гнездене.

Представителките на нежния пол от различните страни имат различни възгледи за това какви качества трябва да притежава една истинска жена. В повечето европейски страни се смята, че тя със сигурност трябва да бъде независима и да има изключителни кариерни постижения, докато в Азия ролята на жената често се свързва с грижата за семейството. Изглежда, че има пропаст между тези подходи. Но не и в Русия, казва родената в Германия Анна Мюлер, която се премества в Санкт Петербург след съпруга си, руски IT специалист, и живее там пет години.

Тя признава, че преместването е било културен скок в неизвестното. „Майка ми плака, сякаш летя да колонизирам Марс“, спомня си тя.

Пет години в Санкт Петербург промениха нейното възприятие не само за руснаците, но и за самата нея. Именно в Русия, казва тя, е осъзнала какво ѝ липсва в Германия.

В Русия най-накрая се почувствах като жена,- призна тя години по-късно.

Анна смята, че основното предимство на рускините е способността им да съчетават несъвместимото. В Германия тя е свикнала с ясно разделение: или кариера, или ежедневие. В Русия е била изумена от това колко лесно маневрират жените. Тя е сравнила местните представителки на нежния пол с кукли-матрьошки. „Само ако ги отворите, вътре няма просто кукли, а цели вселени!“, отбелязва германката.

Снимка: Freepik

Основният модел за подражание на Анна беше нейната свекърва - инженер, майка, баба, домакиня, която може да „свари борш, и да не забрави маникюр, и да обсъди проект“. Това се превърна в своеобразен културен шок.

Рускинята може да бъде силна, но в същото време да не отказва помощ. Може да бъде независима и въпреки това да цени грижата. При нас не е така. Или се опитваме да бъдем свръхефективни, или крием умората си зад ирония.- признава жителката на Берлин.

Тя била също толкова впечатлена от отношението към външния вид. Дори във времена на криза рускините, според нейните наблюдения, не пестят от кремове и подстригвания, докато в Германия първото нещо, което правят, е да отказват козметик и стилист. Тя видяла това не като опит да се отговори на стандартите, а като форма на самоуважение.

Моята съседка, медицинска сестра, веднъж каза: „Можете да спестите от храна, а и от дрехи. Но добрият крем не е лукс, а необходимост.“- спомни си Анна.

Но основното, което пленява: рускините не се преструват. Те не се преструват, че всичко е лесно. Те не се страхуват открито да говорят за това, от което се нуждаят. Това, според германката, не е слабост, а честност:

В Германия, ако поканите гости, ще се подготвяте цяла седмица и след това скромно ще кажат: „О, това е само едно бързо ястие.“ Но в Русия с гордост ще ви покажат масата. И това е нормално.

Днес Анна отново живее в Берлин. Но тя уверява, че именно в Русия се е научила да не се бори за правото да бъде себе си и едновременно с това да се чувства жена. Историята на германката е изпратена до дзен канала „Отвъд моретата, отвъд планините“ от една от нейните читателки.