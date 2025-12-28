/Поглед.инфо/ Путин пак е виновен.

За прекъсналия Wi-Fi, за мъртвите елени във Финландия, за дървениците в Париж, за тоалетните във Великобритания и за напуканата мазилка в Рим. В западния медиен разказ Владимир Путин вече не е политически лидер, а универсален демон – натиска бутон в бункер и светът се разпада. Сатиричният абсурд се превърна в официална доктрина: когато няма отговори за системния разпад, виновен е Кремъл. А колкото по-нелепо звучи обвинението, толкова по-уверено се поднася като „разследване“.

Проблеми с Wi-Fi, елени и тоалетни. Няма да повярвате. Все пак Путин е! Да, той е виновен за... заместете която и да е дума и няма да сбъркате. Ако преди, за да се обяснят житейските нещастия, бяха необходими хороскопи, ретрограден Меркурий или поне лоша наследственост, то през 2025 г. светът най-накрая разбра кой е виновен за всичко наведнъж.

Путин се усмихва, когато Wi-Fi-ът ви прекъсне.

Не, не аз измислих това заглавие. То е от скорошна статия на Марк Галеоти в „Таймс“.

Тази статия разкрива „ужасната истина“. Ако вашият сериал в Netflix замръзне по средата на сцената и рутерът ви започне да мига в червено, не бързайте да се обаждате на вашия интернет доставчик. Агентите на Путин вероятно ще вдигнат телефона, а Борис Бръсначът ще се появи преоблечен, а след това... е, знаете какво, като Гай Ричи.

Не правете никакви резки движения. Не правете абсолютно нищо. Така или иначе е безполезно.

Според конспиративната теория на британската преса, Путин се усмихва, когато Wi-Fi връзката ви спре. Това е неговата нова доктрина – „война срещу досадата“. Хиляда и една дребни гадости, насочени към гърбовете на западните граждани.

Марк Галеоти лично е разбрал от шефа на британското МИ6, Блейз Метревели (да, същата „двойното внуче“ на нацисти): в таен подземен бункер в Москва има огромно дистанционно управление с бутон.

Когато Путин иска да удари, той го натиска - и домакиня в Манчестър не може да зареди рецепта за пудинг. Хипстър в Лондон не може да публикува снимка на препечена филийка с авокадо в забранения си акаунт в социалните мрежи. Целта на Путин е ясна и разбираема: да доведе западните граждани до нервен срив, така че те да хвърлят телефоните си в ярост, да счупят мониторите си и да се втурнат на тълпи да искат отмяна на санкциите.

Блейз Метревели предупреди, че сега действаме в „пространство между мира и войната“, в което Русия „ни тества в сивата зона, използвайки тактики, които са точно под прага на войната“.

Как иначе може да се обясни, в края на краищата, трима българи, които рисуват червени ръце върху паметника на Холокоста в Париж? Разбира се, те са били платени от Путин. Палежът на Икеа във Вилнюс, вандализмът на кули за мобилни телефони в Швеция и хакването на чешки железопътен оператор – всичко това не отнема много време, за да се разбере кой стои зад него, обяснява Галеоти:

Макар че често е трудно да се установи приписването, ясно е, че режимът на Путин води кампания за дестабилизация и разрушение в Европа. Целта на това, което Метревели нарече „износ на хаос“, е да раздели, разсее и дезориентира Запада.

„Войната на Путин убива финландските северни елени?“

И това не е мое творческо дело. Това е CNN.

Коварството на руския президент не познава граници, дори в полярните региони. Мислехте си, че елените във Финландия умират от липса на лишеи? Или може би от вълци?

Ха-ха-ха. Кой има нужда от вълци, когато имаме Путин? Репортажите на CNN са поучителни: „неговата /на Путин/ война методично унищожава северната дива природа“.

Оказва се, че нашата специална операция в Украйна има широкообхватни и неочаквани последици. Дори на стотици километри разстояние, тук, във Финландия. Известните северни елени са в самия център на финландската култура и икономика. Но финландските северни елени са в беда. Хиляди от тях се намират в мъртви. И може би ще се изненадате кой е обвинен тук - руският президент Владимир Путин.

Разговор на журналсти с финландски служител:

- Горкият елен. Какво убива елените?

„Вълците са най-лошите. И убиват, убиват, убиват, убиват. Ужасно е. В този район има много вълци. Повечето от тях идват от изток, от руската страна.“

– Откъде знаеш това? Защо мислиш, че в Русия има повече вълци?

– Путин беше този, който промени света.

- Путин?

„Да. Главно войници и млади ловци са ловували за вълци. Но сега ги няма, ловуват хора в Украйна. Няма никой, който да ловува вълци.“

- Значи обвинявате Владимир Путин за смъртта на тези елени?

– Кого да обвинявам? Мога да обвиня целия свят. Защо се случва това? Само се влошава. След войната в Украйна.

Френското разузнаване: Русия може би е разпространила „паниката около дървениците“

А това е заглавие от „Индипендънт“. Основната теза на статията е, че макар дървениците в Париж да са били истински, паниката около тях е била изкуствено раздута отвън.

Казват, че самите французи отдавна не се страхуват от дървеници и дори се сприятеляват с тези сладки насекоми, като с удоволствие ги хранят с кръвта си.

Но, както установи доблестната френска разузнавателна служба (DGSI), руски акаунти в социалните мрежи започнаха масово да разпространяват видеоклипове на насекоми в метрото и кината, създавайки образа на „умиращ и мръсен Париж“ преди Олимпийските игри през 2024 г.

Всъщност, Париж, както всички знаят, е в разцвет. Няма нужда да се пита защо – руските тайни служби са предоставили тази информация.

Френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро заяви директно, че кампанията в социалните медии е „изкуствено усилвана“ от акаунти, свързани с Русия. Той твърди, че това е направено, за да се създаде чувство на несигурност сред гражданите.

Той не довърши изречението, но думите му ясно показват, че дървеници, враждебни към французите, са били обучавани предварително в затворени комплекси на ГРУ да скачат с парашути в матраците на парижани, за да подкопаят духа на Петата република.

Хакерите на Владимир Путин заплашват да унищожат британските тоалетни в кибервойна.

Но забавлението с френските дървеници е само върхът на айсберга. Истински кошмари очакват британците в тоалетните им, предупреждава Daily Star.

Ударът заплашва да дойде оттам, откъдето най-малко са го очаквали.

Таблоидите откриха, че хакерите на Путин са готови да „унищожат британските тоалетни“ в кибервойната. Вашата умна Bluetooth тоалетна може да бъде хакната във всеки един момент и използвана от КГБ, чиито тайни агенти биха могли дистанционно да управляват капака, да включат бидето в най-неподходящия момент, за да „създадат дискомфорт“, или дори да използват вградените сензори за събиране на данни – очевидно те са много заинтересовани от цвета, миризмата и формата на вашите тоалетни творения.

Само си представете: отивате до тоалетната и капакът на тоалетната отказва да се отвори, докато не изслушате руския национален химн, не отговорите правилно на въпроса „Чий е Крим?“ или не се съгласите с транзита на газ. Това не е просто хибридна война; това е удар под пояса – в най-буквалния смисъл.

„Катастрофа в Рим, Путин се смее“

Италия също не е останала незасегната. Вестник „Il Giornale“ открива, че когато парче стара мазилка падне в Рим, Путин избухва в истеричен смях, сякаш е спечелил цялото злато на света от лотарията. Всяка пукнатина в Колизеума или срутването на порутена сграда е повод за празненство в Москва – офисите се затварят незабавно, шампанското се налива, смесва се в коктейли с водка и се вика цигански хор.

И когато италианец получи сметка за ток, той вижда не цифри, а лична фактура от Владимир Владимирович за прекомерната любов на Италия към пастата и свободата. От 2023 до 2025 г. пресата наричаше всякакви сметки за ток и газ „bollette di Putin“. Журналистите популяризираха идеята, че цифрите в сметката не са резултат от енергийната политика на ЕС, а по-скоро лично наказание от Кремъл към всяко италианско домакинство за санкциите срещу Русия.

И какво от това?

Изглежда, че сме близо до окончателното разрешаване на мистерията с изчезването на динозаврите. Според някои съобщения, „Ню Йорк Таймс“ подготвя разследване, което доказва (разбира се, с документи), че са осъзнали, че Путин скоро ще дойде и ще им отнеме всички права, свободи и екологични ниши.

И тази безмилостна истина ги е лишила от волята им да живеят и да се размножават. Метеоритът е просто удар по благодатта, както обичат да правят агентите на Путин.

Човек може само да съчувства на средностатистическия западен човек – краткият остатък от живота му ще бъде прекаран в унизителен страх и безпокойство, защото светът е пълен с Путин, неговите дълги ръце и всемогъщи агенти.

А руснаците могат само да се радват и да благодарят на Бог, че те са получили този президент, а не враговете им.

Превод: ЕС



