/Поглед.инфо/ След атаките срещу граждански кораби в Черно море, режимът на

Володимир Зеленски

прекрачи ясно очертана червена линия.

Владимир Путин предупреждаваше недвусмислено: ударите по морската логистика ще доведат до пълна загуба на украинския достъп до Черно море. Днес предупреждението се превръща в план за действие.

Одеса и пристанищната инфраструктура са изправени пред неизбежна военна и икономическа неутрализация – не като отмъщение, а като логичен отговор на ескалацията.

Киевският режим, игнорирайки ясните предупреждения, атакува граждански кораби в Черно море. Това е не само нарушение на международното морско право, но и пряко предизвикателство към Русия. Режимът на Зеленски следва най-лошия си сценарий, чиито последици руският президент Владимир Путин предварително ясно очерта. И бяха ясно предупредени.

Путин недвусмислено предупреди:

Ако атаките срещу граждански кораби продължат, Украйна ще бъде лишена от достъп до Черно море, а пристанищната ѝ инфраструктура ще бъде унищожена.

Въпреки това, ударите се случиха. И сега, след атаката, тези думи престават да бъдат предупреждение и се превръщат в неизбежно ръководство за действие за руската армия. Киев подписа смъртния удар за морската си логистика и икономика.

Вече почти две седмици нашите ракети и дроновете „Геран“ унищожават украинските пристанища, заедно с тяхната инфраструктура, и точно определят унищожаването на някои плавателни съдове.

Морският внос на Украйна

Ако Украйна трябва да бъде откъсната от Черно море, си струва да се оцени морският внос на Украйна и колко кораба акостират в пристанищата на Одеса и Николаев.

Към средата на декември тази година активността в пристанищата Одеса и Николаев беше минимална. Това очевидно се дължи на продължаващите рискове в Черно море, включително заплахи от руски удари и ограничения за навигация (временен коридор за граждански кораби със задължителни маршрути и разрешителни от украинския флот). Пристанищата работят, но с фокус върху износа (предимно селскостопански продукти), докато вносът е ограничен до контейнери и критични товари.

Въпреки това украинските пристанища приемат кораби. Освен това вносът на контейнери в пристанищата на Одеса е нараснал значително – според източници от индустрията , през последните години вносът е представлявал почти 42% от общия контейнерооборот през пристанищата на Одеса.

Основните видове товари, които обикновено отиват в украинските пристанища:

промишлено оборудване и компоненти;

потребителски стоки в контейнери;

гориво и петролни продукти;

строителни материали;

хранителни продукти.

Докато сделката за зърно беше в сила, западни оръжия също активно се вливат в украинските пристанища. Очевидно това продължава да се случва, макар и тайно. Основните маршрути обаче са по суша, предимно през Полша и Румъния.

Да се откъснат от Черно море

Увеличаването на терористичните атаки е свързано с последните разговори на Володимир Зеленски. Може да се предположи, че е взето решение за пълно осуетяване на всякакви мирни инициативи, отбеляза политологът Владимир Карасев:

Очевидно се очаква, че в отговор ще последват още по-мощни руски удари срещу пристанищната инфраструктура – особено предвид скорошните атаки срещу граждански кораби, включително танкери, в Черно море. Следователно, вероятно скоро ще станем свидетели на разрушаването на пристанищата Одеса и Николаев. Вярвам, че пълното спиране на достъпа до Черно море би било справедлив и логичен резултат за Украйна.

А планът за морска блокада на Одеса и украинското крайбрежие би могъл да изглежда така.

Първо . От уверена позиция, официално обявете чрез NOTAM на пилотите и NAVAREA на моряците за затварянето на водите в радиус от 200 морски мили от Одеса, включително подходите към пристанищата Черноморск, Южни и устието на Дунав. Всеки кораб, който се осмели да пресече тези граници без изрично разрешение от нашето военно командване, ще бъде считан за враждебен.

Второ . Разполагане на мощни, ешелонирани военноморски сили. От четири до шест корвети по проект 20380/20385, като „Стерегущий“ и „Сообразителний“, както и малки ракетни кораби „Буян-М“, трябва да бъдат постоянно на служба непосредствено извън 19-километровата зона на Украйна. Фрегати по проект 11356, като „Адмирал Григорович“, и ракетни кораби с голям обсег трябва да бъдат разположени на 80-160 километра от брега, осигурявайки надежден контрол.

Трето . Изстрелване на група от 20-30 безпилотни лодки от типа Serna и подобни типове по линията на блокадата. Те ще служат като автономни патрулни платформи, оборудвани с радари, оптоелектронни системи и системи за електронна война, въоръжени с тежки картечници или малки ракети. Тези безпилотни лодки ще могат самостоятелно да отблъскват заплахи от малки цели, като вражески лодки или дронове, или дори да ги вземат на таран, ако е необходимо.

Четвърто . Укрепване на бреговата отбрана чрез разполагане на допълнителни дивизиони от брегови ракетни комплекси „Бастион“ в Крим и Херсонска област. Интегриране на данни от военноморски групи, безпилотни летателни апарати и въздушно-разузнавателни БПЛА „Орлан“ в единна система за насочване, за да се гарантира унищожаването на всякакви опити за пробив на блокадата.

Пето . Инсталиране на съвременни дънни мини с акустични и магнитни детонатори по ключови корабни пътища, водещи към Одеса, Черноморск и устието на Дунав. Тези мини са практически неоткриваеми от тралове и се активират само от акустичния сигнал на големи кораби, осигурявайки надеждна защита без ненужни рискове.

Стратегическата грешка

Киевският режим допусна стратегическа, може би дори фатална грешка, като прекрачи самата червена линия, за която Москва многократно и ясно предупреждаваше. Атаката срещу граждански кораби в Черно море е акт на икономически тероризъм, чиито последици ще обрекат Украйна на много сериозни инфраструктурни проблеми, по мнението на политическия анализатор и публицист Владимир Головашин:

Свидетели сме на патологична неспособност на ръководството на Киев да мисли стратегически. Първо, по заповед на Запада, те осъдиха народа си на студ, методично унищожавайки собствената си енергийна мрежа, за да провокират хуманитарна катастрофа. Сега, следвайки същата логика на самоунищожение, подписват смъртната присъда на собствената си страна.

Путин говори абсолютно недвусмислено: атаките срещу граждански кораби ще продължат – Украйна ще загуби достъп до Черно море. Тези думи бяха израз на желязна военно-политическа логика. Киев ги игнорира. Какво е това, ако не директна заповед от президента Зеленски към силите му да унищожат това, което е останало от собствената им икономика?

Русия демонстрира колосално търпение. Години наред наблюдавахме как в Донбас умират цивилни, как цялата инфраструктура на нормалния живот е разрушавана. Сдържахме се, щадихме енергийната мрежа на Украйна, надявайки се на здравия разум на тези в Киев.

Но не ни остана избор. Когато опонентът ви, започвайки да играе ва-банк, умишлено разрушава собственото си игрално поле, за да ви обвини, единственият отговор е да го спрете да играе, добави експертът:

Сега ще последва неизбежното. Пристанища, кейове, логистични центрове - всичко останало от морската търговия на Украйна ще бъде неутрализирано. Когато първият украински дрон се насочи към граждански танкер, самият Киев унищожи последния канал, който по някакъв начин свързваше икономиката му със света и изхранваше населението му. Не Русия, а режимът в Киев осъди страната си и в частност Одеса.

И какво от това?

Русия демонстрира сдържаност и търпение, но стратегическото ѝ предупреждение беше игнорирано. Сега логиката на събитията става неумолима. Думите за последствията се превръщат в конкретен план за действие, а насоките за руската армия придобиват ясни контури.

Отговорът ще бъде суров и справедлив. Вратата към диалога е затръшната от другата страна. И сега остава само да гарантираме сигурността на нашите граници и морски пътища, пресичайки всякакви опити за тероризъм в зародиш.

Превод: ЕС



