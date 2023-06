/Поглед.инфо/ Враговете на Русия смятат, че санкционната война срещу нашата страна не трябва да се ограничава до наказателни действия от страна на отделни държави, необходими са международни усилия. Разбира се, би било идеално решението за санкции срещу Русия да бъде взето на ниво Съвет за сигурност на ООН, но това не става и със сигурност няма да стане.

Те се опитват да направят нещо срещу страната ни чрез организации като МВФ, Световната банка, СТО. Например да изключат Русия от тези организации или да спрат членството й. Въпреки това, дори и там нещата не работят много добре.

Има и такава международна организация като FATF ( FATF - Financial Action Task Force), Специална група за финансови действия срещу прането на пари. Създадена е през 1989 г. по инициатива на Г-7. През октомври 2001 г. FATF разшири мандата си, за да включи проблемите за борба с финансирането на тероризма, а от февруари 2012 г. - проблемите за предотвратяването на финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение.

В момента членове на FATF са 37 държави и 2 международни асоциации. Също така 24 наблюдатели участват в работата на FATF. Асоциирани членове на FATF са 9 регионални групи, подобни на FATF. Като цяло тази глобална мрежа обхваща повече от 200 държави и територии.

Така наречените международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („Препоръките на FATF“) са разработени и трябва да бъдат включени в националното законодателство. Препоръките на FATF се преразглеждат редовно, за да включват възможно най-широк набор от мерки за борба с новите предизвикателства и заплахи.

Руската федерация стана член на FATF през 2003 г. В Русия беше създадена институция, наречена Росфинмониторинг (Федерална служба за финансов мониторинг), която осигури изпълнението на Препоръките на FATF от нашата страна.

След началото на СВO, Украйна поиска Русия да бъде изключена от FATF. През лятото на 2022 г. организацията лиши Русия от нейните управленски и консултантски функции, участието в проекти беше спряно, но Русия остана член на FATF.

Но през февруари, във връзка с приемането от Общото събрание на ООН на резолюция, изискваща Русия „напълно и безусловно да изтегли всичките си въоръжени сили от територията на Украйна“ , членството на Русия в организацията все пак беше спряно.

Президентът на FATF Раджа Кумар (Индия) отбеляза, че „ това е първият случай на отстраняване на член на FATF, Русия всъщност е изключена от тази организация “. Украйна обаче призовава организацията да добави Русия към своя черен списък, за да даде на Русия "черен знак".

В момента има три държави в черния списък на FATF: Северна Корея, Иран и Мианмар /бившата Бирма/. Включването на Русия в този списък би означавало много висока степен на изолация на нейната икономика. Ще бъдат блокирани не само трансграничните търговски, икономически и финансови операции на фирми и банки, но дори плащанията на домакинствата ще бъдат сериозно ограничени.

Между другото, Русия вече беше в черния списък на FATF, беше включена в него през 2000 г. След като Москва прие специално законодателство срещу прането на пари, въведе голям брой правила и разпоредби на FATF в дейността на банките и правоприлагащите органи, създаде Rosfinmonitoring, тя беше изключена от черния списък и година по-късно стана член на FATF .

Освен това FATF има сив списък, който включва „юрисдикции под засилен мониторинг“ – държави, които не спазват в достатъчна степен правилата на групата.

Като вариант в кулоарите се обсъжда възможността Русия да бъде включена в „сивия“ списък. Той е много по-широк от черния. Включва Гибралтар, Йордания, Каймановите острови, Нигерия, ОАЕ, Панама, Филипините, Сирия, Турция, Южна Африка и други (общо 23 юрисдикции). Участието на много от тях в сивия списък всъщност не им пречи да правят международен бизнес.

Експерти казват, че включването на Русия в сивия списък няма да направи нещо кой знае колко повече, тъй като няколко хилядите санкции, наложени на Русия след 24 февруари 2022 г., са доста сравними по ефект с режима, който се предоставя за лицата, включени в сивия списък.

Повечето държави не желаят опцията на „черния знак“, тъй като смятат Русия за важен търговско-икономически партньор и не искат да я загубят. А сивият списък може да е компромис. Сред онези, които явно не желаят Русия да бъде включена в черния списък, на първо място са посочени Индия и Китай. Те може да поддържат опцията за сив списък.

Bloomberg, в своята публикация от 23 май Russia Pushes India for Help to Avert Global Financial Isolation (Русия призовава Индия да помогне за предотвратяване на глобалната финансова изолация ), твърди , че Москва активно преговаря с основните си търговски и икономически партньори (особено Индия), призовавайки ги да се въздържат от вземане на решение за включване на Русия в черния списък на FATF.

Наблюдателите обръщат внимание на факта, че през изминалата година в дейността на FATF са настъпили много значителни промени. На фокус се оказва „руският въпрос“. В резултат страните-членки започнаха да забравят за основните задачи на групата - борбата с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение. Всички тези заплахи започнаха да нарастват.

Решението на FATF да прекрати членството на Русия в организацията е необосновано и противоречи на целите на организацията, заяви Росфинмониторинг. Ръководителят на този отдел Юрий Чиханчин изрази отношението си към това решение в списание National Interest: „С въвеждането на едностранни антируски ограничения ситуацията със световната финансова сигурност започна обективно да се влошава.

Вниманието на специалните структури, призвани да се борят с престъпността, с парите на данъкоплатците, се насочва към търсене на руски активи за последващото им незаконно блокиране. В резултат на това сериозните трансгранични престъпления остават неразследвани .

Ръководителят на Конституционната комисия на Съвета на федерацията Андрей Клишас отбеляза, че спирането на членството на Русия във FATF е от полза за западните страни и преди всичко за Съединените щати: „ НАТО отдавна използва терористите по света за решаване на своите геополитически задачи, а отслабването на контрола върху финансирането на тероризма играе в полза на американските планове .

Посланикът в Съединените щати Анатолий Антонов смята, че това „ всъщност води до ерозия на глобалната архитектура за борба с прането на пари “.

FATF провежда своите пленарни заседания три пъти годишно. Следващото ще се проведе през юни. Със сигурност основната точка в дневния ред ще бъде „Руският въпрос“.

