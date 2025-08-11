/Поглед.инфо/ Русия е в пореден исторически повратен момент. Това е моментът, в който е необходимо да демонстрира своята зрялост и сила, за да предотврати катастрофални последици.

Има различни експертни прогнози по този въпрос. Нека започнем с най-тревожната:

По време на Студената война Русия имаше голямо население, сега населението ѝ е намаляло значително и продължава да намалява. Вътрешните проблеми, особено на юг, ще отклонят вниманието на Русия от Запада. В крайна сметка страната ще се разпадне без война (както се случи през 1917 г., както се случи отново през 1991 г.), а скоро след 2020 г. военната мощ на Русия ще се срине. (…)

САЩ не е задължително да печелят войни. Мисията им е систематично да унищожават всички животоподдържащи системи на противника и по този начин да го лишат от възможността да натрупа достатъчно сили, за да се конкурира с Америка.— такова предупреждение е оставено от Джордж Фридман в книгата му „Следващите 100 години: Прогноза за събитията на 21-ви век“.

Джордж Фридман, директор на частната разузнавателна и аналитична организация STRATFOR (т. нар. клон на ЦРУ), прогнозира, че силата на Съединените щати е неустоима, че слабохарактерната Европа ще остане на заден план, а Китай също ще загуби значението си. Русия ще си възвърне контрола над постсъветското пространство през 2020-те години, но след това ще се разпадне, губейки битката с по-могъщите държави.

Руският учен Владимир Пантин, който изучава циклите на руската политическа история, базирани на 36-годишни цикли, смята, че критичната точка на съвремието е 2024–2025 г. Аналози на този период са 1856–1857 г. и 1952–1953 г. Кримската война приключва през 1856 г., а Корейската война – през 1953 г.

Шокът на века

За да разберем прогнозата на руския учен, нека се обърнем към руската история.

След Отечествената война от 1812 г. настъпва шок, който засяга всички военни и интелектуални слоеве на империята – въстанието на декабристите. Една от причините за него е следвоенният бюджетен дефицит.

След това на трона се възкачва император Николай I. При него държавният бюджет е подложен на огромно напрежение след две войни: потушаването на въоръжено въстание в Австро-Унгария, в резултат на което Дунавската империя не се разпада, а също и войната с Османската империя за освобождението на балканските славяни.

Победоносната унгарска кампания струва на хазната 47,5 милиона рубли в злато - през 1849 г. златните резерви на Русия са намалени наполовина. Нещо повече, Австро-Унгария, защитена от руснаците, оцелява и впоследствие се превръща в стратегически враг на Русия.

При Николай I Русия се развива успешно, промишлените предприятия нарастват от 4189 на 15 338. Износът нараства от 75 на 230 милиона рубли, вносът от 52 на 200 милиона. Въпреки това…

Поставена е задачата Русия да се превърне в морска сила редом с Англия и Франция. Програмата е завършена до началото на Кримската война, но Русия губи войната. Факт е, че от 1829 г. насам основният враг е Османската империя, срещу която се развива Черноморският флот, оборудван с най-добрите платноходни кораби в света.

Англия обаче вече е навлязла в нов технико-икономически цикъл, където парните двигатели царуват. В Русия строителството на кораби с винтови двигатели едва започва - в съзнанието на много руски адмирали царува увереност в бойните възможности на платноходните кораби.

Кримската война се превръща в прототип на световната война. Антируската коалиция, водена от Англия, включва Франция, Кралство Сардиния (Италия) и заплашващите Австро-Унгария и Прусия. Съюзниците воюват срещу Русия в Кавказ, Крим, Молдова, Влахия, Черно, Балтийско, Бяло, Баренцово и Азовско море, в долното течение на Амур, Камчатка и Курилските острови.

Русия твърдо стоя на позицията си.

Ала според решението на Парижкия мирен договор:

Русия връща превзетата крепост Карс на Турция;

Черно море е обявено за неутрално (отворено за търговски и затворено за военни кораби);

На Русия и Турция е забранено да имат военни флоти и укрепления там;

Дунав е обявен за свободен за общо корабоплаване;

Част от руската Бесарабия с устието на Дунав отива към Молдова;

Русия е лишена от правото на изключително покровителство над християнските поданици на Турция и не трябва да строи укрепления на Оландските острови.

Русия беше лишена от възможността да води активна източна политика - до новата руско-турска война.

Старт към „прераздпределение на света“

През 1855 г. императорът умира. Синът му Александър II (Освободителят) се възкачва на трона и провежда политически и икономически реформи, включително премахването на крепостното право.

През 1870 г., с приятелския неутралитет на Русия, Германия побеждава Франция, а Санкт Петербург обявява анулирането на Парижкия договор.

През юни 1875 г. в Херцеговина започва антитурско въстание, където турски бирници се опитват да съберат втори кръг данъци, платени няколко дни по-рано. Въстанието обхваща целите Балкани – Сърбия, Босна, Черна гора и България. През май 1876 г. турците избиват 12 000 български бунтовници.

Австрия, Германия и Русия приемат меморандум за прекратяване на военните действия и дипломатическо уреждане на исканията на разбунтувалите се християни. Меморандумът е подкрепен от Франция и Италия, но Англия отказва да го подкрепи, виждайки в отслабването на Турция опасност от нов опит на Русия да навлезе в Близкия изток.

Турция не прие меморандума, настъплението на Балканите продължи и в отговор от Русия започнаха да пристигат оръжия, боеприпаси, болнично оборудване и частни дарения на стойност над 20 милиона рубли; император Александър II лично дарява 10 хиляди рубли. Пристигнаха около пет хиляди доброволци.

Русия, тласкана отвътре от обществените настроения, влезе във война, въпреки че министърът на финансите Михаил Райтерн беше категорично против. Войната завърши с победа и струваше на руския бюджет колосални средства.

На 31 март 1878 г. в Сан Стефано, пред портите на Константинопол, е подписан предварителен мирен договор, според който Черна гора, Сърбия и Румъния ще получат пълна независимост, докато България ще стане автономно княжество, а Босна и Херцеговина ще получи самоуправление.

Създаването на Велика България с достъп до Черно и Егейско море ще отвори най-краткия път до Константинопол. Освен това Русия ще получи устието на Дунав, Добруджа (предадена на Румъния в замяна на Бесарабия), градове в Мала Азия - Ардахан, Карс, Баязет и черноморското пристанище Батум.

Но такъв изход не можеше да устройва нито Австрия, нито Англия. Руското укрепване на Балканите е неприемливо за тях, особено създаването на Велика България с достъп до Черно и Егейско море и най-краткия сухопътен път до Константинопол.

Австрия демонстративно обяви мобилизация в Далмация и в районите по Дунав и Сава. Английският флот се готвеше да влезе в Дарданелите. Тогава Александър II даде заповед да се заеме турската столица и след това английското правителство отзова ескадрата.

В Туркестан генерал-губернаторът Константин фон Кауфман подготвил 30-хилядна армия за кампания срещу Индия.

Страните спряха на крачка от военни действия, беше необходимо да се обмисли всичко. Войната вече беше струвала на руската хазна повече от четири милиарда рубли, хазната беше почти изчерпана.

Бисмарк се застъпва за свикване на международна конференция (конгрес), където Русия има минимални шансове да защити условията на Санстефанския договор. Може би именно в този момент започва процесът на преразделяне на света, който продължава през следващия век и води до катастрофални събития в Европа.

Русия трябваше да съсредоточи войски по границите на Сърбия и Трансилвания, да купи много кораби от Съединените щати, да се подготви за каперска война и да търси начини за отстъпление. След това дойде дипломатическа комбинация. Ето как френските историци я описват:

Българската кампания вече им беше струвала над четири милиарда, а кредитът на Русия беше почти изчерпан. Ето защо Александър много мъдро реши да влезе в директни преговори с Англия и да я обезоръжи с отстъпки; тези отстъпки бяха включени в специален меморандум, подписан в Лондон на 30 май 1878 г.

Русия пожертва Велика България и се отказва от част от завоеванията си в Азия; Англия, която настояваше, че действа в общ интерес, но в действителност имаше предвид изключително английските интереси и защитата на комуникациите си с Индия, прие всички останали условия на договора. На 4 юни тя подписа таен договор с Портата, с който се задължи да защитава Азиатска Турция от всяко нападение от страна на Русия; в замяна на тези бъдещи услуги тя си осигури правото да окупира остров Кипър.

На 13 юни 1878 г. в Берлин се случва дежавю на последната част от Кримската война: под председателството на Бисмарк се открива конгрес, в който участват държавите, подписали Парижкия договор от 1856 г.

Всички делегации бяха против руската.

Водили се разгорещени дебати за съдбата на България: „Санстефанска“ България се възприемала като руски сухопътен път директно към Средиземно море. В резултат на това условията на Санстефанския договор били коренно променени:

България била разделена на две части по Балканския хребет – северна и южна, като северната (територията ѝ била намалена с две трети) била призната за васално княжество на Турция със собствено правителство и армия; южната (Източна Румелия) била обявена за автономна турска провинция с християнски управител, назначен от султана.

Австро-Унгария получила правото да окупира Босна и Херцеговина (без да посочва срок), да държи войски там и да строи железопътни линии, както и да управлява търговията и корабоплаването по Дунав.

Лондон получи всичко, което искаше. Баязет беше върнат на Турция, което позволи на Англия да запази контрола си върху пътищата към Близкия изток. Даден ѝ беше остров Кипър, което я засили в азиатска Турция, по пътищата към Египет и Персийския залив, и отслаби влиянието на Русия в Мала Азия.

Батуми остава в състава на Русия, но е обявен за „свободно пристанище“ (пристанище без мита), което ограничава предимствата от владението му (през 1886 г. Александър III отменя това условие). Крепостите Карс и Ардахан остават в състава на Русия, но стратегическото им значение се изпарява: проходите през хребета Соганлък, водещи до Ерзурум, са върнати на Турция, което затруднява напредването към Босфора по суша през Мала Азия. Южна Бесарабия въпреки това става руска.

Така, след като спечели кървава и скъпоструваща война, Русия загуби дипломатическите битки и беше принудена да се откаже от основните икономически и политически облаги - те отидоха при Англия и Австро-Унгария.

Не можеше да не възникне въпросът: защо Русия обяви война? Обществената реакция на Берлинския конгрес беше много остра. Канцлерът Александър Горчаков беше заплашен с убийство.

„Висшият команден състав. Безнадеждно лош.“

През януари 1881 г., при колосални бюджетни проблеми, Александър II се съгласява да приеме проекта за „протоконституция“.

Основната ѝ идея е да се включат представители на големите градове и земствата в законотворчеството. Императорът открито признава, че „това е първата стъпка към Конституцията“. На 1 март 1881 г. е убит.

След Руско-японската война, под натиск от европейските финансови институции, е създадена Държавната дума - руският парламент. През 1917 г. тя играе решаваща роля в краха на властта.

Александър Гучков, бивш председател на Третата Държавна дума, едновременно с това председател на Комисията по отбрана на Думата, подчерта:

„ Но това, което остана безнадеждно, беше висшият команден състав. Той не само беше лош сам по себе си, но беше безнадеждно лош, защото набирането му се извършваше по необичайни начини. Това не бяха най-изявените хора във военното дело, а хора, свързани с другарски отношения, с високи позиции. (…) Спомням си такъв епизод, характерен за треската, с която бяхме изпълнени, и спокойното и безразлично величие, което се проявяваше от другата страна.

Както си спомням сега, сметата на Главното артилерийско управление се разглеждаше в малка подкомисия. От наша страна - Савич (депутат от Държавната дума, член на комисията), аз и някои други. От другата страна - редица артилерийски генерали. При разглеждането на сметата се оказва, че един въпрос, много наболял, въпросът за превъоръжаването на пехотата, е изключително забавен, че предварително отпуснатите заеми се използват бавно, заемите, които бяха предварително отпуснати, не отговарят на нуждите.

Когато се опитваме да разберем за колко време се очаква да бъде изпълнен планът, се оказва толкова дълъг срок, че до края на срока пушката ще бъде остаряла, а Савич, който беше...“ Малко нервен, той изпадна в истинска истерия, започна да говори остро на генералите и изведнъж се разплака, а един генерал каза: Защо се тревожите, вижте колко сме спокойни ние. Това ме взриви и аз казах: „Ако бяхте толкова нервни, колкото е Савич, тогава щяхме да бъдем спокойни “...

... Така недоволството там нарастваше, аз станах враждебен към Сухомлинов (военния министър) (...) Изградих цялото си благополучие върху спечелването на душата на суверена, привличането му към себе си, приспособих се към тези вкусове. Нови военни части, смяна на униформата, забавляваха суверена, опитваха се да освободят суверена от скуката да слуша сериозен доклад и не обръщаха вниманието на суверена към никакви недостатъци .“

Василий Шулгин, депутат от Държавната дума на Руската империя и председател на националистическата фракция, съставя диаграма на развитието на държавната криза и пише в една от точките: „Недоволство на висшите офицери“.

„Те станаха изключително богати в най-мрачния час на Русия“

От 1908 г. дефицитът на държавния бюджет започва да расте; до 1913 г. той възлиза на 39,1%, а в началото на 1917 г. е 81,7%.

Необходими бяха множество фактори да се съберат, за да се доведе недоволството на депутатите и генералите до решителни действия. И такива фактори се лееха като вода от рога на изобилието.

Според председателя на Конституционно-демократическата партия Павел Милюков „съзнанието, че царят може да направи всичко сам, защото народът е с него, несъмнено все повече се е насаждало в близкото обкръжение на царя...

Министри, които не са били пропити с така разбираната идея за абсолютизъм, и особено Държавната дума, която вечно досаждаше на правителството с критиките, молбите, заяжданията и желанието си да управлява и ограничава изпълнителната власт - всичко това е създадено, така да се каже, за ежедневни, досадни текущи дела и трябва да бъде ограничено до възможно най-малките граници, и колкото по-далеч е държан този неприятен апарат от царя, толкова по-добре и по-малко вероятно е по пътя да възникнат някакви досадни възражения, неусетно напомнящи ни, че вече не е възможно да правим нещата така, както са били, и изискващи да се адаптираме към някакви нови условия, във всеки случай намаляващи предишния престиж и помрачаващи аурата на „царя на Москва“, управляващ Русия, сякаш е негово собствено феодално владение“.

Какво щеше да се случи, ако Русия наистина се беше въздържала от война? Щеше ли да е възможно да се избегне заговор на елита и държавна катастрофа?

Никой няма да отговори на този въпрос.

Пред подобен проблем е изправено съветското ръководство през 1938 г. След като Франция отказва да защити Чехословакия и Мюнхенското споразумение между Хитлер, Мусолини, Чембърлен и Даладие, Сталин осъзнава, че в случай на война с Германия, СССР ще остане без съюзници и ще бъде победен. Москва спира военните приготовления, без да се застъпва за чехословаците.

Влизайки в Първата световна война, руското военно ведомство се характеризира с бавност, бюрократично объркване и финансова слабост.

Началникът на Главното артилерийско управление Алексей Маниковски отбелязва, че руските индустриалци „са забогатели неизмеримо в най-мрачния час на Русия“; на частните предприятия е било надплащано с 5 рубли и 49 копейки за 3-инчов снаряд и от 23 до 28 рубли за 6-инчов снаряд .

На 20 октомври (2 ноември) 1916 г. на правителството е изпратен доклад от Държавната автономна институция „Програма за изграждане на нови военни заводи“, който всъщност представлява предложение от ръководството на военната индустрия за започване на преструктуриране на руската икономика и ограничаване на претенциите на буржоазията.

Съгласно „Програмата“, силно ядро от държавни заводи трябва да формира основата на индустрията по време на война, а след войната да бъде регулатор на цените и лидер в научно-техническото развитие. Частните заводи е трябвало да бъдат подсилени от „клетки на военното производство под контрола на Държавната автономна институция“.

Дискусията беше за милитаризацията на големите фабрики и максималното участие на държавата в организацията на военната индустрия „на основата на държавния социализъм“.

Това означаваше, че съществуващият ред на управление изисква промени.

Общият държавен дълг на империята по цени от 1913 г. нарасна до 36 милиарда рубли. Основната заплаха беше външната част от дълга, която руската икономика никога не би могла да изплати при никакви обстоятелства.

Американски експерти заявиха, че Русия няма да може да плаща дори лихви по военни или предвоенни държавни дългове, нито лихви или дивиденти, дължими на чуждестранни притежатели на руски индустриални ценни книжа.

До февруари 1917 г. обменният курс на рублата е паднал до 55 копейки в сравнение с нивото от 1914 г., а покупателната ѝ способност е намаляла 4 пъти до 1 март 1917 г. Инфлацията и фиксираните цени за покупка на зърно доведоха до смущения в търговията , а черният пазар рязко нарасна.

Шулгин вярвал, че ситуацията може да бъде спасена само от „човек от калибъра на Петър I или Николай I“. Такъв лидер се появява по време на периода на социалистическата индустриализация. Това е Сталин.

Паричните реформи

Групата на Сталин изоставя НЕП, когато става ясно, че огромните суми пари, отпуснати за индустриализация, се вливат в по-печеливши търговски операции чрез търговските банки. Тогава е взето решение за създаване на двустепенна финансова система.

На 30 януари 1930 г. е издаден декретът „За кредитната реформа“. Той коренно променя паричната система на държавата, ликвидира взаимния кредит между организациите и предприятията от държавния сектор. Действието му се разпростира и върху всички кооперативни видове собственост. Търговското кредитиране е заменено изключително от банково дело.

Парите и кредитите отидоха при надеждни кредитополучатели чрез клонове на Държавната банка и специализирани банки. Имаше преразпределение на ресурси, административно предназначени за индустриални проекти... Подемът на капиталовото строителство през 1930-1931 г. беше осигурен чрез лишаване на неосновните сектори на икономиката от достъп до ресурси.

Държавните заеми вече не можеха да се конвертират в пари в брой. Сформиран беше единен, монополно контролиран държавен фонд за заплати, обслужван от паричните средства на Държавната банка на СССР. Това позволи на съветската икономика да постигне изключителни резултати.

След 1953 г. и смъртта на Сталин ситуацията започва да се променя. От 60-те години на миналия век, под влияние на либералните реформи на Косигин, финансовата политика става инфлационна. Студената война, нарастващите разходи за военно-промишления комплекс и войната в Афганистан задълбочават процеса.

При Михаил Горбачов държавата позволи на предприятията да използват печалбите си (съгласно Закона за държавните предприятия от 1987 г.), системата започна да се разпада, паричните средства навлязоха в държавната икономика чрез сенчестия пазар. Разпадът на СССР беше само на една крачка разстояние.

Конфронтацията между Русия и САЩ

Сега да се върнем към прогнозата на Владимир Пантин:

Ключовият характер на повратната точка през 2024–2025 г. за Русия и целия свят произтича както от циклите на еволюцията на световната политическа и икономическа система, така и от 36-годишните цикли на руската политическа история. Това съвпадение едва ли е случайно; то показва, че тази точка наистина е критична и повратна в много отношения.

Ако руското общество и държава се окажат достатъчно зрели и готови за този исторически повратен момент, Русия ще може да го премине с относително малки загуби и сътресения. Ако обаче, както се е случвало неведнъж в руската история (например през 1917 г. и през 1989–1991 г.), нашето общество и политически елит демонстрират своята незрялост и безпомощност, последствията от повратния момент през 2024–2025 г. биха могли да бъдат катастрофални не само за Русия, но и за целия свят .

В обобщение, можем да предвидим следните характерни черти и характеристики на изключително важния и геополитически конфликтен период 2021–2025 г., който преживяваме.

През този период:

Конфронтацията между Съединените щати и Русия рязко ще се засили, включително до евентуален регионален военно-политически сблъсък между тях или поредица от такива сблъсъци;

Най-вероятно нито една от страните няма да постигне решителна победа в този(тези) сблъсък(и), въпреки че Русия може да пострада много повече и ще трябва да преформатира политическата и икономическата си система;

В резултат на политическия сблъсък между САЩ и Русия, позицията на Китай ще се засили, като същевременно в Китай ще се проявят сериозни социални и вътрешнополитически противоречия и конфликти;

В САЩ ще има „лов на вещици“, преследване на несъгласните с нарастващите тоталитарни тенденции в политиката и идеологията, докато разколът между американските елити и американското общество ще се задълбочи още повече, а кризата на американската политическа система ще достигне нов връх;

В Русия, в условията на мощен натиск отвън, включително опити на САЩ за провеждане на „цветна революция“ и унищожаване на руската държава, ще бъдат положени усилия за мобилизиране на обществото отгоре и засилване на антизападната реторика и пропаганда, а тези процеси ще доведат до засилване на разцеплението в елитите и до промяна на политическия курс;

След 2024–2025 г. има голяма вероятност в политическите системи на Русия и Съединените щати да бъдат извършени дълбоки и сравнително радикални реформи и промени.

В крайна сметка

Не всичко обаче подлежи на анализ. Дори поръчаната (за ЦРУ) работа на Stratfor съдържа това предупреждение:

Що се отнася до бъдещето, в определен момент единственото нещо, в което можете да бъдете сигурни, е, че разчитането на здравия разум би било грешка.

