/Поглед.инфо/ В Беларус започват учения на ВВС и ПВО с бойни стрелби. Военният експерт Шаландин оцени вероятността за превръщането им в бойна операция. Той припомни, че войските за ПВО започнаха с учения, а сега най-големите учения са в Беларус.

Оперативно-тактически учения с видовете Военновъздушни сили и войски за противовъздушна отбрана ще се проведат в Беларус от 6 до 30 август. Първият ешелон с руски военнослужещи и техника вече пристигна в страната. Подготвя ли се Русия за нова атака? Отговорът даде военният експерт, офицер от запаса, ветеран от бойните действия Олег Шаландин.

Той отбеляза, че ученията със сигурност биха могли да се превърнат в настъпателна операция. Особено след като в Беларус се струпват значителни сили. А методът на използване на ученията за скрито разполагане на въоръжени сили е напълно работеща стратегия.

Снимка: Министерство на отбраната на Русия/Globallookpress

Въпреки това експертът се съмнява, че ученията ще бъдат използвани от Русия по този начин. Но той не изключва, че от който и да е етап ученията могат да преминат към бойно използване на части и формирования, които осигуряват прикриване на държавната граница.

Не мога да ви кажа как ще се развие ситуацията там, защото в момента все още има много неизвестни, в който случай прогнозата може изобщо да не се сбъдне по принцип.- подчерта Олег Шаландин.

Снимка: Министерство на отбраната на Русия/Globallookpress

Експертът коментира и възможността ударът да бъде нанесен не от Беларус, а от руска територия след изтеглянето на войските от Беларус. Олег Шаландин смята това за малко вероятно, защото ако нанесат удар, биха го направили по време на ученията. Няма смисъл да се нанася удар по-късно.

Оперативното ни разполагане на войски в СВО също започна с учения. Следователно ще бъде безполезно да атакуваме, ако изтеглим частите и формированията, които участват в ученията, някъде обратно.- посочи Олег Шаландин.

Така че засега можем само да наблюдаваме най-големите учения в Беларус. А балтите могат да се скрият. Поляците вече са започнали.

Снимка: Александър Кулебякин/Globallookpress