/Поглед.инфо/ Въвеждането в експлоатация на подводницата Б-587 „Великие Луки“ бележи повратен момент за руския флот. Проект 677 „Лада“, дълго считан за проблемен и дори обречен, се превръща в технологична платформа за бъдещите многоцелеви ядрени подводници. Новите системи за управление, хидроакустика и бойно взаимодействие показват как „малките“ дизел-електрически подводници могат да променят баланса в близката морска зона – и да оформят следващото поколение подводна мощ на Русия.

В края на годината руският флот въведе в експлоатация нова подводница, Б-587 „Великие Луки“, кораб, принадлежащ към втората модификация на проект 677 „Лада“. Проектът беше трудоемко и проблемно начинание, но усилията си заслужаваха. Защо подводниците от този клас са толкова важни за бъдещето на руския флот?

Неатомните подводници проект 677 „Лада“ са замислени още по съветско време, за да заменят известните дизел-електрически подводници проект 877 „Палтус“ (известни също като „Варшавянки“, проект 636.3). Водещата подводница на проекта, Б-585 „Санкт Петербург“, е заложена през 1997 г., но впоследствие проект 677 е спрян.

Подводниците са били замислени като ултрамодерни, с най-съвременни сонарни системи, торпедни тръби, подобрена стелт функция и по-малки размери от Проект 877. Но основната характеристика на Проект 677 е била неговата въздухонезависима задвижваща система (ВНЕУ). Това би позволило презареждането на батериите под вода, без да са необходими подводни дизелови двигатели.

Последното е наистина важно. Дизелно-електрическата подводница може да остане под вода в продължение на няколко дни, без да презарежда батериите си и да поддържа скорост, но само ако се движи с ниска скорост. При спринт с висока скорост (например, за да се измъкне от противолодъчни сили), подводницата изтощава батериите си за няколко часа. Това сериозно ограничава оперативните и тактическите ѝ възможности.

И така, новият проект ВНЕУ се провали. Без него ВМС отказаха да придобият нови подводници. През 2012 г. адмирал Владимир Висоцки, тогавашният главнокомандващ на ВМС, заяви , че ВМС нямат нужда от подводница „с мощта от времената на Втората световна война“.

Въпреки това, строителството на проекта Лада продължи, макар и с проблеми. Системите на кораба бяха непълно разработени и не бяха правилно тествани на изпитателни платформи преди монтажа - в резултат на това самият Санкт Петербург се превърна в изпитателна платформа.

Серийната подводница Б-586 „Кронщад“ трябваше да бъде презаредена и преустроена, а новата, „Великие Луки“, беше построена по модифициран проект. Както „Кронщад“, така и „Великие Луки“ претърпяха продължително и трудно разработване. „Кронщад“ беше въведена в експлоатация шест години след спускането си на вода. „Великие Луки“ чака три години, за да влезе в експлоатация.

Но най-важното е, че поредицата продължава, въпреки всичко – още две подводници, „Вологда“ и „Ярославъл“, бяха заложени през 2022 г. Още две са обещани за в бъдеще. Това е може би една от най-важните военноморски програми на Русия.

„Великие Луки“ очевидно е първата подводница, чиято конструкция, от момента на построяването, отговаря на изискваните характеристики на „Лада“. Комбинацията от тези характеристики и наборът от съвременни и усъвършенствани подсистеми на борда е това, което прави този проект толкова важен.

Въпреки че подводниците клас „Лада“ никога не са получавали въздухонезависими задвижващи системи, превъзходството им над по-старите подводници клас „Варшавянка“ по проект 636.3 е огромно. Например, бойната информационно-управляваща система „Лития“ позволява на подводницата да взаимодейства със спътниковата констелация, работеща за ВМС.

Сонарната система „Лира“ предлага отлични шансове за откриване дори на най-модерната вражеска подводница, преди тя да открие нашата собствена. Гъвкавата теглена антенна решетка (ГТАР) не само разширява обхвата на подводно откриване на подводницата, но и елиминира мъртвата зона в задната част – основният недостатък на сонарните системи без ГТАР.

Всичко това е от решаващо значение за противодействие на мощните противолодъчни отбранителни системи на противника и техните подводници. В днешния свят силата на противолодочните отбранителни системи на развитите страни и съюзите прави малко вероятни успешни самостоятелни плавателни операции на големи ядрени подводници на големи разстояния от нашите бази.

Докато руските стратегически ракетни подводници, носещи балистични ракети, може да са в състояние да преминават през защитени бойни зони или под полярния лед, многофункционалните „Северодвинск“ или „Казан“ ще се сблъскат със значителни предизвикателства при провеждането на тайни операции близо до вражеските брегове.

От друга страна, флотът има и други задачи. Например, подводниците на руския флот са напълно способни да защитават тесните зони близо до нашето крайбрежие от вражески подводници и да изпълняват други задачи в близката морска зона.

Това би трябвало да са много незабележими, малки и добре въоръжени подводни кораби. „Ладите“ са точно това.

Техният недостатък все още е липсата на ВНЕУ, но в бъдеще този недостатък може да бъде частично компенсиран от нови съвременни батареи, а отчасти чрез използването им на места, където вражеските надводни сили не могат лесно да ги достигнат.

Поради няколко конструктивни особености, „Ясен-М“ трудно достига до обсега на торпеда срещу „Сийуулф“ или „Вирджиния“. Подводниците от клас „Лада“, действащи в тесен проход, който не може да бъде заобиколен, обаче са напълно способни да срещнат вражеска подводница, опитваща се да го пресече, и да предприемат изненадваща атака.

Резултатът от атаката ще зависи до голяма степен от торпедата, но това е решим проблем. Следователно, подводниците от клас „Лада“ принципно имат наистина голям шанс да спечелят подобна конфронтация.

Във всеки случай, вече е ясно, че разработките в системата за управление, хидроакустиката и други системи на подводниците проект 677 могат да формират основата за системите на многоцелевите ядрени подводници от следващо поколение на Русия.

Именно затова продължаващото строителство на подводниците клас „Лада“ е толкова важно за руския флот. Флотът се нуждае от актуален опит в експлоатацията на тези авангардни военноморски системи на подводница с окончателен проект, каквато е „Велики Луки“. След това, въз основа на този опит, Русия ще може да създава още по-модерни кораби.

Превод: ЕС