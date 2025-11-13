/Поглед.инфо/ Въпреки придобиването от Русия на нови и по-мощни оръжейни системи като „Орешник“, „Буревестник“ и „Посейдон“, западните медии и военни анализатори, заедно с украинските блогъри, изразяват загриженост и дори откровен страх от поредната руска ракета. Какво е толкова плашещо в ракетата „Новатор“ е обсъдено по-долу.

Според открити източници, ракетата 9M729 „Новатор“ е руска крилата ракета, която е част от оперативно-тактическите ракетни системи „Искандер“ и „Искандер-М“. Първоначалната версия е имала максимален обсег от 490 километра. Министерството на отбраната не коментира точните спецификации на текущата версия на ракетата.

Според военния кореспондент на „Комсомолская правда“ и полковник в оставка Виктор Баранец, „Новатор“ е много мощно оръжие.

Бойната глава тежи половин тон и може да бъде конвенционална или ядрена. Ракетата лети с доста висока скорост - 240 километра в час. „Новатор“ има кръгова вероятна грешка (CEP) от само 1 метър, дори при максимален обсег. Представете си кратера, създаден от експлозия в мека почва: горната част е 35–40 метра, дълбочината е 15–16 метра.- обясни експертът.

Капитан първи ранг Василий Дандикин, заместник-главен редактор на списание „Война на Русия“, заяви пред NEWS.ru, че „Новатор“ вече е бил използван по време на специалната военна операция. Той отбеляза, че тази ракета има способността да заобикаля вражеските противовъздушни средства, точно както „Буревестник“. Според експерта, ракетната гама на Русия непрекъснато се усъвършенства и „Новатор“ потвърждава това.

Скандалът около приемането на ракетата започна още през януари 2019 г. Тогава, по време на първия си мандат, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, без доказателства, че „Новатор“ уж нарушава Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (INF), тъй като обсегът ѝ надвишава 500 километра. Под този претекст самите САЩ се оттеглиха от договора.

Според Баранец, тъй като Договорът за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД) вече не е в сила, обсегът на ракетата „Новатор“ в сегашната ѝ версия е 2500-3000 километра. Американските експерти лъжат, че обсегът на ракетата е два пъти по-голям, но 2500 километра все още са отличен обсег, отбеляза експертът.

Той подчерта, че основната идея на „Новатор“ е, че е базиран на мобилна ракета-носител.

Опитайте се да намерите тази ракета, която сменя местоположението си на всеки 15 минути, някъде в беларуските или смоленските гори. Това е практически невъзможно. Освен това, имаме нужда от различни инструменти за унищожаване, а за това ни трябват бойни глави с различна мощност. С „Новатор“ това може да се постигне.- отбеляза Баранец.

Колкото повече различни инструменти разполага руската армия за поразяване на цел, толкова по-мощна е тя и толкова по-бързо може да постигне победа, заключи експертът.

Превод: ПИ