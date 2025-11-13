/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто Константин Бондаренко прави безкомпромисен анализ на елитарната деградация в Европейския съюз, влиянието на транснационалните корпорации, военната динамика в Украйна и бъдещето на многополярния свят. Разговор за това кой управлява Европа, какво се случва на фронта и защо САЩ няма да успеят да разкъсат съюза между Русия и Китай.

Втората част от задълбочения разговор между Владимир Трифонов и политолога и историк Константин Бондаренко разкрива процеси, които обикновено остават скрити за широката публика.

Бондаренко говори открито за:

Как транснационалните корпорации диктуват политиката на Европа

Защо ЕС е загубил своята политическа субектност

Кризата в Украйна, положението около Покровск и вътрешната мобилизационна агония

Възможни формули за мир – и защо те се провалят

Опитите на САЩ да разединят Китай и Русия

Бъдещия световен ред: многополярност, нови баланси и ролята на БРИКС

Интервюто е аналитично, прорязващо и предлага ракурс, който отсъства в западните медии.

Разговорът завършва с предупреждение: светът навлиза в епоха на нови баланси, конфликтни линии и борба за глобално лидерство. Европа губи влияние, Украйна преживява дълбока политическа и военна криза, а БРИКС и Азиатският център се издигат. Според Бондаренко единственото, което може да предотврати глобална конфронтация, е създаването на нови международни правила и силни политически институции – но те ще бъдат възможни само след дълбока трансформация на сегашния световен ред.

#ПогледИнфо #КонстантинБондаренко #Европа #ЕС #Украйна #Русия #Геополитика #МногополяренСвят #BRICS #САЩ #Китай #Покровск #Интервю #ПолитическиАнализ

/ВИДЕО/

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vvRqMCpQCMw&t=3s