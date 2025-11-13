/Поглед.инфо/ Посещението на председателя на ПП АБВ Румен Петков в Москва, подготвяно в продължение на няколко месеца, имаше една основна цел – възстановяването на нормалния диалог, прагматизма и взаимноизгодното сътрудничество между България и Руската федерация. Визитата бе посветена на мирното партньорство и реалните икономически интереси, далеч от политическите лозунги и конфронтацията, които в последните години доминират в отношенията между двете държави. Това обяви самият Петков пред медиите в Плевен.

В рамките на посещението в Държавната дума бе подписан меморандум за сътрудничество между ПП АБВ (в състава на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА) и Либерално-демократическата партия на Руската федерация. Документът дава основа за по-активни контакти в политическата сфера, в реалната икономика и стокообмена, в културния обмен и в съвместното отбелязване на значими исторически събития.

Програмата включваше поредица от срещи на най-високо равнище. Проведени бяха разговори със заместник-министъра на външните работи на Русия Дмитрий Любински, с председателя на Комитета по енергетика на Държавната дума Николай Шулгинов, с Василий Иконников от Съвета на федерацията, както и с председателя на руската Либерално-демократическа партия и на Комитета по външна политика в Думата Леонид Слуцки, определян като втория човек в руската дипломация. В делегацията участваха народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Галин Дурев и експертът Илиан Сарандалиев, като бе подчертано, че политическите сили в рамките на левицата поддържат активни отношения и с „Единна Русия“, и с Комунистическата партия на Руската федерация.

Централно място в разговорите зае нормализирането на българо-руските отношения и необходимостта диалогът да бъде върнат на прагматична основа. Подчертана бе волята за активизиране на икономическия обмен и сътрудничеството в сфери, в които двете държави имат дългогодишни традиции – енергетика, индустрия, културни програми и общи исторически проекти.

Специален акцент бе поставен върху ситуацията около „Лукойл България“. Руската страна е изразила тревога от последните законодателни промени и назначаването на специален управител в компанията. От своя страна делегацията на АБВ настоя за запазване на стабилността, нормалната работа на рафинерията и на целия комплекс, и за съхраняване на експертизата, натрупана през годините. Румен Петков определи „Лукойл“ като стратегически инвеститор, допринесъл за високото качество на горивата, за хиляди работни места, значителни екологични инвестиции и за едни от най-ниските цени на горивата в Европа. Делегацията настоя категорично да не се предприемат ответни мерки срещу българския бизнес в Русия и изрази резерви относно съответствието на българския законопроект с Енергийната харта, която защитава стратегическите инвестиции.

Историческите и културните връзки между България и Русия също бяха важна част от визитата. Обсъдени бяха общите инициативи по повод 150-годишнината от Априлското въстание, предстоящата годишнина от Константинополския мирен договор и възможността за достъп до руски архиви, свързани с Освободителната война. Подкрепа за тези усилия заявиха княз Лобанов-Ростовски и граф Шереметев. Делегацията посети подворията на Българската православна църква в Москва, паметника на светите братя Кирил и Методий и часовнята на Плевенските гренадири – жестове, свързани със съхранението на историческата памет и противопоставянето на опитите за пренаписване на историята.

По време на престоя бе проведена и среща с над тридесет български студенти в Москва, сред които и представители на Плевен. Те поставиха редица въпроси, свързани с обучението и перспективите им, като АБВ и народният представител Галин Дурев поеха ангажимент в следващите дни да им предоставят писмен отговор по всяка от темите.

В хода на дискусиите руската страна открои промените в политическите нагласи в Европа, давайки за пример Унгария, Словакия, Чехия и последните позиции на френския външен министър Жан-Ноел Баро, които напълно съвпадат с оценките на Комитета по външна политика на Държавната дума относно действията на САЩ в Карибско-Латинска Америка. Тези събития бяха определени като грубо нарушение на международното право.

Румен Петков изрази критични позиции към санкционната политика на Европейската комисия и посочи, че забраната за многократни визи за руски граждани и за организиране на туристически пътувания към Русия нанасят тежки щети върху европейския туризъм и научния обмен. Той подчерта, че наложените санкции се отразяват изключително неблагоприятно на българската икономика – със спад на износа, ръст на вноса и значителен търговски дефицит, както и със затруднения за български предприятия, които са били партньори на руския пазар.

В заключение Румен Петков заяви, че действията на делегацията не са насочени към демонстрации или противопоставяне на българските институции, а са продиктувани единствено от българския национален интерес. Той подчерта, че „Обединена левица“ не прилага спекулативни подходи, а работи за дългосрочно възстановяване на отношенията между България и Русия на основата на уважение, диалог и взаимна изгода. „Критиката към управлението е естествена, но това не означава да подценяваме собствената си държава. България трябва да бъде уважавана и подкрепяна“, посочи Петков.