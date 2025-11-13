/Поглед.инфо/ Уважаеми зрители, това е „Поглед.инфо“, а аз съм Владимир Трифонов.

В това издание мой гост е Константин Бондаренко – политолог и историк, който анализира новата геополитическа архитектура след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска и очакваната им нова среща в Будапеща.

Говорим за тайните дипломатически канали между Москва и Вашингтон, за ролята на Великобритания в европейската политика и за приближаващата икономическа и социална криза в Европа.

Основни акценти:

Разговор за новия световен ред, който се оформя след паузата в диалога Русия–САЩ.

Бондаренко разкрива три паралелни линии на преговори, говори за влиянието на Лондон върху Брюксел и Вашингтон, за противоречията вътре в Европа и за надигащите се „несистемни партии“, които могат да пренаредят континента.

Епизод за онези, които търсят задкулисието в геополитиката, а не само заглавията.

Основные акценты на русском языке:

Константин Бондаренко: Мир вступает в эпоху нового миропорядка.

Трамп–Путин: тайные переговоры продолжаются. Европа в шоке.

Бондаренко: Британия — главный противник России, а не США.

Украинский кризис: Вашингтон давит, Европа сопротивляется.

Милитаризация Европы и грядущий кризис: что скрывают элиты?

Обобщение

Константин Бондаренко подчертава, че след срещата в Аляска процесът на преговори не е спрял, а се е разделил на няколко паралелни дипломатически линии – политическа, икономическа и стратегическа.

Той прогнозира, че в Будапеща ще се обсъждат първите очертания на новия международен ред, включващ САЩ, Русия и Китай.

Според него Европа влиза в икономическа и социална криза, като милитаризацията се използва за отлагане на тежък спад.

Бондаренко посочва, че реалният противник на Русия не са САЩ, а Великобритания, която чрез своето влияние в ЕС и НАТО се стреми да ограничи достъпа на Москва до Балтийско море.

В заключение той прогнозира надигане на десни и антисистемни сили в Европа и възможен срив на двупартийните модели във Великобритания.

/ВИДЕО/

