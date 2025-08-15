/Поглед.инфо/ Историята на споровете между Индия и САЩ за руските оръжия и петрола е толкова интересна, че изисква точни дефиниции и правилния ъгъл. И може би някои вдъхновени прогнози.

Нека си припомним: говорим за яростната официална реакция на Ню Делхи на въвеждането от Доналд Тръмп на 50-процентови мита върху индийския износ за Съединените щати, уж като наказание за покупките на страната на руски петрол и други неща.

А също и за предстоящото първо пътуване на индийския премиер Нарендра Моди до Китай за седем години, на срещата на върха на ШОС. И за поканата на Владимир Путин да посети Индия преди края на годината. И така нататък, чак до известната фраза на министъра на отбраната на страната Раджнат Сингх, че никакви „универсални началници“ не могат да попречат на Индия да се превърне в суперсила.

Защо са необходими точни определения тук: защото може да говорим само за диви емоции (а индийците са много склонни към тях), след което ще настъпи тишина и дори отказ на Ню Делхи да сключва каквито и да било сделки с Москва – разчитайки на нашето разбиране за ситуацията.

Но засега изглежда, че се е случило нещо наистина ключово, нещо, което е значимо за цялата световна политика. Въпросът тук не е в отношението на индийците единствено към Русия, а във факта, че Вашингтон много грешеше. И в резултат на това ерата на индийските надежди и илюзии за приятелство със САЩ приключи - започна ерата на някаква съвсем различна политика на Ню Делхи (и съответно на света).

Предишната продължи около четвърт век и започна с осъзнаването от американците на очевидното: Индия се е превърнала в ядрена сила от края на 90-те години на миналия век и с нея трябва да се играе сериозно. Но в началото – особено при демократите в Съединените щати – същността на играта беше Индия да стане част от Запада чрез подкрепа на съответните сили вътре в страната.

Това силно раздразни индийската политическа класа, особено нейната консервативна и националистическа част (тоест настоящото правителство, здраво установено там от 2014 г.). Но в Индия имаше големи надежди за Доналд Тръмп, защото той наистина има много общо с настоящия екип на премиера Нарендра Моди.

Как изглеждаха тези надежди по думите на един от американските публицисти? Ето го : не става въпрос за някаква „прозападна“ политика. Новата Индия (известна още като Бхарат, тоест държавата) е едновременно член на БРИКС и западни структури като QUAD, следователно може във всеки един момент с леко движение да измести баланса на световните сили в едната или другата посока или да го поддържа в равновесие - това е красиво и изгодно.

И ето къде се объркаха нещата. Нека повторим: не става въпрос само за това, че индийският управляващ екип се е разгневил на опитите да се повлияе на сътрудничеството с Русия. Тук има още две истории.

Първото е глобалната търговска война на Тръмп и как изглеждат настоящите опити да се повлияе на индийския износ за САЩ с тарифи. Подробен анализ (а цялата индийска политическа класа е заета с него) показва , че най-тежките тарифи са предложени за селскостопанския износ на страната, въпреки факта, че Съединените щати настояват Индия да бъде напълно отворена за внос на американски селскостопански продукти.

Но това означава удар върху почти половината от населението на страната, живеещо в селските райони, която е също така и основната електорална база на Моди. Между другото, стабилните доставки на руски петрол също са най-вече за селското стопанство, горивата и т.н., макар и не само. Тоест, САЩ се опитват да ударят там, където боли най-много - и удрят страна, която едва е изпреварила Китай по темпове на растеж. Това не прилича много на приятелство.

И втората история - тук трябва да си припомним, че през май имаше война. Тридневна. С Пакистан. Ако някой едва я е забелязал, то със сигурност не индийците, които все още анализират всеки малък детайл - например ролята на руските С-400.

И в индийското общество се оформя консенсус: Съединените щати неочаквано се оказаха на страната на Исламабад в тази война. Защо? Е, има дипломатическа версия (те се опитаха да извадят Пакистан от влиянието на Китай, към което Индия, между другото, се отнася с ревнива завист). Или нещо по-просто : Тръмп обича комплиментите - и пакистанците изиграха това, като го номинираха за Нобелова награда за мир.

И друга версия - това е просто песен и се пее за две пътувания до Съединените щати от Асим Мунир (началник на щаба на пакистанската армия), който наскоро беше повишен във фелдмаршал, където заплаши Индия с ядрени оръжия.

Там ще чуете и за Саудитска Арабия, нови криптовалути, бизнес интересите на зетя и синовете на Доналд Тръмп, а също и за факта, че Съединените щати вече имат не една дълбока държава, а две, като едната от тях - на Тръмп - също е свързана с Исламабад.

Така или иначе, когато става въпрос за Пакистан, индийците напълно губят чувството си за хумор. И тук Вашингтон очевидно грешеше.

Накрая, има още един фактор, който изигра роля. И той сякаш е нещо ефимерно - идеите, състоянието на духа. Но идеите могат да бъдат по-силни от всичко друго. Работата е там, че индийците може би преди са смятали страната си за бедна държава от третия свят, която трябва да се държи скромно, но днес те нямат съмнение, че тя е велика сила - една от трите, четирите или петте водещи в света (което, между другото, съвпада с мястото ѝ в различни рейтинги на БВП). А великата сила трябва да се третира с уважение.

Някои хора говорят и за „свръхсила“ (спомнете си: министъра на отбраната) - тук можем дълго да обсъждаме какво е това. Но най-малкото говорим за това, че Индия е една от малкото страни в света, които искат и могат да имат реален суверенитет. Това не е дреболия. И някой не е взел предвид тази „дреболия“.

Сега за прогнозите. Можете да зададете въпроса, както го прави същият индийски публицист, който говори за дълбоките държави и криптовалутите: в продължение на десетилетия отношенията между САЩ и Индия се градяха върху определено стратегическо доверие. Но сега този консенсус е разрушен - и белезите ще останат за много дълго време.

Или може да се направи по друг начин - със сдържаност и предпазливост, както казва авторът на вестник „The Pioneer“, близък до сегашното правителство на страната : трябва да използваме тази криза като възможност. Тоест, незабавно да започнем да се освобождаваме от 20-процентната зависимост от американския пазар и по-активно да развиваме пазарите на много други страни и континенти.

Във всеки случай ще трябва да наблюдаваме смяната на епохите през следващите месеци, тоест няма да се налага да чакаме дълго.

Превод: ЕС



