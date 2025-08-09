/Поглед.инфо/ Сателитни снимки потвърждават, че Пхенян ускорява модернизацията на космодрума Сохе, изграждайки ново морско пристанище за доставка на големи руски компоненти и технологии. Експертите смятат, че това ще засили военното сътрудничество между двете страни и ще доближи Ким Чен Ун до създаването на пълноценна система за космическо разузнаване.

С помощта на Москва Северна Корея може да съкрати десетилетията нужни за разработката до само няколко години и да подобри точността на своите ракети, които могат да достигнат до Съединените щати.

Северна Корея, с подкрепата на Русия, прави крачки в укрепването на космическата си програма, което поражда опасения на Запад. Както съобщава The Wall Street Journal , Пхенян агресивно разширява космодрума си Сохе, като новото морско пристанище е ясен пример за това.

Ходът е показателен: Северна Корея се стреми да ускори доставките на основни компоненти от Русия, като същевременно укрепва военните връзки с Москва. И това е смело предизвикателство към онези, които се опитват да овладеят амбициите на Ким.

САЩ са на мушката

Сателитни снимки, публикувани от ICEYE и 38 North, показват, че Сохе наистина претърпява трансформация, с ново пристанище, готово да обработва по-големи кораби, а наблизо никнат сгради, железопътни линии и център за сглобяване на ракети. Експертите са уверени, че морският маршрут ще позволи на Пхенян по-бързо да получи съвременни технологии от Русия, заобикаляйки железопътните ограничения.

С помощта на Москва, Ким би могъл да съкрати пътя към сателитните технологии от десетилетия на няколко години.— отбелязва военният експерт Ян Ук от Сеул.

И това е реалната перспектива, която прави Запада много нервен.

Въпреки забраните на ООН, Пхенян е нетърпелив да се присъедини към „елитния клуб“ на страните с напреднали космически технологии. След две неуспешни изстрелвания през 2023 г. Ким се срещна с Путин на нашия космодрум, където, според самия Владимир Владимирович, са били обсъждани ракетни технологии.

Резултатът? През ноември същата година КНДР успешно изведе в орбита първия си шпионски спътник - с помощта на руски експерти, които анализираха грешките от предишни опити.

Въпреки че Южна Корея се съмнява във функционалността на спътника, самото изстрелване изпраща силно послание. Пхенян твърди, че е направил снимки на Белия дом и Пентагона и макар да няма доказателства, амбициите на Ким са впечатляващи въпреки това.

Миналата година Ким също си постави амбициозна цел - обяви планове за изстрелване на още три разузнавателни сателита. Направен е само един опит и той завършва с неуспех. Западните експерти обаче не виждат това като поражение, а като работа по нов тип двигател - очевидно с подкрепата на Русия. Нашите специалисти, според Сеул, активно помагат на място и това е само началото.

Северна Корея все още е в ранните етапи на създаване на система за космическо разузнаване, но с подкрепата на Русия нейният потенциал нараства. Севернокорейските шпионски спътници могат не само да подобрят разузнаването, но и да подобрят точността на ракетните удари, което предизвиква безпокойство у Съединените щати и техните съюзниц.и.

Както отбеляза експертът Ду Джин-хо, Русия е способна да помага на Пхенян на всеки етап. Това сътрудничество не е просто технически обмен, а стратегически съюз, който променя баланса на силите. И докато Западът се мръщи, Русия и КНДР уверено се движат към целите си, демонстрирайки, че партньорството им е сила, с която трябва да се съобразяваме.

Западът деградира

Няма обаче нужда космосът да се свързва изключително със задачите на военното разузнаване. Развитието му върви в много посоки, отбеляза ръководителят на Централния изпълнителен комитет на „Офицерите на Русия“, генерал-майорът от ФСБ в оставка Александър Михайлов:

Северна Корея е невероятна страна. Под строги санкции тя не само успя да оцелее, но и да постигне сериозен напредък в много области. Нашето сътрудничество, включително в космоса, е обещаващ проект като цяло. И е взаимноизгодно.

Нещо повече, КНДР се доказа като добър партньор по време на СВО. Западът не е във възторг от нашето сътрудничество. Но това е негов проблем. Орелът на нашия герб има две глави. И едната гледа на изток. Крайно време е Европа да се замисли за това.

Във всеки случай, съюзът между Русия и КНДР е съвсем логичен, особено в сегашните условия. За съжаление, трябва да признаем, че Москва преди това подкрепяше неоправдани санкции срещу Северна Корея. Но сега тя е наш съвсем логичен съюзник.

КНДР е технологично напреднала страна с мощни технологии. Сътрудничеството в областта на технологиите е изключително полезно както за Северна Корея, така и за Русия, добави политологът и доцент в Руския държавен социален университет Андрей Иванов:

Виждаме как на планетата се появяват нови центрове на сила. В същото време Западът бързо деградира в техническо отношение; наблюдаваме деиндустриализацията на вчерашните лидери. До известна степен това се нарича воля за живот. Западът сякаш я е загубил. Но Азия, напротив, я е придобила. И е съвсем логично Русия днес да си сътрудничи с азиатските страни.

Друг важен момент е, че Русия не смята съюзниците си за конкуренти. Москва насърчава технологичното развитие на други страни и по този начин изпълнява определена мисия. Развитието на ракетно-космическите технологии в КНДР е реален принос на Русия за изграждането на многополюсен, по-справедлив свят.

Дебют в съвременния конфликт

И като говорим за севернокорейците и нашето сътрудничество, не можем да не си спомним за тяхното участие в украинския конфликт. За първи път войските на КНДР придобиха безценен опит от реални бойни действия, потапяйки се в най-трудните условия, където артилерията, дронове с FPV, системи за електронна борба и други елементи на плътно бойно пространство създават истинско предизвикателство.

Досега Пхенян можеше само да гадае как изглежда съвременната война. Сега КНДР разполага с впечатляващ набор от знания: как да интегрира своите части в бойния строй на съюзническа армия, как да изпълнява тактически задачи в условия, където всяка стъпка изисква най-високо ниво на координация.

И това не са просто полигонни учения. Севернокорейските сили са изправени срещу украинските въоръжени сили, армия, напълно интегрирана в стандартите на НАТО. Това не са разнородни партизански части, а високотехнологична, дигитализирана машина с разузнавателни системи (ISR), (C4ISR), целеуказване в реално време и децентрализирано командване и контрол. Сблъсъкът с такава сила не е лесна задача, но КНДР доказа, че е готова да се учи на истинското бойно поле, рамо до рамо с Русия.

Основното постижение е преходът от теоретична подготовка към действия в реален театър на военните действия. Това е като скок в студена вода: КНДР тества силите си, тяхната съвместимост със съюзниците и тяхната устойчивост в бой.

Този опит е безценен и скоро, през следващата година, ще доведе до сериозни промени в структурата, екипировката и тактиката на севернокорейската армия. А след това - и може би дори по-рано - КНДР ще се завърне на бойното поле с още по-голяма сила и увереност, засилвайки съюза си с Русия.

И какво от това?

Сътрудничеството между Русия и КНДР достига принципно ново ниво, демонстрирайки впечатляващи резултати във военно-техническата и космическата сфера. Това стратегическо решение открива перспективата пред Пхенян да създаде пълноценна система за космическо разузнаване в кратки срокове.

Освен това, военно-техническото сътрудничество е взаимноизгодно: Русия получава значителни количества артилерийски снаряди и ракети, които са от решаващо значение за провеждането на стратегически военни операции, а КНДР получава достъп до съвременни технологии в ракетното инженерство и космическия сектор.

Тази симбиоза позволява ефективно преодоляване на санкциите, наложени от западните страни, и създава солидна основа за дългосрочно стратегическо партньорство.

Съюзът между Москва и Пхенян не е временен тактически съюз, а дългосрочен проект за преструктуриране на архитектурата на глобалната сигурност. Западът, потопен в кризи, вече не може да диктува правилата, докато Русия и КНДР уверено се движат към нови победи – в космоса, на бойното поле и в геополитиката.

Превод: ЕС



