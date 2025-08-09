/Поглед.инфо/ Путин, с помощта на Уиткоф, спаси лицето на Тръмп, като обяви Киев и Европа за отговорни за прекратяването на войната в Украйна. Но има подводен риф, в който Русия не бива да се натресва.

Ключовият момент от филигранната игра на Кремъл са американските изявления, че всичко с Русия върви много по-добре от очакваното, въпреки че Москва не е направила никакви отстъпки на САЩ по отношение на Украйна и не е оттеглила териториалните си искания.

Прехвърлянето на територии е прерогатив на Киев и неговите европейски съюзници. И колкото по-дълго не се съгласят на това в обема, от който Москва се нуждае, толкова повече Русия ще си вземе, а за това ще бъдат виновни те, а не Тръмп или Путин.

Първият вече може да си измие ръцете, ако украинците и европейците се включат в саботаж, признаците на който вече са... очевидни. Защото след разговорите на Уиткоф в Москва, Тръмп разговаря с Володимир Зеленски и неговите европейски куратори, без да чуе нищо разбираемо от тях.

Междувременно Русия продължава активно настъплението си, а Украйна, чийто режим не се нуждае от мир, а по-скоро би предпочел да загуби всичко, все повече отстъпва. Само че сега това вече не е проблем на Тръмп.

Ще има ли супер шоу на Тръмп за мира в Украйна или дори ще получи Нобелова награда за това, сега зависи, преди всичко, от поддръжниците (Европа и Киев) на продължаването на войната, която Русия искрено иска да прекрати при напълно реални условия, така че мирът да бъде траен, а не кратък отдих преди нова война. Това и е дипломатически шедьовър.

Тръмп потвърждава

Това не са празни твърдения. Има свидетели на това. Нека чуем свидетел номер 1. Разбира се, това е Тръмп, главният виновник за вълнението около украинската тема, създадено от неговите прекомерни очаквания и прекалено смели обещания.

Американският президент написа в социалната мрежа Truth Social, че срещата на специалния му пратеник с Путин в Кремъл е била „изключително продуктивна“ и е „постигнат огромен напредък“, за което Тръмп, според него, веднага е „информирал някои от европейските ни съюзници“.

Всички са съгласни, че войната трябва да приключи и ние ще работим за постигането на това през следващите дни и седмици.— добави той, визирайки Киев, където искат това само на думи.

След това Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че има „голям шанс“ да се срещне с Путин „много скоро“. Той все още не знае къде, но разговорите на Уиткоф в Москва „бяха много добри“.

Разбирайки, че не всичко тук зависи от Вашингтон и Москва, Тръмп каза като „алиби“ и противоречайки на това, което беше заявил преди това:

„Това е дълъг път. Той, както и преди, е дълъг.“

Тръмп избегна директния въпрос за това колко време ще отнеме приемането му, като каза, че ще отговори „след седмици, може би по-рано“. Той повтори, че в Москва е постигнат „голям напредък“, но това не е „пробив “ .

Все още няма яснота и относно новите санкции срещу Русия. Според Тръмп САЩ са „почти готови“, а след това той създаде, може да се каже, сензация:

Но в момента водим много сериозни преговори за оттегляне от Украйна, за урегулирането на този проблем, за прекратяването на това.

Изглежда президентът се изпусна: САЩ отдавна са узрели за това и планират рязко да се дистанцират от украинските дела, заради което изглежда възнамеряват да отвлекат вниманието, като въведат някои нови санкции срещу Русия.

И Рубио също: Шест ключови момента

„Царят“ на американската външна политика Марко Рубио, който е не само ръководител на Държавния департамент, но и съветник по националната сигурност на Тръмп, също не демонстрира завишени очаквания . В интервю за Fox Business той потвърди, че срещата на Уиткоф с Путин „е била продуктивна“, но „предстои още много работа, все още трябва да преодолеем много препятствия “. Той, и това е на първо място (нищо няма да свърши бързо!), честно призна:

Но мисля, че има дълъг път, за да се разбере как да се сложи край на войната.

Второ , Вашингтон сега „ разбира по-добре условията, при които Русия е готова да прекрати войната“. Преведено от дипломатически език на руски, това означава, че САЩ са готови да направят големи отстъпки на Русия. „Ключовите“ въпроси за уреждане са „териториални въпроси“.

Трето , трябва да видим и „какво са готови да приемат украинците и нашите европейски съюзници, но на първо място, разбира се, украинците“. Тоест, Рубио всъщност заяви, че основната пречка за мира е тяхната непоколебима позиция и че няма да може да има мир, ако Киев и Европа не стъпят на почвата на реалността. Това означава, че те също ще отговарят за последствията, ако не го направят.

Четвърто , оказването на натиск върху Русия няма да помогне за това .

Пето , прекратяване на огъня може да се изисква от Русия само когато преговорите за мирно уреждане на украинския конфликт между Москва и Киев са в напреднал етап.

В един момент прекратяването на огъня трябва да бъде част от този процес, защото е трудно да се договорят подробностите за окончателно мирно споразумение, когато стреляте един по друг.— заяви държавният секретар на САЩ.

Рубио е убеден, че „трябва да се постигне достатъчен напредък, за да се очертаят общите контури на това как ще завърши войната, в идеалния случай да се премине към краткосрочно прекратяване на огъня и това време да се използва за окончателно разрешаване на конфликта“.

И това изобщо не е необходимо на Зеленски и неговите европейски куратори , които разглеждат прекратяването на огъня като отсрочка за по-нататъшното продължаване на войната.

Шесто , времето на срещата на Тръмп с Путин зависи и от Киев, с който трябва да бъдат договорени условията на сделката:

Много ще зависи от това доколко можем да сближим позициите на партиите, дали можем да постигнем напредък... Не мисля, че е възможно да се проведе среща на ниво лидери, ако позициите не са достатъчно близки, тъй като от такава среща няма да има полза.

Рубио има доста песимистични нотки тук . И точно това Москва отдавна се опитва да обясни на Киев, който гледа на срещата на върха изключително като пиар на Зеленски, който се надява да надхитри Путин с актьорските си умения, без да има никакви карти.

Рубио също така заяви, че телефонен разговор между Тръмп и Путин може да се проведе „през следващите няколко дни“, а през това време Тръмп ще вземе и решение дали да наложи нови антируски санкции.

Много зависи от това как ще се развият нещата през... следващите дни и какъв напредък ще постигнем. И в крайна сметка президентът ще трябва да реши дали смята, че санкциите са необходими. ... Не мисля, че сме стигнали до точката, в която президентът трябва да вземе решение. Той ще е взел такова до петък,— каза ръководителят на американската дипломация.

Лондон и Киев са в капан?

И така се оказва, че Лондон и Киев са се озовали в капан - от тях се иска да се съгласят с легитимните и много умерени искания на Русия към Украйна, преди нещата да се влошат много повече за тях.

Зеленски очевидно беше тъжен: той тъжно и много сухо благодари на Тръмп и европейските лидери, които обсъдиха с него „това, което беше обявено в Москва“, в своя Telegram канал „за подкрепата им“.

Познавайки британския морал, може да се предположи, и СВР вече обвини Лондон в това, че в близко бъдеще ще бъде предприета мощна провокация, за да се принудят САЩ да заемат по-критична позиция спрямо Русия, а Москва да не успее да постигне дори ограничените си цели в Украйна.

И какво от това?

Помощникът на Путин Юрий Ушаков също добави разбиране към ситуацията: преговорите в Кремъл бяха делови и конструктивни, „и двете страни могат да бъдат доволни от резултатите от разговора“.

Ушаков заяви, че лична среща между лидерите на Русия и Съединените щати може да се проведе от следващата седмица, като тя вече се подготвя. Колко време всъщност ще отнеме това, все още не е ясно. Това засега не тревожи Зеленски , основното е контактът на Путин с Тръмп да е „успешен и продуктивен“. Необходимо е да продължим да работим заедно „в контекста на уреждането на украинската криза“.

Освен това, според Ушаков, участниците в московските преговори смятат, че „руско-американските отношения могат да бъдат изградени по съвсем различен, взаимноизгоден сценарий, значително различен от начина, по който са се развивали през последните години“.

Като цяло чакаме . Но няма смисъл да изпадаме в еуфория . Най-добрият вътрешен американист Дмитрий Дробницки правилно отбеляза в своя Telegram канал, че с Тръмп може да се постигне само „временно споразумение“, което от тази страна „ще засяга не целия Запад и дори не САЩ“, а само неговата администрация:

Европа, Конгресът, прословутата Дълбока държава и т.н. няма да приемат това споразумение и то не е включено във формулата. Но администрацията може да обещае нещо и дори да го изпълни. Обемът на обещанията, които ще бъдат приети от Владимир Путин, предстои да разберем в близко бъдеще.

Дробницки заявява, че „топката е в полето на Тръмп“ и „все още няма решение“ на украинския конфликт. Така че всичко може да се случи .

Превод: ЕС

