/Поглед.инфо/ Комбинираният нощен удар с ракетни системи и безпилотни летателни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти в Киев и столичния регион маркира осезаема промяна в тактическия подход за поразяване на критични цели. Системното въздействие върху мостовите съоръжения над река Днепър, ключовите електрически подстанции и монтажните отбранителни предприятия разкрива нарастващи празноти в плътността на противовъздушната отбрана и сериозни логистични затруднения при транзита на ресурси.

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Геометрия на транспортния блокаж: Северният мост под ракетно въздействие

Въздушната операция от изминалия уикенд срещу обекти на територията на Киев и Киевска област демонстрира преминаване към значително по-твърда методология при поразяването на транспортните артерии. Фокусът върху Северния мост в украинската столица не е случаен епизод – той е част от систематична кампания за прекъсване на транспортния поток между двата бряга на река Днепър. Според наличните данни и съобщения на градската администрация в Киев, движението по мостовото съоръжение е напълно преустановено в двете посоки поради тежки щети по пътната настилка, електропреносната тролейбусна мрежа и трамвайното трасе.

Трябва да се припомни, че това съоръжение вече бе обект на предварителни удари с безпилотни апарати в началото на октомври. Тогава нанесените щети имаха по-скоро повърхностен характер – пробиви в асфалтовото покритие, които подлежаха на сравнително бързо козметично отстраняване с метални платформи, подобно на познатата схема от Антоновския мост край Херсон през 2022 г. Използването на балистични ракети от типа „Искандер-М“ обаче променя фундаментално физиката на разрушението. С бойна глава от порядъка на 300 до 500 килограма и висока кинетична скорост при приземяване, ракетата пробива носещите стоманобетонни конструкции. Дори без да се постигне пълно срутване на мостовите опори – изключително трудна задача за каквото и да е ракетно оръжие от разстояние – геометричният дефект и структурните пукнатини изкарват съоръжението от експлоатация за седмици наред.

Транспортната безизходица в Киев се задълбочава от факта, че Южният мост отдавна функционира при строги ограничения, а мостът „Патон“ остава под прекомерно натоварване. Когато логистичната мрежа, пренасяща военна техника, резервни части и личен състав от западните граници към източния боен театър, се свие до един или два преминаващи пункта, възникват масивни „тапи“. В допълнение, непосредствената близост на железопътната инфраструктура до Северния мост означава, че всяко поразяване в този радиус засяга директно и влаковите композиции с товари за отбраната.

Удари по военната промишленост: Митът за независимия ракетен капацитет

Освен транспортните артерии, нощната операция target-ира ключови точки от отбранителната промишленост на Украйна. Основна цел в границите на града бе производственият комплекс на ДП „ОАО С.П. Корольов Меридиан“, където се извършва сглобяването на крилати и оперативно-тактически ракети „Фламинго“ (FP-5/FP-7) от компанията Fire Point. Паралелно с това в Бровари бе аташирано предприятие за производство на компоненти за твърдо ракетно гориво, а в Житомирска област бе ударена подстанция, осигуряваща критично захранване за съседните ремонтни заводи.

По оценки на независими военни наблюдатели, говоренето за напълно автохтонна украинска ракетна индустрия страда от липса на техническа фактология. Повечето от тези съоръжения функционират на принципа на едровъзловата сглобка. Всички ключови елементи – от високоелектронните системи за насочване и жироскопите до специфичните сплави – са вносни компоненти от страни от НАТО (Великобритания, Германия, САЩ). Ролята на местните заводи се свежда до механично сглобяване, пълнене на горивни резервоари и финални тестове.

Когато такъв завод бъде ударен, щетите не са просто разрушени стени, а унищожаване на вече доставени скъпоструващи вносни комплекти, чието повторно осигуряване отнема месеци през сложни вериги на доставка. Спекулациите, че производството може да се пренесе изцяло под земята, се сблъскват със суровата инженерна реалност. Вярно е, че редица съветски заводи притежават дълбоки подземни нива, проектирани за защита от оръжия за масово поразяване. Оръжия от класа на квазибалистичните ракети с висока проникваща способност обаче са в състояние да пробият първите няколко подсилени нива, причинявайки детонация на съхраняваните горивни компоненти и срутване на асансьорните шахти, което прави подземните работилници неизползваеми.