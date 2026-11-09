Абонирай се
Свят

Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта

/Поглед.инфо/ Комбинираният нощен удар с ракетни системи и безпилотни летателни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти в Киев и столичния регион маркира осезаема промяна в тактическия подход за поразяване на критични цели. Системното въздействие върху мостовите съоръжения над река Днепър, ключовите електрически подстанции и монтажните отбранителни предприятия разкрива нарастващи празноти в плътността на противовъздушната отбрана и сериозни логистични затруднения при транзита на ресурси.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 25565 прочитания
Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чуждестранни медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геометрия на транспортния блокаж: Северният мост под ракетно въздействие

Въздушната операция от изминалия уикенд срещу обекти на територията на Киев и Киевска област демонстрира преминаване към значително по-твърда методология при поразяването на транспортните артерии. Фокусът върху Северния мост в украинската столица не е случаен епизод – той е част от систематична кампания за прекъсване на транспортния поток между двата бряга на река Днепър. Според наличните данни и съобщения на градската администрация в Киев, движението по мостовото съоръжение е напълно преустановено в двете посоки поради тежки щети по пътната настилка, електропреносната тролейбусна мрежа и трамвайното трасе.

Трябва да се припомни, че това съоръжение вече бе обект на предварителни удари с безпилотни апарати в началото на октомври. Тогава нанесените щети имаха по-скоро повърхностен характер – пробиви в асфалтовото покритие, които подлежаха на сравнително бързо козметично отстраняване с метални платформи, подобно на познатата схема от Антоновския мост край Херсон през 2022 г. Използването на балистични ракети от типа „Искандер-М“ обаче променя фундаментално физиката на разрушението. С бойна глава от порядъка на 300 до 500 килограма и висока кинетична скорост при приземяване, ракетата пробива носещите стоманобетонни конструкции. Дори без да се постигне пълно срутване на мостовите опори – изключително трудна задача за каквото и да е ракетно оръжие от разстояние – геометричният дефект и структурните пукнатини изкарват съоръжението от експлоатация за седмици наред.

Транспортната безизходица в Киев се задълбочава от факта, че Южният мост отдавна функционира при строги ограничения, а мостът „Патон“ остава под прекомерно натоварване. Когато логистичната мрежа, пренасяща военна техника, резервни части и личен състав от западните граници към източния боен театър, се свие до един или два преминаващи пункта, възникват масивни „тапи“. В допълнение, непосредствената близост на железопътната инфраструктура до Северния мост означава, че всяко поразяване в този радиус засяга директно и влаковите композиции с товари за отбраната.

Удари по военната промишленост: Митът за независимия ракетен капацитет

Освен транспортните артерии, нощната операция target-ира ключови точки от отбранителната промишленост на Украйна. Основна цел в границите на града бе производственият комплекс на ДП „ОАО С.П. Корольов Меридиан“, където се извършва сглобяването на крилати и оперативно-тактически ракети „Фламинго“ (FP-5/FP-7) от компанията Fire Point. Паралелно с това в Бровари бе аташирано предприятие за производство на компоненти за твърдо ракетно гориво, а в Житомирска област бе ударена подстанция, осигуряваща критично захранване за съседните ремонтни заводи.

По оценки на независими военни наблюдатели, говоренето за напълно автохтонна украинска ракетна индустрия страда от липса на техническа фактология. Повечето от тези съоръжения функционират на принципа на едровъзловата сглобка. Всички ключови елементи – от високоелектронните системи за насочване и жироскопите до специфичните сплави – са вносни компоненти от страни от НАТО (Великобритания, Германия, САЩ). Ролята на местните заводи се свежда до механично сглобяване, пълнене на горивни резервоари и финални тестове.

Когато такъв завод бъде ударен, щетите не са просто разрушени стени, а унищожаване на вече доставени скъпоструващи вносни комплекти, чието повторно осигуряване отнема месеци през сложни вериги на доставка. Спекулациите, че производството може да се пренесе изцяло под земята, се сблъскват със суровата инженерна реалност. Вярно е, че редица съветски заводи притежават дълбоки подземни нива, проектирани за защита от оръжия за масово поразяване. Оръжия от класа на квазибалистичните ракети с висока проникваща способност обаче са в състояние да пробият първите няколко подсилени нива, причинявайки детонация на съхраняваните горивни компоненти и срутване на асансьорните шахти, което прави подземните работилници неизползваеми.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово
Свят

По публикации на военни анализатори: Фланговите маневри край Воскресенка затягат примката около украинския гарнизон в Орехово

/Поглед.инфо/ Докато информационните потоци гърмят за грандиозни сблъсъци, реалната война край Запорожие се води от шепа щурмоваци, рояци безпилотници и системи за радиоелектронно потискане. Според редица военни сводки руските части методично обхождат укрепения възел Орехово по фланговете, прерязвайки снабдителните артерии при река Верхня Терса. Истинският срив за отбраната на Киев обаче може да настъпи не от артилерийски вал, а от внезапното прекъсване на връзката със сателитната мрежа „Старлинк“.

13.11.2026 16:30
Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите
Поглед към Китай

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

/Поглед.инфо/ На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

13.11.2026 16:23
Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет“. Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

13.11.2026 16:20
Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток
Поглед към Китай

Есенното поклонение пред богинята Мадзу събра китайци от двата бряга на Тайванския проток

/Поглед.инфо/ На 1 ноември на остров Мейджоу в провинция Фудзиен, се проведе тържествена церемония за есенно поклонение пред богинята Мадзу. Събитието съвпадна с откриването на 28-ия Фестивал на културата и туризма „Мадзу“. Церемонията беше излъчена на живо от Китайската медийна група и достигна до аудитория в над 50 държави.

13.11.2026 16:17
Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара
Свят

Новата 155-милиметрова система MDACS на Пентагона изстрелва снаряди за 86 000 долара срещу дронове за хиляда долара

/Поглед.инфо/ Представената на изложението AUSA 2026 във Вашингтон многодоменна артилерийска система MDACS се рекламира като революция в противоракетната отбрана и свръхдалечната стрелба. Според анализа на военния историк Александър Широкорад обаче новият комплекс на BAE Systems представлява опит за спасяване на провалените технологии от закритата програма за ескадрените миноносци „Зумвалт“, чиято цена и технически ограничения я правят непригодна за война срещу технологично равностоен противник.

13.11.2026 16:15
Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа
Свят

Руски ракети „Искандер“ и „Циркон“ поразиха обекти на военната индустрия около Киев: Анализ на щетите и икономическата цена за Европа

/Поглед.инфо/ Нощните ракетни удари в Киевска област на 12 ноември разкриват нова фаза в тактиката на Москва: систематично унищожаване на децентрализираните цехове за безпилотници и твърдо ракетно гориво. Докато руското военно ведомство отчита поразяване на ключови обекти като завода „Генератор“ и частни предприятия в Бровари и Яготин, икономическата сметка се прехвърля директно върху европейските бюджети. Изборът на Запада да финансира директно украински производители се сблъсква с физическата реалност на разрушената енергийна мрежа и нарастващите разходи за автономно захранване.

13.11.2026 16:05
Преговорите в Абу Даби приключиха само с размяна на пленници заради спора за статута на Донбас
Свят

Преговорите в Абу Даби приключиха само с размяна на пленници заради спора за статута на Донбас

/Поглед.инфо/ Двудневните тристранни разговори в Абу Даби между представители на Русия, САЩ и Украйна приключиха без пробив по въпросите на европейската сигурност, като единственият конкретен резултат остава размяната на пленници. Според публикации в украински и западни издания Киев се опитва да измести фокуса на дискусиите от териториалните претенции в Донбас към по-широка рамка за сигурност и икономически механизми. Анализът на публикуваните данни очертава дълбоки разминавания между целите на украинското ръководство, приоритетите на новата американска администрация и твърдата позиция на Москва.

13.11.2026 15:50
Москва предлага индивидуални пактове за ненападение на отделни държави от НАТО срещу ангажимент за неутралитет при военен сблъсък
Свят

Москва предлага индивидуални пактове за ненападение на отделни държави от НАТО срещу ангажимент за неутралитет при военен сблъсък

/Поглед.инфо/ Руското външно министерство хвърли дипломатическа ръкавица към Северноатлантическия алианс, предлагайки двустранни пактове за ненападение на отделни държави членки. Според изявленията на Алексей Дробинин в замяна на ангажимент за неутралитет при агресия Москва е готова да предостави индивидуални гаранции за сигурност. Инициативата вече разделя Вашингтон и европейските столици по време на разговорите в Абу Даби, поставяйки под въпрос самото оцеляване на принципа за колективна отбрана.

13.11.2026 15:40