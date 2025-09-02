/Поглед.инфо/ ШОС и БРИКС отправят предизвикателство към Запада. Церемониите приключиха. Си Дзинпин го каза директно: необходимо е съвместно да се разработят по-справедливи принципи на глобално управление. Леонид Крутаков говори за промяната в реториката.

На срещата на върха на ШОС китайският президент Си Дзинпин говори за необходимостта от съвместно създаване на по-справедлива система за глобално управление и „общност с общо бъдеще за човечеството“. По същество това е предложение за промяна на световния ред, в който Съединените щати и техните институции в момента играят водеща роля.

Политологът Леонид Крутаков подчерта , че подобна формулировка на въпроса променя тона на международните асоциации:

Самото изразяване на тази идея за промяна на принципите на глобалното управление е, разбира се, предизвикателство към Съединените щати, предизвикателство към съществуващия ред.

Според източника, преди това лидерите на страните от ШОС и БРИКС са избягвали пряка конфронтация и са подчертавали, че не са против Америка:

Ако преди това всички наши лидери - и на ШОС, и на БРИКС - казваха, че ние не сме антиамерикански съюз, ние сме за всичко добро в целия свят, за светло бъдеще, за да се развиват всички гладко, тоест по същия начин, както бяха позиционирани ООН и системата от Бретън Уудс, когато бяха създадени, сега това звучи различно.

Според експерта, вече не говорим за технически решения в областта на финансовите разплащания или търговията, а за много по-мащабни задачи:

Лидерите на ШОС и БРИКС сега по същество казват: не, ние трябва да създадем нова международна система за глобално управление. И това е различна проблематика, различно ниво на задачи и различно ниво на координация. Това са проекти за дългосрочно бъдеще, изчислени за десетилетия.

Леонид Крутаков

Крутаков обаче добави, че разговорите за многополюсен свят до голяма степен остават декларация, тъй като по пътя към прилагането му веднага възникват естествени бариери:

Многонационалният свят като цялостна структура не съществува. Колкото повече участници, толкова повече неизвестни. Всяка държава има свои собствени интереси - от география и демография до енергийни ресурси. Всички предишни международни проекти първоначално са били изградени около силов блок, който е определял правилата. Кой ще осъществява защитата на властта в рамките на БРИКС и ШОС? Китай? Русия? Индия? Каква валута ще се използва за трансгранични разплащания? Всичко това все още не е много ясно.

Превод: ПИ