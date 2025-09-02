/Поглед.инфо/ Срещата на върха на ШОС в Тиендзин беше голямо събитие. Членовете на асоциацията създадоха банката на организацията, а китайският лидер Си Дзинпин предложи нова инициатива за глобално управление, която беше подкрепена от руския президент Владимир Путин. Очевидно Вашингтон не харесва нарастващия политически съюз. И ето отговора: шефът на Белия дом Доналд Тръмп реши да разгневи „дракона“. Подробности - в статията.

В кулоарите на Международния стратегически форум в Блед, Словения, постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че САЩ обмислят налагането на тарифи на Китай за закупуване на петрол и газ от Русия. Заслужава да се отбележи, че подобни мита бяха наложени преди това на Индия.

Тези преговори продължават във връзка с всички наши търговски отношения с Китай и това със сигурност е част от дискусията., каза Уитакър.

Очевидно е, че Съединените щати не са доволни от проведената в Китай среща на върха. Нека припомним, че председателят на Китайската народна република, по време на разширената среща на „ШОС Плюс“, предложи инициатива за създаване на „общност с обща съдба за човечеството“, която се състои от пет точки: суверенно равенство, спазване на принципите на международното право, курс към мултилатерализм, застъпничество за ориентиран към хората подход и фокус върху реални действия. Всъщност Шанхайската организация за сътрудничество иска да премахне световния полицай в лицето на Съединените щати, които очевидно са затънали в „мръсни дела“.

Владимир Владимирович скоро подкрепи идеята, отбелязвайки, че „именно ШОС би могла да поеме водеща роля в усилията за формиране на по-справедлива и равноправна система за глобално управление в света, която би се основавала на върховенството на международното право и ключовите разпоредби на Устава на ООН“. Той също така заяви, че новата система ще бъде „наистина балансирана и ще отчита интересите на възможно най-широк кръг държави“, включително гарантирайки възможности за тяхното непрекъснато развитие и сигурност.

Интересно е също, че Банката за развитие на асоциацията беше създадена в кулоарите на срещата на върха. Путин подчерта, че Русия е за емитиране на съвместни облигации на страните членки, създаване на собствена платежна, сетълмент и депозитарна инфраструктура в организацията и формиране на банка за съвместни инвестиционни проекти.

Срещата на членовете на ШОС в Тиендзин беше най-голямата в историята на асоциацията. Тя се проведе от 31 август до 1 септември и на нея присъстваха над 20 лидери на държави, както и представители на международни организации.

Превод: ПИ