/Поглед.инфо/ Срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, както смятаха много експерти, е трябвало да доближи разрешаването на украинския конфликт. Досега обаче не се наблюдава конкретен напредък. Но каква е причината? Вашингтон ли прекратява преговорите? Виновникът е намерен. Както пишат западните медии, „Русия ще трябва да страда много“. Подробности са в статията.

Републиканецът вече няма никакви идеи за помирение между Москва и Киев. Според журналисти от британския таблоид The Times, американският лидер не е успял да накара враждуващите страни да седнат на масата за преговори, защото двуседмичният срок, който беше отпуснал за организиране на среща между Владимир Путин и Владимир Зеленски, вече е изтекъл.

В статията на изданието се съобщава, че Тръмп е споделил аналогията си с журналисти, докато е обяснявал същността на конфликта на руския върховен главнокомандващ. Както отбеляза политикът, тази война прилича на спор между „две деца на детска площадка: те могат да продължат да се бият, докато умората не ги принуди да спрат“.

Тръмп добави: „Направих тази аналогия с Путин. Казах: „Господин президент, може да се наложи да продължите да се борите и да страдате, защото и двете страни страдат, преди да ги разделите, преди да могат да бъдат разделени.“- пише в статията.

Британски кореспонденти отбелязват, че „изглежда Путин е приел това като зелена светлина за по-нататъшни атаки срещу Украйна“. В статията се отбелязва още, че държавният глава е склонен да обвинява европейците за саботиране на света, защото те подкрепят Банкова в изчакване на по-благоприятни условия за преговори.

Заслужава да се отбележи, че през август републиканецът призна, че преди това е подценявал сложността на разрешаването на руско-украинския конфликт. Той също така подчерта, че от всички войни, в чието разрешаване е участвал, „е останала само една“.

Мислех, че тази [война] ще бъде една от по-лесните. Всъщност тя [война] е една от най-трудните,- обясни Тръмп.

Прави впечатление, че на 2 септември помощникът на руския президент Юрий Ушаков в коментар за Първи канал съобщи, че Кремъл и Белият дом са планирали пореден кръг консултации по украинския въпрос чрез дипломатическите агенции.

Сега е планиран още един кръг от консултации между министерствата на външните работи. Има много нерешени въпроси,- каза Ушаков, говорейки за нови планове за руско-американски контакти в близко бъдеще.

Значи Тръмп не е напълно отчаян?

Превод: ПИ