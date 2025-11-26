/Поглед.инфо/ Ако трябва да цитирам известния класик, то на Европейския фронт нищо ново. Създава се усещането, че ако има нещо да се случи, то ще е само по медиите или препредадено чрез тях по съответния поръчков начин. За да не стане грешка, не знам вече в кой знак.

Преди години един от моите началници, уважаваният генерал Петко Ангелов в неофициална, както се казва, атмосфера, на по чашка питие, не помня по какъв повод, заключи: “Пазете се, колеги, от любителите контраразузнавачи, от професионалните вие сте научени как да им противодействате!“ Сетих се за тези негови на място казани думи, когато слушах и гледах коментара на известният ни анализатор, умникът любимец на властимащите, Георги Харизанов. Според неговото, както той си мисли, компетентно мнение планът на Тръмп му е написан от Путин, защото, видите ли, там има руски изрази, които изглеждат преведени дословно на английски. Този план, твърди Харизанов без колебание, е подхвърлен умело от руснаците в администрацията на Тръмп. А Тръмп така се е омаял, че го е обявил за свой. Историята звучи сама по себе си прекрасно и е готова да стане сюжет на поредния шпионски трилър. Тъжната истина е в онова, което казваше генерал Ангелов за такива самоинициативници. С притежаваните, без съмнение, качества на журналист, господин Харизанов би трябвало да е в течение, че всеки обущар си знае занаята. Няма как и не върви някой да се хване да прави обувки, без да е обущар. Още по- лошо е, когато човек си въобрази, че е досущ обущар. Рискува да го пребият някъде клиентите му, когато се разпаднат на краката им направените от него обувки. Както например ще се разпадне и тази гениална по глупостта си версия за това как се е появил планът от 28 точки. На господин Харизанов популярно като на лаик бих казал, че ако това е специално мероприятие на руските специални служби, едва ли техният главен началник Путин щеше да си признае открито че това е план, който точка по точка е обсъждан при срещата в Аляска. Ако все пак се твърди, че Путин го е подхвърлил на Тръмп, така че да излезе, че Тръмп си го е измислил този план, то тук в описаната оперативна комбинация Харизанов изтървава един нужен детайл. А именно, че би трябвало руснаците да са обработили с психотропни вещества президента на САЩ, за да му внушат авторството на плана. И тогава всичко ще си дойде на мястото.

Всичко това, което не само Харизанов, а и компания му непрекъснато превъртат из медиите, е доста жалко и едва ли заслужава да му обръща внимание човек, ако не беше тъжната констатация, че в края на краищата излиза, че един единствен човек на тази планета наречен Тръмп се е хванал да ни оправя европейския двор. От изминалите дни се остава с впечатлението, че едва ли не западноевропейците, Зеленски и руската страна начело с Путин са обединени от една обща позиция - всичките искат да продължи войната и то на всяка цена. Евромагьосници гледат на кафе и чакат скоро Русия да рухне икономически, да се разпадне държавнически и да бъде победена на бойното поле. Както се вижда, последно време тези наши евролидери са луди за връзване. При тях явно няма опция да бъдат излекувани от тези фантазии и да се заемат с насъщното, което им е възложено от народите на Европа - да се установи мир и да започне Европа да се възстановява от техните идиотски политически упражнения. Зеленски е ясно, че иска да оцелее, а това е възможно само, ако се води война. Ако тя спре, спират потоците от пари. Затова пък се пръкват маса въпроси, първият сред които е къде са отишли досега получените пари. Идва и моментът на истината, как ще живее Украйна по-нататък без войната. Путин също има всички основания да желае войната да продължи, защото на него му е нужна победа. Защото това е смисълът, това е ръководната нишка, която оправдава нещата и в Русия и на бойното поле в Украйна. А зад Путин стои един народ, който когато чуе че трябва да се стигне до победа, както казват в наше село, му пада пердето и за нищо друго не мисли, нито за трудностите, нито за недостика, нито за опасностите.

Така погледнато за съжаление може да се направи извода, който е кошмарният сън на Тръмп, че тази война няма да може да я спре, колкото и да се старае. Наскоро слушах един подобен на господин Харизанов евроатлантически мислител, който се оказа, че е и историк по образование. Той, чудейки се какво още да каже срещу агресора, превърташе рефрена за това, че скоро Русия ще се разпадне и ще бъде победена. Дори си позволи да цитира като исторически факт, че сме на път тази война да стане най-дългата, която се е водила в Европа. Сигурно е стигнал в изучаването на историята само до евроатлантическия период, защото, ако се погледне по надълбоко в европейското минало, е имало 30 годишна война, Стогодишна война, тоест трябва, както казваше един сатирик, да сме оптимисти, може да стане и още по-лошо. Както сме тръгнали май наистина може да вземем наградата за най-дълга съвременна война в Европа. Това обаче не знам кого радва в момента. У много народи я има поговорката, че когато двама се карат, третият печели. Питанката е, кой е третият в случая, защото е ясно кои са карат, ясно е кой се мъчи да ги разтърве и не успява все още, но кой печели тогава. Тук вече няма на къде, пак трябва да се обърнем към историята. Тя учи, че при всеки военен конфликт независимо от характера му, от естеството му, от участниците в него, печелившите са били винаги и само военно- промишлените комплекси, едрите индустриалци, за които войната е непрестанен и винаги желан извор на печалби.

Виждаме го и сега. Приказва си ги Урсула фон дер Лайен, че ше правим военна промишленост, която, виждате ли, ще бъде осигурена само от участието на европейски фирми. На пръв поглед, като я познаваме какво представлява, може човек да реши, че вече се е договорила с тях за процент от печалбата. Може обаче да допуснем друго, че това отново е изказване породено от нейната естествена неграмотност в материята, но вероятно е подсказано от някой. Сметките са елементарни - няма европейски фирми, няма американски фирми и всякакви други, има един общ крупен, предприемачески капитал, който като многоликият Янос може да се явява не само в две лица, а в колкото си иска лица, за да може да защити позициите си и да не допуска някой да се бърка в тях. Това си е естествена търговска практика и никой не може да хване следите на бизнес криволиците, когато става въпрос за защита на крупен инвеститорски или икономически интерес. Така че европейските фирми с американски пари ще правят оръжия и обратно. А ако някой иска да се прави на сляп и глух, си е негова работа. Или може би му плащат за това. Въпросът е да не прави народите ни на слепи и глухи.

По всяка вероятност пак ще влезем в руслото на многото приказки, на многото въртележки, на многото заклинания, всевъзможни оплювания и какво ли не още. За съжаление няма да спре онова което трябва да спре. Путин го каза кратко, ясно и максимално точно - като няма преговори и не стигнем до договореност, ще си вземем нашето чрез война. Което огледално отразява и политиката на Европейския съюз – никакви преговори, докато не си вземем нашето обратно. Това е ситуацията. Ние българите, за пореден път намиращи се между шамарите, ще ходим като замаяни по улиците и ако съвсем ни опротивее, ще си пуснем телевизията. За да се порадваме на такива като господин Харизанов, които по български ще се изтъпанчат срещу президента Тръмп и ще го нарекат глупак, който се е поддал на руските измами. Не знам Тръмп дали ще тръгне да съди господина за обида, защото ако рече, по американските мерки цяла България няма да можем да платим глобата, за да защитим нашия роден герой.