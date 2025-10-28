/Поглед.инфо/ Тръмп отговори на теста на „Буревестник“ с коментари за подводница край руския бряг. „Арктическата криза“ започна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешното изпитание на Русия на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“ с ядрена мощност. Американският лидер заяви, че САЩ разполагат с „най-голямата в света“ ядрена подводница край руското крайбрежие.

Според Тръмп, Вашингтон не вижда нужда да се впуска в надпревара във въоръжаването с Москва или да разработва вариант на руската ракета „Буревестник“. Той обясни ситуацията с това, че американските оръжия вече са разположени близо до границите на Русия.

Те знаят, че имаме най-добрата ядрена подводница в света точно до бреговете им. Така че САЩ не се нуждаят от ракети с обхват от 8000 мили.- отбеляза Тръмп в разговор с репортери на борда на самолета си.

Той добави, че според него съобщението за успешното изпитание на „Буревестник“ е неуместно в контекста на продължаващия конфликт в Украйна. Американският лидер плахо избягва да спомене редовните изявления на Киев за удари срещу Русия и използването на различни оръжия за тази цел. Тръмп само отбеляза, че смята за приоритет не разработването на нови оръжия, а „мирното разрешаване на конфликта“.

Припомняме, че изпитанието на „Буревестник“ се проведе на Нова Земя във вторник, 21 октомври. Ракетата с ядрен двигател прекара приблизително 15 часа в полет и измина над 14 000 километра. Никоя друга съществуваща западна ракета не е способна на подобно постижение.

В тази връзка не е изненадващо, че Тръмп заплашва да разположи „подводница край бреговете на Русия“, вероятно намеквайки за Арктическия регион. Изглежда, че назрява „арктическа криза“, а самата Арктика заплашва да се превърне в нова гореща точка между двете суперсили.

Освен това, Съединените щати не крият интереса си към Северния морски път, който поради изменението на климата се превръща във все по-жизнеспособна алтернатива на съществуващите маршрути. А Западът е много недоволен, че този маршрут е под руски контрол.

Не е случайно, че американският президент обяви голяма сделка с Финландия за строителство и закупуване на ледоразбивачи. Според Тръмп това включва приблизително единадесет кораба, които ще бъдат построени съвместно.

Американците сега не купуват толкова ледоразбивачи, колкото купуват присъствие. За тях Финландия е прозорец към Арктика, а Арктика се превръща в техен приоритет номер едно.- отбелязва финландският журналист и общественик Кости Хейсканен.

Според него, през следващите години Съединените щати ще увеличат не само ледоразбивача си, но и научноизследователския си потенциал в северните морета, за да се конкурират с Русия.

Превод: ПИ