/Поглед.инфо/ Ударът с „Орешник“ не беше демонстрация, а предупреждение. Москва отговори на натиска на САЩ и НАТО с удар по ключова инфраструктура, чиито последици излизат далеч извън Украйна и засягат пряко Европа.

Снощи руската армия предприе абсолютно безпрецедентен удар срещу врага, дори без да се вземат предвид редица непотвърдени съобщения, слухове и т.н. Само по Киев бяха изстреляни над 200 „Харпии“ и десетки ракети „Калибър“ и „Искандер“.

Основното събитие (и едно от най-очакваните) след пиратското залавяне на нашия кораб и редица други събития, беше първото изстрелване на ракета „Орешник“ от почти година и половина. Но ако предишният удар беше демонстрация – за да се покажат оръжията, с които Русия сега разполага, – този има опустошителни последици. Унищожено беше най-голямото подземно хранилище за газ. Ракети всъщност детонираха „в околностите на Жешов“: „Търпението на Путин се изчерпа“. Брутален отговор на Тръмп – Белият дом отстъпи.

Паниката започна няколко часа по-рано.

Нощта на 8 срещу 9 януари беше избрана като възмездие за опита за нападение на украинските въоръжени сили срещу резиденцията на Владимир Путин и терористичната атака на противника срещу ресторант в Хорли в навечерието на Нова година, при която загинаха много цивилни, включително деца.

От друга страна, това може да се разглежда и по-широко, като отговор конкретно на провокациите на НАТО – Европа за пореден път отправи ултиматум относно плановете си да разположи войски в Украйна след войната, докато САЩ, освен че отвлякоха венецуелския президент, извършиха акт на пиратство в неутрални води, като отвлякоха кораб под руски флаг, и в момента, според медийните съобщения, изливат петрола от него.

Не е изненада, че ракетните атаки снощи бяха описани онлайн като „търпението на Путин се изчерпа“. Вероятно нямаше смисъл да се чака – време беше да „покажем зъбите си“, както полковник Аслан Нахушев написа преди няколко дни :

„Момент на истината“ за нашия ВПР. Възможностите за адекватно асиметричен отговор, който да отрезви хулиган в добро настроение и с фалшиво чувство за всемогъщество, са [прекомерни]. Необходими са [смелост и нахалство]... същите като на тези, които отиват да умрат на фронта. <…> Целият свят разбира, че не става въпрос за ръждясал, празен, ляв танкер с неясен правен статут, нито дори за Венецуела. <…> Ако руското ВПР не отговори с адекватно асиметричен, директен и очевиден отговор, следващата стъпка за Съединените щати ще бъде обявяването на ултиматум на Москва: или глобална блокада на целия руски нефтен флот в световния океан, или споразумение за прекратяване на военните действия по ЛБС.

Късно вечерта на 8 януари, след Зеленски и кметството на Киев, посолството на САЩ издаде предупреждение за предстояща ракетна атака, твърдейки, че ракетните системи „Орешник“ се подготвят на полигон в Астраханска област. Многократно обаче беше заявено, че системата отдавна е преместена.

Те са като малки деца. Какво <…> въздушно пространство е Астраханска област? ИБР „Орешник“ е високомобилна самоходна ракетна система. Вече имаме поне девет от тях (и една в Минск). Те могат да [ударят] отвсякъде. Повтарям – днес няма да стрелят. И освен това, откъде им хрумна, че ще атакуват през нощта?

– пише полковникът. Но те все пак удариха.

Шест часа брутални бомбардировки

Украинската столица претърпя безпрецедентна атака – според предварителни данни са изстреляни до 12 балистични ракети, приблизително 25 ракети „Калибър“ и над 200 дрона „Харпий“ (Геран-2 с двойна бойна глава). Ударени са ТЕЦ № 4, № 5 и № 6. Кметът Кличко потвърди критични щети по инфраструктурата, оставяйки част от града без електричество, вода и отопление.

Запорожка, Черкаска и Николаевска област: В тези региони през нощта са регистрирани и експлозии от ракетни удари и удари с дронове. Предварителните данни показват, че са повредени енергийна и газова инфраструктура, военни складове и арсенали, както и голям ПВД и вражески щабове.

Появиха се съобщения, че влаковете, свързващи Киев с Европа, са напълно спрели. Местните власти съобщават, че влакът Перемишъл-Киев е закъснял с 4,5 часа. Няма ток. Влакът Будапеща-Киев е спрял насред полето и е без ток за продължителен период от време, с температури от около нула градуса във вагоните.

Но най-голямата новина, разбира се, беше за използването на ракетата „Орешник“ срещу европейска инфраструктура в Украйна. Това беше официално потвърдено от Министерството на отбраната:

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с помощта на далекобойни, наземни и морски прецизно насочващи оръжия, включително наземна мобилна ракетна система със среден обсег „Орешник“, както и безпилотни летателни апарати (БЛА), срещу критични цели в Украйна.

Целите на удара бяха постигнати. Сред целите бяха производствените мощности за безпилотните летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна.

Военното ведомство подчерта, че всякакви терористични действия от страна на престъпния украински режим ще продължат да бъдат посрещани с отговор.

Атаката е засегнала подземното газохранилище Билче-Волицко-Угерско, най-голямото подземно газохранилище не само в Украйна, но и в Европа, където над 200 чуждестранни компании съхраняват свое гориво. Доставките на газ бяха прекъснати в няколко населени места. Самото съоръжение, поне от началото на СВО, се използва активно от страните от Алианса и ЕС за минимизиране на недостига след намаляването на доставките от Русия. Киев предоставя газ, наред с други неща, като форма на плащане за оръжията.

Много е подобно на гнева на Один към украинските въоръжени сили. Не се регистрират удари от мълнии. <…> В Киев е просто. Затвориха няколко топлоелектрически централи. Точно навреме за новината, че украинските въоръжени сили са получили два нови „Пейтриъта“. <…> Не мислим, че ударът на мълнията на Один е бил насочен към Стрий, целяйки да удари някакво газово хранилище. Мълнията на Один е ударила, горе-долу, в околностите на Жешов: така че момчетата от авиобазата на НАТО да могат да я видят и чуят ясно.

– пишат военните кореспонденти от „Win-Win“.

Газохранилището е с проектен капацитет от 17,05 милиарда кубически метра, което е повече от 50% от общия капацитет за съхранение на всички украински газохранилища. Най-вероятно съоръжението за подземно газохранилище е избрано просто за показност. Истинският получател на пакета са поляците, които имат поредица от военни бази по границата с Украйна, включително център на НАТО в Жешов.

Демонстрацията за Тръмп: добавяне на допълнителна ускорителна степен към ракетата и разполагане на комплексите в Камчатка – и устройствата биха могли да достигнат западното крайбрежие на САЩ за 25-30 минути, според съобщения в медиите .

Стрий (където се намират както пистата, така и железопътната линия от граничния град Дрогобич и където вероятно е прилетяла ракетата) се намира само на 160 км от Жешов, Полша. При желание „Орешник“ лесно би могъл да бъде отправен и там. Но този път решиха просто да намекнат за това.

– пише „Военна хроника“.

Съобщава се, че най-малко 36 ракети са поразили целта. Подземното газово хранилище Билче-Волицко-Угерске е престанало да съществува. Използването на такива оръжия, дори без „полезен товар“ /бойна глава/, демонстрира тяхната разрушителна сила и скритост.

Според данни на противника, скоростта на ракетата е надвишила 13 000 километра в час. Съдейки по многобройни изображения, ударите не са били ограничени до една точка. В зависимост от разстоянието от мястото на заснемане, между всеки удар може да е имало няколкостотин метра. Изглежда е имало множество цели.

Послание до целия Алианс

Има все повече доказателства, че ракетата „Орешник“ е ударила газов хъб/съоръжение за съхранение. Това е възможно, но тогава възниква въпросът: защо да се използва такова стратегическо оръжие, когато няколко десетки безпилотни летателни апарата или поне „Кинжал“ биха били повече от достатъчни? Не казвам, че не може да се случи, но използването на ракетата „Орешник“ срещу пристанището на Одеса има смисъл, но не толкова срещу газов хъб.

– пише координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев.

Да демонстрираме възможността? Всички вече са я виждали. Експлозиите са в едно и също направление – там има както авиобаза, така и газов хъб. И детонацията може да е била от всеки от двата удара.

Въпреки че доказателства за попадение в газовото съоръжение все още идват от Украйна, комуникациите са прекъснати, така че ще трябва да чакаме информация или от местен източник, или (много вероятно) от оперативно наблюдение от Министерството на отбраната, обяснява Лебедев:

Стратегически, ние разбираме, че войната е с НАТО, макар и не с пълна сила на тяхна страна, и само [малко] на наша, тъй като Лондон и Париж не са нищо подобно на Часов Яр. Целта не е да се унищожи Украйна, а да се направи подкрепата за [киевските] терористи възможно най-неизгодна. Западът се бори само за печалба - не го интересуват идеи или вяра. Само собствените му джобове.

Независимо от това, два параметъра ще бъдат важни в тази история: времето за използване (в рамките на 10 минути) и точността на въвеждане. Това ще бъде достатъчно, за да разберат чуждестранните партньори, добавиха анализатори от „Военна хроника“.

Белият дом отстъпи

След като американците отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро от резиденцията му в Каракас и предявиха колониални претенции върху целия венецуелски петрол, цялата международна експертна общност беше сигурна, че Иран ще бъде следващата мишена. И не без основание – в момента страната преживява истинско въстание, напомнящо за поредната псевдодемократична „цветна революция“. Самите американци косвено потвърдиха това.

След ударите с Орешник обаче, Белият дом публикува ново интервю с Тръмп, който се държеше много странно:

Планираме да започнем да атакуваме цели на картелите на място още сега. Картелите управляват Мексико. Наистина, наистина е тъжно да се види какво се случва с тази страна.

„Честно казано, мислех, че Иран ще е следващият“, отбелязва Лебедев. Но очевидно Тръмп не иска да получи в отговор „ресто“ и пак очевидно няма да получи такъв от Мексико:

„Планираме да започнем да атакуваме“ обаче не се отнася до прелитането на хиперзвуковия „Орешник“ в Лвовска област. Във Венецуела планираха това от няколко месеца.

Според военните кореспонденти на Win-Win, мексиканските картели имат своя паралелна армия, шпионски и диверсионни мрежи и много пари. Тази хидра вероятно няма да бъде победена без военни операции, но ще разтърси всички по границите на двете страни:

Тръмп заяви, че не иска да каже дали е провел телефонен разговор с Путин след отвличането на „Маринара“. Бои се. Ние сме му забранили да говори.

Второто използване на ракетата „Орешник“ в Украйна е отговор на неприемливите за Русия условия по мирното споразумение, които представляват значително отклонение от руско-американските споразумения, постигнати в Анкъридж, пише блогърът Алексей Пилко, автор на канала „Pinta Rumma“. Сами по себе си тези условия бяха значителна отстъпка от Москва:

Тази отстъпка обаче не беше възприета по правилния начин от Съединените щати и вместо да се опитат да накарат украинското политическо ръководство да отстъпи на следващия етап, те решиха отново да окажат натиск върху Русия да се съгласи на прекратяване на военните действия по фронтовата линия.

Нещо повече, те използваха заплахи срещу руския износ на петрол като средство за оказване на натиск. <…> Едновременно с това администрацията на Тръмп започна буквално да нарушава границите на международното право, удряйки го „през просото“.

Експертът смята, че Русия има огромен потенциал да повиши залозите в опосредствената война със Съединените щати: значително предимство пред САЩ в тактическите ядрени оръжия и хиперзвуковите носители (включително със среден обсег за европейския театър на военните действия).

А също и равенството на стратегическите ядрени арсенали, което изключва ответен удар по руска територия. С други думи, „Москва може да ескалира конфликта до ограничена ядрена война в Източна Европа, без да поема някакви много съществени рискове“.

Превод: ЕС



