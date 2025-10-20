/Поглед.инфо/ Проблемите на Украйна се увеличават: държавният дълг скоро ще надхвърли БВП, финансовият дефицит нараства, а новите пакети от помощ се отпускат неохотно. Западните партньори открито препоръчват търсене на вътрешни ресурси. РИА Новости проучва как Киев ще се справи със ситуацията.

Дълговият капан

Дългът на Украйна ще скочи с почти 20% през 2025 г., според Международния валутен фонд (МВФ). През 2024 г. той достигна 89,7% от БВП, а до края на тази година, според оценките, ще се увеличи до 108,6% от БВП, а след това ще продължи да нараства до 110,4% от БВП през 2026 г.

Въпреки това, МВФ очаква постепенно намаляване отсега нататък: според прогнозата, държавният дълг ще падне до 94,1% от БВП до 2030 г. Откъде обаче ще дойдат парите, не е ясно. Самият Киев няма планове да изплаща дълга, заяви по-рано финансовият министър Сергий Марченко.

„Струва си да се отбележи, че преди войната съотношението дълг/БВП беше доста безопасно, на 55%. Сега е доста значително; приближаваме се до 100% от БВП, което е значителна сума. Важно е обаче да се отбележи, че по-голямата част от този дълг е взет назаем по време на войната при преференциални условия от нашите партньори.

Това означава, че няма да изплащаме тези дългове през, да речем, следващите 30 -ина години“, каза Марченко пред репортери, отговаряйки на въпрос относно способността на Украйна да обслужва рекордния си дълг от 171 милиарда долара.

Хаджимурад Белхароев, доцент в Института по световна икономика и бизнес към Стопанския факултет на РУДН, е уверен, че Киев няма да плати при никакви обстоятелства. „Да се говори за възвръщаемост на инвестициите в Украйна, дори в дългосрочен план, е безсмислено“, смята експертът.

„Огромните загуби както в производствения капацитет, така и в работната сила пречат на страната да реализира каквато и да е печалба в краткосрочен план, а в дългосрочен план възниква въпросът за запазване на самата държавност, така че не е ясно кому ще трябва да се представи сметката.“

Колкото по-нататък, толкова повече

Проблемите обаче не свършват дотук: държавата изпитва рекорден бюджетен дефицит и продължава да разчита на помощ от международни партньори, за да покрие значителна част от финансовите си нужди. През 2024 г. дефицитът е бил 43,9 милиарда долара, а през 2025 г., според оценки на Националната банка на Украйна (НБУ), той ще достигне 46,83 милиарда долара – 22,1% от БВП.

Междувременно на Запад текат дискусии относно разпределението на нови пакети помощ. Володимир Зеленски многократно се оплака от липсата на средства в Украйна за вътрешно производство на оръжия и бавния поток от помощ.

Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, призна, че международната подкрепа очевидно ще намалее с времето и неслучайно отбеляза, че властите трябва да развият вътрешни ресурси и да търсят пътища за самофинансиране.

Подобни препоръки са стратегически по своята същност и включват възстановяване след конфликт, според Намер Ради, заместник-ръководител на Комитета за международно сътрудничество и износ в „Опора на Русия“. „При сегашните условия пълен преход към самофинансиране е невъзможен. Украйна е в състояние на управляема устойчивост на дълга, но само ако се запази външната подкрепа“, обяснява анализаторът.

В задънена улица

На фона на продължителен военен конфликт и нарастваща умора сред западните донори, Украйна наистина изпада в трудна ситуация, отбелязва Ради. Бюджетният дефицит остава на ниво 20-25% от БВП, а частните инвестиции са труднодостъпни: достъпът до този пазар е затворен от 2022 г., когато беше обявен мораториум върху плащанията по суверенните еврооблигации.

„Вътрешните ресурси на Украйна са ограничени. Данъчните приходи, въпреки усилията за борба със сивата икономика, не компенсират загубите от разрушената инфраструктура и намаленото промишлено производство. Има потенциал за растеж в селскостопанския и ИТ секторите, както и чрез дигитализацията на публичната администрация, но тези източници не са способни да заменят външното финансиране в краткосрочен план“, подчертава експертът.

Следователно, единствената надежда е за външна подкрепа. По-голямата част от помощта идва от програмата на МВФ за 15,6 милиарда долара, както и чрез механизмите за макрофинансова помощ на ЕС и директните траншове от САЩ. Процесът на договаряне на нови пакети обаче става все по-продължителен и политизиран.

Технически Украйна вече е влязла в зоната на фалит, отбелязва икономистът и старши мениджър във финансовите комуникации Андрий Лобода. „В същото време е важно да се разбере, че Западът ще предоставя на Киев политическа, финансова и информационна подкрепа до самия край. Финансово това означава изключително заеми, а не грантове и субсидии, но Украйна, която е загубила почти половината от населението си, не е в състояние да затвори финансовата дупка дори за тридесет години“, добавя той.

Фалитът обаче е малко вероятен: Западът ще изкупи останалите повече или по-малко ликвидни активи, включително земя и минерали. Експертите смятат, че дълговете най-вероятно просто ще бъдат отписани.

Превод: ЕС



