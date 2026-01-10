/Поглед.инфо/ Германия отпразнува „климатичната победа“, но сметката излезе висока: деиндустриализация, рекордни фалити и скъпа енергия. Под натиска на реалността Берлин направи прагматичен завой – към газ, конкурентоспособност и диалог.

Вчера Германия започна с вълнение да празнува Новата Коледа: Коледата на нова, безвъглеродна икономика, която завинаги е прекъснала пъпната връв с Путин.

Според публикуваните изчисления и доклади, 2025 г. е първата година, в която страната е постигнала планираните си „климатични цели“ и е предотвратила изтичането на девет милиона тона въглероден диоксид в атмосферата.

Някои обаче смятаха празненството за много преждевременно.

По-специално, мозъчният тръст Agora Energiewende, който броеше всички тези въглеродни килотона и беше разцелуван до смърт от райхскомисарите в знак на празника, промърмори с дребен шрифт, че в действителност „климатичната цел е постигната почти изключително, защото промишленото производство е рязко намалено, особено в енергоемките сектори – химикали, стомана, желязо и суровини“. Нищо не работи – така че няма и емисии.

Но никой не може да спре хората да празнуват, нали? Вдъхновен от победата, федералният министър на околната среда Карстен Шнайдер си постави още по-амбициозна цел: да намали емисиите на CO2 с 36 милиона тона до 2030 г.

Но тогава, докато загаряха в сянката на перките на вятърните турбини, новите влъхви забелязаха бягащия поглед на канцлера Мерц. И се оказа, че под прикритието на благородния климатичен блъф, германското правителство е извършило абсолютно предателство – тихомълком е планирало рекордни инвестиции в изграждането на нови газови електроцентрали, отпускайки приблизително 32 милиарда евро.

То също така дребнаво е премахнало субсидиите за частните слънчеви панели, енергийно ефективните помпи и други подобни. Освен това е отменило закона (с който германските Зелени се гордееха особено), изискващ всички нови отоплителни системи да използват поне 65 процента възобновяема енергия.

Когато Мерц беше притиснат в ъгъла, той го обясни ясно: „Внимавайте, в голяма беда сме. Икономическите перспективи са „изключително критични в някои области“. Икономиката се свива вече две години. Направихме всичко възможно, но уви.“

Германски предприемачи се присъединиха към дебата. Германската индустриално-търговска камара (DIHK) отчете масов отлив на предприятията в чужбина и широко разпространени фалити: през 2025 г. само в индустриалния сектор са регистрирани над 1600 фалита (най-високият брой за последните 12 години).

Бизнес асоциациите вдигнаха ръце от ужас: Германия винаги се е смятала за експортна икономика (50% от БВП идва от износ), но резултатите от миналата година показаха най-лошата експортна конкурентоспособност от 1995 г. насам (два пъти по-лоша, отколкото по време на световната финансова криза).

Германските медии добавиха сол към раните. Според Münchner Merkur „Германия, изправена пред последиците от отказването от ядрената енергия и руския петрол, е принудена да се върне към прагматични (т.е. незелени) енергийни източници, за да гарантира своята конкурентоспособност“.

DW от своя страна съобщи, че „Германия преживява продължителен икономически спад и надеждите за бързо възстановяване избледняват“.

В този момент пламтящи очи започнаха да оглеждат околността и започнаха да се чуват гласове, призоваващи да се видят саботьорите и предателите, довели процъфтяващата страна до такова състояние.

И тогава някой цитира скорошна статия от „Дейли Телеграф“, която се простираше на половин страница и завършваше с думите: „Икономиката на Германия е подкопана от разрива с Русия“.

Оказва се (кой би си помислил!), че германският внос от Русия е спаднал с 95 процента от началото на СВО и сега „Берлин е напълно зависим от САЩ и Норвегия“ (чиито цени на енергоресурсите са просто прекомерни). Следователно „разходите за енергия в Германия са станали много високи, а доставките са ненадеждни, което води до това, че германските потребители плащат най-високите цени на електроенергията в света“.

Може би нещата не са чак толкова лоши, след като на срещата на върха на „желаещите“, Мерц обеща да разположи германски контингент в страните от НАТО , съседни на Украйна . Миналата година Германия изпрати няколко пъти по-малко помощ на Украйна от предходната година, но може би тази година ще я увеличат?

Но, очевидно, гласът на калкулатора най-накрая беше започнал да прониква до дъното на киевския казан: драскайки на лист хартия, Мерц неохотно обяви, че „формирането и разполагането на многонационални сили в рамките на гаранциите за сигурност на Украйна е невъзможно без съгласието на Русия“.

Така и трябва да бъде: решително, въпреки всичко и без да се обезсърчаваме от нищо, да направим твърд завой на 180 градуса. В края на краищата хиляди германски компании продължават да работят в Русия (и никой особено не иска да се върне).

И тогава Lufthansa предпазливо реши да тества почвата, обявявайки, че „очаква да възобнови полетите над Русия през 2026 г.“

И пъпната връв може да се залепи!?

Превод: ЕС



