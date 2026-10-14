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Свят

Тръмп свали цените на петрола, а Москва чака отмяна на SDN списъците

/Поглед.инфо/ Временното облекчаване на ограниченията за износ на руско дизелово гориво от страна на американското финансово министерство разкрива дълбоките пукнатини в санкционния режим. Докато Вашингтон гони бърз ценови срив на бензиноколонките преди ключовите избори, Москва пресмята потенциалните си ползи – от натиск върху SDN списъците до ускоряване на преговорите с Китай за "Силата на Сибир 2" и засилване на разкола вътре в Европейския съюз.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 12819 прочитания
Тръмп свали цените на петрола, а Москва чака отмяна на SDN списъците
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Зад кулисите на финансовия лиценз: Как Вашингтон свали гарда

Твърдението за извънредно споразумение за доставката на над 300 000 тона руско дизелово гориво за американския и международния пазар, с перспектива за още 500 000 тона през ноември и над 3 милиона тона впоследствие, бе последвано от конкретен административен акт. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е издала генерален лиценз, валиден до 7 април 2027 г. Обективният факт е един: борсовите цени на сорт Брент и щатските дестилати реагираха със незабавен спад още в първите часове след съобщенията.

Вашингтон гони директен вътрешнополитически ефект. Намаляването на разходите за логистика и палейки ценовия натиск върху горивата преди изборния процес през ноември е сметка, която щатската администрация търси на всяка цена. Въпросът обаче е как административната машина възнамерява да съвмести този лиценз с действащото законодателство.

Сблъсъкът със списъка SDN: Юридическият възел пред Роснефт и Лукойл

Основните производители на дестилати в Русия — "Роснефт", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефт" — продължават да се намират под най-строгия режим на санкции (Specially Designated Nationals / SDN). Според аналитични коментари от сектора, доставката на тези обеми без пряко премахване или тълкувателно изключение за тези компании би изисквала сложна мрежа от посредници. Това автоматично оскъпява барела и обезмисля част от ценовия срив.

Дали OFAC ще прибегне до индивидуални дерогации, или ще разшири обхвата на лиценза, за момента няма публично официално потвърждение. Москва очевидно ще настоява за премахване на фирма от списъците или поне за ясна правна рамка, която да защити танкерните превози от вторични санкции.

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