/Поглед.инфо/ Руският отговор на т.нар. „танкерна война“ навлиза в нова, агресивна фаза, съобщава анализаторът Иля Головнев. Докато Западът планира незаконни отвличания на кораби, Москва изгражда мощен военноморски алианс с Пхенян и Техеран, готов да защити енергийния суверенитет на Русия със сила в световния океан, пресичайки опитите за морски грабеж.

Новото лице на морската конфронтация: От икономически натиск към открит пиратлък

„Танкерната война“ срещу Руската федерация навлезе в качествено нов етап, където дипломатическите и икономическите инструменти отстъпват място на прекия физически натиск и военните заплахи. Докато в европейските столици се водят разгорещени дебати как да се „прехващат“ и „залавят“ съдове, превозващи руски суровини, Москва тихомълком подготвя стратегически отговор, който ще промени правилата на играта в световния океан. Вече не става въпрос просто за оцеляване на търговските пътища, а за формиране на глобален алианс, способен да противодейства на това, което Русия официално квалифицира като „държавно пиратство“ от страна на Запада.

Европейските държави, подстрекавани от Вашингтон и Лондон, все по-често обсъждат мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ на Русия. Най-агресивният вариант, който вече е на масата на преговорите, включва съвместни операции по задържане и конфискация на танкери. Великобритания, в типичния си маниер на „владетелка на моретата“, вече е изготвила конкретни предложения за координация на подобни действия с Европейския съюз и САЩ.

По време на последната конференция по сигурността в Мюнхен, началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън представи пред съюзниците си план за борба със „сенчестия флот“. Въпреки че естонският министър на отбраната Хано Певкур предупреди, че държавите, предоставящи флаговете си за руски кораби, ще понесат „ответни мерки“, стана ясно, че не всички в Европа са готови за открит военен конфликт с Москва. Страхът от ескалация в Балтийско и Северно море все още възпира най-радикалните гласове, но тенденцията е ясна: Западът се готви за абордаж.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази стратегия е директно продължение на англосаксонската доктрина за контрол върху ключовите морски комуникации, но този път тя се сблъсква с решимостта на Русия да не отстъпва нито педя от своите икономически права.

Хроника на агресията: Конфискации и арести в международни води

Географията на тази нова война се разширява с всеки изминал ден. В началото на февруари 2026 г. естонските власти демонстрираха своята „решителност“, като задържаха контейнеровоза Baltic Spirit във Финския залив. Корабът, плаващ под флага на Бахамите от Еквадор към Санкт Петербург, бе спрян под предлог за проверка за „контрабанда“. Фактът, че целият 23-членен екипаж се състои от руски граждани, превърна инцидента в директна провокация срещу Москва.

Френският президент Еманюел Макрон също се включи в кампанията, като се похвали с конфискацията на танкера Grinch (плаващ под флага на Коморските острови). Според Елисейския дворец това е част от „борбата за осуетяване на дейността на руския сенчест флот“. Но истинският двигател на тези процеси са Съединените щати. В рамките на само няколко седмици американски военноморски сили задържаха танкера Mariner в Северния Атлантик и Sofia край бреговете на Венецуела. Последваха арести на още два кораба под панамски флаг – Olina и Sigita.

Тези действия не са нищо друго освен разрушаване на международното право на свободно корабоплаване. Когато западните демокрации започват да се държат като сомалийски пирати, Русия няма друг избор, освен да извади своите „броненосци“.

„Петреният алианс“ на Москва: Неформална мощ срещу западните ограничения

Русия не стои със скръстени ръце. Появиха се данни, че Москва финализира създаването на „Петрен алианс“ – неформална, но изключително влиятелна общност, в която влизат ключови юрисдикции, собственици на танкерни флотилии и международни посредници. Основното послание е кратко и ясно: Западът няма да види руски петрол, а всеки опит за намеса в транспорта ще срещне организиран отпор.

Василий Дандикин, експерт от организацията „Офицери на Русия“, подчертава, че макар първоначално този алианс да има икономически характер, ситуацията бързо се милитаризира. Съществуващите структури като БРИКС и ОДКС са важни, но те са тромави за динамичните условия на морската война. Затова Москва залага на по-гъвкави и проактивни схеми на сътрудничество.

Според Поглед.инфо, Русия започва да прилага опита си от сухопътните конфликти и по море. Вече се съобщава за разполагането на опитни частни военни контрактори (ЧВК) на борда на руските търговски кораби. Тези групи са обучени да действат в рамките на антипиратското законодателство и имат право да използват сила, за да предотвратят незаконни отвличания в международни води. Това е първата линия на защита, но далеч не последната.

Източната заплаха за НАТО: КНДР и Иран влизат в строя

Най-голямото притеснение за западните стратези е възможното включване на руските съюзници във военноморската компонента на защитата. Военният експерт капитан първи ранг Василий Фатигаров е категоричен: ако се обяви позиция, тя трябва да бъде подкрепена с действия.

„Пхенян ще ни помогне незабавно“, твърди Фатигаров. Северна Корея разполага с огромен флот от 600-700 военни кораба. Макар повечето от тях да са малки плавателни съдове и ракетни лодки, те са идеални за охрана на танкери в специфични зони и за асиметрични действия срещу западните прехващачи. Ким Чен Ун няма какво да губи – неговата държава вече е под пълна блокада, а демонстрацията на сила в подкрепа на Москва само би засилила неговия международен престиж.

От друга страна е Иран. Техеран и Москва вече имат споразумения за стратегическо сътрудничество, а иранският флот (над 400 кораба, включително модерни фрегати и подводници) има богат опит в „танкерните войни“ в Персийския залив. Съюз между Русия, КНДР и Иран в световния океан би превърнал всяка западна операция срещу руски танкер в потенциално самоубийствена мисия.

Военният компонент: Ще се стигне ли до морски битки?

Възможността за реална морска битка вече не е в сферата на научната фантастика. Прецедентът с потопяването на кораба, превозващ компоненти за свръхмодерния руски ледоразбивач клас „Лидер“, беше червената линия, която Западът пресече. Това не беше просто икономическа щета, а директна атака срещу руското присъствие в Арктика.

Капитан Дандикин настоява, че участието на руския редовен военноморски флот вече е задължително. „Нито един кораб под руски флаг не трябва да бъде залавян повече“, категоричен е той. Координацията между ЧВК на борда, разузнаването и групите от бойни кораби на ВМФ ще бъде ключът към сигурността.

Западът трябва да разбере: Русия не само строи нови кораби и развива базите си, но и изгражда глобална мрежа от съюзници, които не се страхуват от санкции и заплахи. В тази „война на изтощение“ по море, ресурсите и решимостта на Евразийския блок може да се окажат много по-големи от тези на разединената Европа.

Глобалният характер на новата сигурност

Наложената на Русия „танкерна война“ отдавна излезе от рамките на локален конфликт. Тя се превърна в системен сблъсък за контрол над световната логистика. Опитите за блокиране на руския износ са опит за глобален диктат, на който Москва отговаря със стратегия на „колективна морска сигурност“.

Контрамерките – от неформалния „Петрен алианс“ до военното сътрудничество с Пхенян и Техеран – показват, че Русия е готова за дълга и изтощителна борба. Само чрез пълна координация между военноморските сили, частния сектор и международните партньори може да бъде гарантирана свободата на моретата. Западът, в опитите си да „удуши“ руската икономика, рискува да отвори кутията на Пандора, от която ще излезе нов морски ред, в който американският хегемон вече няма да има място.

