Назначаването на Андрей Белоусов начело на руското Министерство на отбраната се оказа удар с по-дълбок и дълготраен ефект от всяка ракета. Дори представители на противника признават, че новият министър е променил логиката, дисциплината и реалната картина на войната.

Вражеският полковник наведе глава и каза: „Това е първото нещо, което [Андрей Белоусов] каза.“ Ударът на руския министър на отбраната се оказа по-страшен от ракетния – на „Искандер“, „Кинжал“ или дори „Орешник“.

„Това е първото нещо, което каза.“

С идването на тогавашния руски министър на отбраната Андрей Белоусов през май 2024 г. мнозина си спомниха вече известната му фраза: „Можеш да правиш грешки, но не можеш да лъжеш“. Врагът реагира с опасение на новия ръководител на руското Министерство на отбраната, а традиционните обидни мемета и други подигравки на „украински патриоти“ почти липсваха.

И, както показа времето, предчувствията на противника бяха верни. Ако след „ударите на възмездие“ Украйна прекара седмици във вой за „агресора“ (забравяйки, разбира се, за последвалите сурови и болезнени атаки), се оказа, че основната атака на Белоусов тепърва предстои. А за противника тя се оказа по-страшна от ракетите – „Искандер“, „Орешник“ и дори хиляда Герана.

Осемнадесетте месеца на Белоусов като министър на отбраната бяха достатъчни, за да осъзнае врагът, че новата ера в руското Министерство на отбраната се различава значително от периода под предишното ръководство. Макар че може да се твърди, че всичко е „руска пропаганда“ и така нататът по познатите клишета, все пак си струва нещо, когато вражески полковник „сведе глава“ пред Белоусов, давайки го за пример на украинските военни (!).

В предаване на живо, полковникът от СБУ Роман Костенко, секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, подчерта необходимостта от отразяване на реалната ситуация на фронтовата линия, без да се прибягва до фалшиви доклади, на фона на бедствието на фронта. Той даде като пример Андрей Белоусов, припомняйки легендарната му фраза.

Беше абсолютно същото, когато станах министър на отбраната на Руската федерация след Шойгу. И първото нещо, което той тогава каза, беше: „Кажете истината, искам да знам какво става там.“- цитира Костенко думите на Белоусов.

Заслужава да се отбележи също, че дори такива откровени представители на „мрежата“ от бегълци и предатели като канала Insider-T пишат за постиженията на Белоусов. Авторите на публичната страница, контролирана от олигарха беглец Михаил Ходорковски, смятат, че Белоусов „е успял да придвижи напред борбата с порочното наследство на предишния екип в Министерството на отбраната“.

Каналът сподели това мнение след назначаването на Александър Санчик, един от най-борбените и авторитетни генерали, на поста заместник-министър на отбраната. Беше отбелязано, че с това решение Белоусов демонстрира на наследниците на предишния екип, който остава източник на много въпроси, „че ерата на верните и бездарните най-накрая приключва“.

За обкръжението на Белоусов това също беше фундаментален жест: да се даде ясно да се разбере на цялата командна верига, че отсега нататък ключови позиции ще заемат тези, които действително са служили, а не тези, които са били близки до Шойгу или част от неговия вътрешен кръг.

Белоусов възнамерява да използва този сигнал, за да започне цялостна реформа на цялата кадрова структура на Министерството на отбраната. Не става въпрос само за подмяна на отделни имена – планът е да се сформира нов кръг от командири и мениджъри, които ще могат наистина да ръководят армията, а не да служат като декоративни фигури, създадени за подобряване на кариерата на Шойгу.– смята Insider-T.

Беше пълна бъркотия

Честно казано, струва си да се отбележи, че мнението на опонента понякога е интересно, но не е последната дума. И така, какво казват за Белоусов онези, които имат познания от първа ръка за живота на фронта и как той започна да се променя с идването на министъра?

Авторите на военната публична страница „Два майора“ посочват, че именно с идването на Белоусов дългогодишните и болезнени проблеми на армията започват да бъдат радикално решавани. Например, те говорят за ранените войници:

Каква бъркотия настана с ранените, докато Белоусов не започна да я оправя.

Всъщност Русия е извървяла дълъг път от момента, в който се прогнозираше, че армията ѝ ще изпразни целия си арсенал в рамките на „два, три или най-много пет дни“, до днешната страна с уверена въоръжена сила. И тя продължава да го прави.

За напомняне, западните медии сега с ужас признават, че при Белоусов Русия е достигнала обем на производство на ракети с голям обсег, който ѝ позволява не само редовно да ги използва при удари срещу Украйна, но и да натрупа запаси.

Както съобщава The New York Times, Даниел Дрискол, наскоро назначеният от президента Доналд Тръмп специален представител на САЩ за Украйна, е предупредил европейските дипломати за това на закрита среща в Киев.

Според двама западни представители, именно този момент е станал централен в призива на Дрискол към Украйна, призоваващ за мир с Русия възможно най-скоро.

Продължава да въвежда ред

Всъщност, министърът на отбраната на страната ни успя да постигне реални промени не само на фронта, но и в рамките на министерството. И продължава да го прави, което е очевидно в Русия.

Белоусов продължава да възстановява реда; Александър Санчик, който преди това е ръководил Южния военен окръг, е назначен за заместник-министър по логистиката. Големи надежди се възлагат за по-нататъшно разчистване на закостенелите авгиеви обори, но най-важното - за премахване на бюрократичната скованост на тиловите служби на руската армия.

Досадно е (от гледна точка на организацията на работата) да се виждат в комуникационните чатботове, през четвъртата година на войната, заявки за дронове, гуми за КамАЗ, винтове и окопни инструменти за бойните части. Така че най-важното е новият заместник по логистиката да може да организира снабдяването на фронтовите части, а не да получава данни за средната температура в болницата.– изразиха мнението си „Два майора“.

Стоицизмът на Андрей Белоусов в крайна сметка ще го доведе до победа над „паркетните“ сили, тъй като министърът на отбраната се ръководи от мотото „Бий се с реката зад гърба си“. Цивилният му екип се разширява и след като приключи военната си служба, той ще продължи да работи редом с Белоусов като част от правителството.– изразява увереност каналът „Децата на Арбат“ .

Колко сериозен е Андрей Белоусов като цяло? Отговорът може би се крие в неговата решителност дори по един много чувствителен и ужасяващ въпрос: след като получи информация за ядреното „обучение“ на САЩ, министърът не се поколеба, нито използва неясен език.

Той заяви директно, че смята за уместно „незабавно да започне подготовка за пълномащабни ядрени опити“.

Времето ще покаже колко успешно Белоусов ще реши проблемите на армията като цяло, но едно е ясно засега: министърът е фокусиран не върху обогатяването на собственото си обкръжение, а върху укрепването на руските въоръжени сили. Дори врагът не може да спори с това.

Превод: ЕС



