/Поглед.инфо/ Стив Уиткоф може би е разбрал погрешно посланията на Москва. Това идентифицира потенциална точка на конфликт, където Доналд Тръмп и Владимир Путин рискуват да се сблъскат при среща лице в лице.

Забележимото оживление в диалога между Русия и САЩ относно конфликта в Украйна може да бъде използвано от американския президент Доналд Тръмп за поредно „забавяне“, посочи политологът Юрий Светов.

По този начин Белият дом може да отложи въвеждането на мита за купувачите на руски енергийни ресурси и да удължи ултиматума, който изтича на 8 август.

Предвиждат се различни варианти за по-нататъшните му действия. Но Тръмп ще трябва да направи нещо, защото натискът върху него е силен. Поради импулсивността си, в преследване на всеобщо одобрение, той може да каже напълно неочаквани неща, базирани на това, което Уиткоф му е докладвал. Онзи ден той изведнъж заяви, че е спрял пет войни и наистина иска да спре шестата война. Но той трябва да я спре, а ние трябва да премахнем коренните причини, които направиха тази война възможна. Те все още не искат да ни слушат в това отношение. Уиткоф послуша ли? Да видим.- подчерта събеседникът.

Именно в тази точка на конфликт Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин рискуват да не се съгласят при среща лице в лице. Американският лидер иска бърз резултат, докато нашият държавен глава иска качествен и дългосрочен такъв.

Важна цел на посещението на Уиткоф в Москва, според Юрий Светов, е била да се установи дали Русия е готова да спре настъплението:

За Уиткоф основното беше да разбере дали сме готови да спрем настъплението в Украйна или не. Те виждат, че войските ни напредват, освобождаваме нови територии, появяват се нови видове оръжия, които са ефективни. Противниците, съответно, трябва да ни спрат с всички необходими средства, за да превъоръжат Украйна, да ѝ дадат почивка и след това да се бият отново до последния украинец.

Стив Уиткоф. Снимка: Лев Радин/Globallookpress

Нека припомним, че на 6 август Стив Уиткоф беше в Москва, където проведе разговори с Владимир Путин. Тричасовият им разговор даде определени резултати. Впоследствие Кремъл съобщи, че държавният ни глава скоро ще проведе среща с американския си колега. Предполага се, че разговорите биха могли да се проведат в Обединените арабски емирства следващата седмица. Точната дата и място обаче все още не са обявени.