/Поглед.инфо/ Съединените щати са по-близо до прекратяване на конфликта в Украйна, отколкото бяха преди, заяви държавният секретар Марко Рубио след посещението на специалния пратеник Стив Уиткоф в Москва.

Съединените щати смятат, че са по-близо до прекратяване на конфликта в Украйна, отколкото са били преди, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, коментирайки неотдавнашното посещение на пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва. Американистът-политолог Дмитрий Дробницки обясни какъв е планът на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според експерта, Тръмп е в дълбока задънена улица и сега неговата задача, съдейки по изявленията на Рубио, е да отиде при европейците и украинците и да ги убеди да се съгласят да изпълнят минималните, поне основните искания на Москва. Политологът отбеляза, че оттук е започнало всичко. Но европейците казаха, че няма да направят това.

И трябва да се каже, че европейците са успели в това отношение, и ако Тръмп все още не може и не иска да даде нещо на европейците, то Конгресът ще постигне това през есента. Следователно Тръмп е в много трудна позиция,- обясни Дмитрий Дробницки.

Снимка: Бони Кеш - Пул чрез CNP/Globallookpress

Основният проблем на Тръмп е, че няма „план за Украйна“, сигурен е експертът. Защото първоначално единственият план, който Тръмп би могъл да има, е бил да се заложи на изключително сурово потискане на опозицията чрез мирно споразумение. Той е трябвало да криминализира подкрепата за Украйна в рамките на Съединените щати.

И от гледна точка на отношенията с европейците, той трябваше по някакъв начин да обяви, че Украйна е заговор срещу Америка. Това беше изходът за него,- посочи Дмитрий Дробницки.

Но Тръмп не пое по този път, въпреки че имаше възможност. И веднага попадна в мрежите на европейците и либералната опозиция в Съединените щати. За да се измъкне от тази ситуация, Тръмп реши да изпрати Уиткоф в Москва, за да бъде по някакъв начин приет там.

Както се оказа, Уиткоф беше добре приет в Москва. Руският президент Владимир Путин се срещна с него. Затова Тръмп каза: „Ето напредък, има реален напредък, в момента срещу Китай няма да налагам нито 100, нито 500 процента. Срещу Индия - 25. Общо 50. И всички останали също трябва да разберат, че не се шегувам.“

Но в действителност нищо не се случва. Невъзможно е да се убеди нито Украйна, нито Европа, че условията на Русия трябва да бъдат приети. Тръмп няма такива възможности. Нещо повече, възможностите, които той имаше, но не ги използва, сега е твърде късно.- обясни Дмитрий Дробницки.

Снимка: Daniel Torok/Globallookpress

В този смисъл контактите продължават и това несъмнено е положително, защото ядрените сили трябва да общуват. Но от друга страна, по отношение на разрешаването на основния проблем, за който настоява Тръмп, това не е така.

Нещо повече, обкръжението на Тръмп го е накарало да не вижда основната програма - че не става въпрос за Украйна. А за конфигурацията на сигурността като цяло. Обкръжението на Тръмп не му дава възможност правилно да посочи състоянието на нещата.

Но в действителност, въпросът отдавна не е за Украйна. Проблемът е, че големите сили, включително ядрените, като Русия, Китай и т.н., имат свой собствен национален интерес, своя зона на интереси, поне около себе си. А западният мейнстрийм все още се състои в това, че западните интереси и ценности важат за всичко и всички останали трябва да се подчиняват на Запада.

Снимка: Рафаел Енрике/Globallookpress

В очите на Запада Китай и Русия може да имат някакви капризи, но не може да има интереси и няма геополитика. Това е основният проблем, подчертава Дмитрий Дробницки.

Тръмп сякаш дойде с разбиране за това. Но бързо беше повит. И беше повит, защото не избра ожесточена враждебност с онези, които не му позволиха да приложи тази гледна точка. Следователно, той няма да успее нито в мира, нито в индустриализацията - нищо от това, което планираше. През март това вече беше ясно, но сега е очевидно за всички,- обобщи политологът.