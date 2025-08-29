/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили отстъпват: в редица участъци от фронта те вече са се отдръпнали с десет километра.

Както се оказа, линията на отбрана на украинските войски загуби своята цялост на няколко участъка от фронта едновременно. Между другото, говорим за Харковска област и Донецката народна република.

„Както беше отбелязано, линията на украинската отбрана е пробита в отделни райони на оперативна дълбочина над 10 километра. Подобни случаи престанаха да бъдат изолирани и се превръщат в стабилна тенденция“, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости .

Нека припомним, че по-рано беше съобщено, че руски войски са достигнали Константиновка в Донецк. Според военния експерт Андрей Марочко, нашите момчета вече контролират няколко района на града.

„Според моя информация, процесът на консолидация в източната част на Константиновка в момента е в ход“, уточни той .

Превод: ПИ