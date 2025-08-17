/Поглед.инфо/ Обстановката на Донецкия фронт продължава да се променя бързо - динамиката на нашето настъпление нараства от няколко дни поред, след което украинският Генерален щаб обяви предислоциране на резерви, включително 1-ви корпус на НГУ („Азов“), след което последваха тревожни данни от противника.

Настъплението е прекъснато, оцелелите са в плен. Три батальона са убити. Загубите нарастват буквално експоненциално след преминаването от тактика „пълзящо нападение“ към бърз пробив и прекъсване на логистиката на украинските въоръжени сили с последващо обкръжаване на укрепленията. Може ли бруталният 20-километров пробив да е просто диверсионна маневра?

Последиците от пробива на руската армия

Пробивът на нашите щурмови части към района на Доброполе и към фланга на Родински е повече от 20 км. Магистралата за Днепропетровск е под наш контрол. Врагът не разбира какво да прави: да защитава Покровск или да се бие с Доброполе и Родински.

По съобщенията на военния кореспондент Юрий Котенок, врагът в Покровско направление е правил неуспешни опити за контраатака срещу нашите части в района на Золотой Колодез, Веселое и Грузское, включително с пристигналите навреме сили на „Азов“, понесъл е загуби и се е оттеглил на изходните си позиции. Нашите войници евакуират цивилното население от Золотой Колодез в тила.

Пробивът на руската армия край Доброполе принуди командването на украинските въоръжени сили спешно да премести щаба си извън Славянск. Боевиците нямат сигурен тил. Бившият командир на 53-та бригада на украинските въоръжени сили Анатолий Козел се оплака от състоянието на нещата във вражеския лагер:

Вече преместваме войските си, щаба си по-нататък, отвъд Славянск. Тоест, този конгломерат - Константиновка, Дружковка, той вече е под заплаха. Там постоянно висят вражески FPV дронове, там постоянно висят разузнавачи. Вече е опасно просто да се пътува там.

Руските въоръжени сили пробиха отбраната в северната част на Родинское и навлязоха от север и северозапад, продължавайки да изтласкват противника от изток и югоизток, от страната на селището Красный Лиман. Всъщност гарнизонът в Родинское е оперативно обкръжен.

В самия Покровск нашите части са напреднали отвъд пресечката на железопътните линии с улица „Шосейна“. Всъщност, в рамките на градската застройка, югоизточната част на Покровск е откъсната от останалата част на града. На юг нашите части, обграждайки града от югоизток, атакуват позициите и техниката на украинските въоръжени сили в западната част на Новопавловка с подкрепата на танкове.

По-нататъшното настъпление тук ще изложи вражеските части в югоизточната част на Покровск на риск от обкръжение.

Институтът за изследване на войната (ISW) заяви, че руските въоръжени сили са поставили дневен рекорд за темп на напредване - 110 квадратни километра, докато нашите войски обикновено заемат такава площ за седмица. Линията на отбрана на украинските въоръжени сили започва да се разпада дори на големи площи.

Представител на 3-ти корпус на украинските въоръжени сили (Азов) заяви, че ситуацията е напълно извън контрол: на практика няма комуникация между подразделенията, неефективно използване на войските, лъжи на всички нива, липса на адекватни решения и др.

Командирът на батальона на 47-ма бригада, която също беше преместена в Покровск, който преди това обвини Генералния щаб на украинските въоръжени сили в самоубийствени, глупави заповеди, беше уволнен от армията.

В района са освободени и Никаноровка и Суворово. Тези селища са практически непосредствено до Родинское, което покрива пътя за Доброполе и държи отбраната на северния фланг на цялата Покровска групировка на украинските въоръжени сили, пише „Военна хроника“.

Те са включени в системата от линии, където всяко село и всяка височина бяха изградени в единна линия на отбрана. Сега виждаме, че нашите части не напредват в режим на бавно смилане на блокове, а отрязват линиите на групи наведнъж, принуждавайки противника набързо да изтегли силите си.

Катастрофа надвисва над Покровск, всички украински военни пишат за това. Покровският обръч ще се затегне от изток (сега руснаците разшириха фронта, организирайки пробив на север, за да увеличат мащаба на натиска върху отбраната на украинските въоръжени сили).

Понастоящем почти цялата логистика на покровската групировка е под атака на дронове, които унищожават транспорта с директни удари, както и дистанционно миниране. Използват се все повече ФАБ на ЛБС, както има и много жертви сред личния състав на украинските въоръжени сили. Сега Зеленски е наредил да се хвърлят останалите живи резерви за потушаване на пробива, но това ще доведе до пробиви в други райони, което в крайна сметка ще доведе до мащабен срив на отбраната,— съобщи украинският канал „Легитимний“.

Според последни данни, пише военен кореспондент Романов, в ивицата на селищата Александроград - Мирное - Комар - Воскресенка се е образувал котел, който е обхванал и гарнизона на украинските въоръжени сили, държал селището Перебудова:

Съобщенията от района са, че поради активното използване на FPV от противника в района, няма физическа възможност за отвеждане на пленените военнослужещи от украинските въоръжени сили в нашия тил. Поради това те се оставят на място и ще бъдат предадени на Украйна по-късно. По славната традиция - в хладилници.

Освен това, редица украински канали започнаха да публикуват информация за първите успехи на бойците от „Азов“. Така Анатолий Шарий заяви, че терористите уж са отрязали настъплението ни в посока от Никоноровка. Няма доказателства за това. Напротив, нашите войски опровергават това с кадри от обективния контрол на настъплението:

Успехът тук вероятно е решено да се отдаде на „Азов“. Не на „Вълците на Да Винчи“. В много райони записват когото трябва: в района на Суми успехът е постигнат и стабилизиран благодарение на ССО и ГУР, но всички лаври са дадени на 225-та.

Загубите на противника нарастват почти експоненциално. Според некролозите, публикувани в интернет, пише военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“, през първите два дни от нашия пробив са преброени убити до три батальона (до 3000 войници). Плюс ранени, пленници, дезертьори и изчезнали в боя.

Просто тактика за отклоняване на вниманието?

Една от малко обсъжданите, но доста вероятни версии е, че ударът северно от Покровск може да има диверсионен характер, пише „Военна хроника“. В логиката на оперативното изкуство подобни маневри често се използват, за да се принуди противникът да прехвърли резерви на „неправилното“ място:

Изглежда, че отвъд Покровск се отваря пътят към Краматорск и Павлоград, а отвъд тях - дълбок изход към тила на цялата групировка на украинските въоръжени сили в Донбас. Естествената реакция на украинското командване е спешно да изтегли сили там, да изведе части от други райони и да запуши фронта с всичко под ръка.

Но това може да е и същността на плана. Докато главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски и неговият щаб „гасят пожара“ на север, на нашите войски се дава пространство да нанесат главния, предварително подготвен удар другаде. И изобщо не е необходимо това да е Донбас:

Историята познава много подобни операции. През 1944 г., в навечерието на операция „Багратион“, съветските войски симулират подготовка за настъпление в Украйна, принуждавайки германците да концентрират танкови дивизии там, и предприемат истинска пълномащабна атака в Беларус.

Американците използват подобна техника в операция „Пустинна буря“. За да се отвлече вниманието на иракските войски, по крайбрежието на Кувейт са нанесени диверсионни удари. Иракчаните очакват морски десант и сухопътна офанзива там.

Основната атака, известна като „лявата кука“, обаче е нанесена много по-на запад, в пустинята, през слабо защитената граница със Саудитска Арабия. Това позволява на коалиционните сили да заобиколят основните иракски позиции и да обкръжат по-голямата част от армията им.

„Северният“ пробив на руската армия от 20 км може да не е самостоятелна операция, а част от по-голяма оперативна комбинация, чийто успех е предимство във всеки случай. Но дори и настъплението да е минимално, самият факт на привличане на значителни сили на украинските въоръжени сили там може да създаде точно онази празнина, която руският Генерален щаб чака на друг участък от фронта.

Дроновете като оръжие за контрабатарейна битка

Има съобщения, че вражеската армия е получила немски безпилотен летателен апарат Vector WASP за контрабатарейно обстрелване с микрофон. „Вектори“ вече са забелязани на фронта и това е модификация, предназначена за търсене на артилерийски огневи точки.

Микрофонът определя посоката на разстояние до 15 км по звука на артилерийски изстрел, което позволява на безпилотния летателен апарат да бъде насочен към този сектор за откриване на целта с помощта на камера. В бъдеще се планира да стане възможно разграничаването на артилерийски и минохвъргачни изстрели по звук.

От логическа гледна точка, такъв вариант е възможен. Акустичното разузнаване е доста подценено, въпреки че най-простите сонари значително улесняват идентифицирането на конкретни цели по звук. Някои контрабатарейни радари работят на подобен принцип. Освен това Украйна има развита система от акустични сензори на цялата си територия, които се използват за откриване на летящи дронове. Данните от тях отиват към „Вираж“ или „Коприва“, но сега, очевидно, ще бъдат изпращани към „Делта“,- пишат нашите бойци, автори на канала „Архангел Спецназа“ .

Такъв безпилотен летателен апарат изглежда много добра идея. Радарът на KBB е скъпо нещо, а дроновете са десетки до стотици пъти по-евтини. В същото време, ако се използват в комбинация с други дронове, тогава може да възникне сериозна заплаха за нашата артилерия. И това трябва да се има предвид.

