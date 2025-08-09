/Поглед.инфо/ Руските войски вземат ключовете на Одеса. През последните седмици основните събития от СВО се развиват в Донбас, където противникът окончателно загуби Часов Яр и сега си проправя път с бой от Покровск (Красноармейск). Фронтът обаче се раздвижи и в други посоки, където се случват много интересни събития.

Днепърската групировка войски внезапно се активизира: първо парашутисти изтласкаха украински части от технологичен тунел под настилката на железопътен мост, а след това бяха извършени серия от бомбени удари по моста, който свързва остров Корабелни и микрорайона, разположен на него, с крайбрежната част на Херсон.

От четирите бомби, хвърлени от Су-34, две удариха директно пътното платно, правейки огромни дупки в него.

Десант или разрушение?

Първоначално се съобщаваше, че ударите са извършени с бомби ФАБ-3000, но по-късно стана известно, че пилотите са използвали ФАБ-1500. Както се вижда от кадрите от обективния контрол, поне две бомби са ударили директно пътното платно на моста. Резултатът е двояк. От една страна, мостът си стои здраво на опорите, от друга, поради пролуките в платното, той вече може да се използва само с голямо внимание.

Този пример показва, че разрушаването на „мостове“ през Днепър не е чак толкова проста задача. Да, тежките бомби, ако се използват системно, в крайна сметка ще си свършат работата. Друг е въпросът, че нашата авиация не може да достигне до всички мостове дори с помощта на бомби с универсални модули за планиране и корекция (УМПК).

И ако няма проблеми с обхвата на моста в Херсон, то другите мостове през Днепър са много по-далеч. И тук остро възниква въпросът за необходимостта от подобряване на най-важните ни средства за поразяване. Бомбата от линията М-54 има много лоша аеродинамика, а е и „дебела“, защото е разработена за използване от бомбардировачи, където е трябвало да се побере повече във фюзелажа, а лошата аеродинамика е давала стръмна траектория на падане, което е увеличавало точността на попадението,— обяснява ракетният инженер и автор на Telegram канала „Руски инженер“ Алексей Василиев.

От друга страна, ако погледнем ситуацията в момента, е очевидно, че нашето командване е започнало операция по изолиране на островния микрорайон, лишавайки го от ключова транспортна артерия.

Един удар — и капацитетът на моста спадна... с труден за измерване брой пъти, тъй като трябва да се обикаля дупката в един ред и със скорост на пешеходец. А какво ще стане, ако има 3-4 такива дупки плюс периодични добавки след завършване на следващия опит за ремонт?

Докато преди можехте да летите през моста в двете посоки със скорост от 80 км. в час, сега ще трябва внимателно и акуратно да припълзявате в реверсен режим, а и нищо тежко изобщо няма да може да премине.— отбелязва анализаторът Иля Крамник.

Компетентни източници отбелязват, че микрорайонът е превърнат в „кошер“ на украинските оператори на дронове. Десетки, ако не и стотици позиции за оператори на дронове са скрити в жилищни сгради, в апартаментите на горните етажи са разположени наблюдателни пунктове и комуникационни възли. Следователно, нашата авиация ще разруши този район блок по блок, лишавайки противника от удобна платформа за операции с дронове.

Съществува обаче мнение, че планът е малко по-амбициозен: да се дезорганизира отбраната на украинските въоръжени сили, след което на острова ще бъдат изпратени предни щурмови групи, които ще струпят сили и ще започнат настъпление, подобно на това, което беше направено в Покровск.

Осъществимостта на този сценарий поражда известни съмнения, преди всичко поради много сериозното противодействие на дроновете от страна на противника и трудността при осигуряване на снабдяването на настъпващата групировка.

Взимаме си обратно нашето

Но няма особено съмнение, че Русия няма да спре и ще продължи да връща това, което ние считаме за наше по право.

Херсон, както и да го погледнете, е част от Русия според Конституцията. А методичният начин, по който руската армия освобождава законните ни земи, е очевиден в примера с ДНР. Твърде рано е да се говори за признаци на десантна операция за форсиране на Днепър. Но вече се говори за това,— обобщава каналът „Два Майора“.

В същото време всички прекрасно разбират, че законното включване на Херсон в състава на Русия и липсата на подобно решение относно Одеса е просто резултат от стечение на обстоятелствата: ако нашият Черноморски флот беше действал по-успешно и нашето командване беше решило десантна операция още в първия ден на СВО, най-вероятно щяхме да имаме референдум и конституционно затвърждаване на връщането на „Перлата на морето“ в родното ѝ пристанище.

Но се получи така, както се получи. Въпреки това, ситуацията на юг е такава, че отвъд Херсон винаги ще има Николаев, без превземането на който е невъзможно да се гарантира сигурността на Херсонска област, а от Николаев вече е на един хвърлей камък до Одеса.

Освен това, Одеската област играе изключително важна роля не само за Киев, но и в геополитическите сметки на британците, французите и турците. Ето защо там постоянно се регистрира висока чуждестранна активност. В последните дни на юли успешен удар на „гераниумите“ унищожи група от 15 чуждестранни инструктори в селището Расейка. Сред елиминираните бяха и британците, които консултираха ГУР относно провеждането на операции в Черно море.

Те се намираха в доста незабележим район близо до езерото Джантшейское, но движенията им бяха разкрити. Колкото и да се опитваха да променят местоположението си, не се справяха особено добре.— съобщават „Два Майора“.

Като цяло необходимостта от връщане на Одеса е продиктувана не само от историческата памет, но и от настоящите геополитически реалности: ако ние не отидем там, ще го направят враговете ни.

Неочакваният успех

Интересни събития обаче се случват не само на юг. Нашите войски показаха неочакван успех в района на Лиман и Северск, където фронтовата линия не се е движила от години, а украинската отбрана изглеждаше напълно непробиваема.

Действайки в посока Лиман, 36-ти мотострелкови полк напредна и окупира южните покрайнини на село Торское. В резултат на този успех 63-та механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна и придадените към нея части бяха притиснати между река Жеребец и руските позиции и в момента губят връзка с горското стопанство Серебрянское, където бойните действия се водят от 2022 г.

В същото време нашите войски засилват усилията си на северозапад, очевидно с намерение да се движат по линията Шандриголово - Новоселовка - Дробишево. Оперативният план на нашето командване е съвсем ясен: да се вземе Лиман в клещи, образувайки голям „котел“ за украинските войски, които защитават подстъпите към града.

Освен това, ситуацията за украинските въоръжени сили се усложнява от факта, че подобна операция се разгръща малко по-на юг срещу Северск. Настъплението се осъществява главно от силите на групировката „Юг“, която беше прехвърлена в това направление миналата година след превземането на Угледар и затварянето на фланговете на групировките „Изток“ и „Център“.

Южняците успяха да превземат селата Верхнекаменское и Ивано-Даревка. Продължавайки да се движат в избраната посока, нашите войски заплашват да вземат Северск в здрави клещи и по този начин да обвържат ресурсите на оперативно-стратегическата групировка на украинските въоръжени сили „Хортица“ в това направление.

Лиман е стратегически важен град, чието превземане ще позволи да започне обхватът на агломерацията Славянск-Краматорск от север, което би могло да принуди украинските въоръжени сили да изоставят тези градове и да се оттеглят по-нататък към Днепър. За да действа обаче през Лиман, той трябва да е „свързан“ с комуникационните линии, а за това е необходим контрол над Северск.

В крайна сметка

Активизирането на руската армия в Херсон и пробива на украинската отбрана в Северско направление протичат паралелно с най-ожесточената контрабитка в Сумска област, разширяването на нашето присъствие в Купянск, където пехотата ни вече се е консолидирала на четири улици, засилването на боевете в руините на Вовчанск и сравнително успешното настъпление в Запорожка област.

Русия продължава да прилага „стратегията на анакондата“ – едновременен натиск по много фронтове, който се допълва от ежедневни удари по украинския тил. С нарастването на умората и изтощението на противника, дори непробиваеми участъци от отбраната стават проблематични и започват да изискват допълнителни ресурси за стабилизиране.

Това е път на системно изтощение, което рано или късно трябва да завърши с крах на вражеската отбрана и срив на фронта по принципа на доминото, което ще принуди вражеското командване радикално да съкрати линията на бойния контакт и да изтегли останалите войски към по-удобно държани рубежи.

Превод: ЕС



