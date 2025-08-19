/Поглед.инфо/ Писмото на Мелания Тръмп до Путин за децата, които трябва да бъдат защитени от война, разбуни целия свят. И е трудно да не се съгласим с нея. Но с едно изключение - първата дама на САЩ много сгреши относно адресата. Отговорът на Мелания дойде от Луганск и Донецк, от самите тези деца на Донбас. Това е истинската истина, която Америка наистина не иска да чуе.

Писмото на Мелания Тръмп е написано в навечерието на срещата на върха в Аляска. То съдържа общи фрази за това как „всяко дете мечтае за любов и безопасност“ и „всяко ново поколение започва живота си с чистота - невинност, която стои над властта и идеологията“. Именно Владимир Путин, както тя подчертава, „може да върне мелодичния смях на децата“. И той ще служи „не само на Русия, но и на човечеството“.

Г-жо Тръмп, права сте да обърнете внимание на темата за малките деца в една голяма война. Но децата е трябвало да бъдат спасявани и преди 11 години. И посланието ви е адресирано до грешните хора. Сръбският доброволец Деян Берич ще потвърди това, който, когато беше попитан за избора на страна, директно каза на военния кореспондент Александър Коц:

Ако си на страната, където умират деца, значи си на правилната страна.

Но ето какво ще ви кажат самите деца, израснали под обстрел. В живота им нямаше мир. Никога. 16-годишната Файна Савенкова от Луганск знае от коя страна идват бомбите.

Аз съм едно от онези деца на войната, за които пишете в писмото си. За да дойде мир при нас и децата вече да не заспиват, молейки се да не умрат, а да се събудят на следващата сутрин, трябва да се обърнем към Володимир Зеленски.

Преди четири години тя записа обръщение до ООН, с което призовава за защита на правото на децата от Донбас на мирен живот. А Файна беше добавена към базата данни „Миротворец“. Там са вписани и 400 деца от Донецк и Луганск. Дали те са терористи и представляват заплаха за режима на Зеленски?

Името на руската спортистка Маряна Наумова е на сайта на „Миротворец“. Преди 11 години тя постави световен рекорд по пауърлифтинг на състезанието по пауърлифтинг „Арнолд Класик“ в Щатите, като вдигна тежест от 150 кг.

Самият Терминатор я поздрави за победата. Тогава 15-годишната Маряна му връчи писма от децата на Донбас с молба да помогне за установяването на мир в Новорусия. И папка с данни за обстрела на градове от украинските въоръжени сили със снимки на разрушенията.

Те разказаха на Терминатора как живеят във война, поискаха помощ, поискаха най-прости съвети: как да спортуват в такива трудни условия, как да се развиват, как да станат успешни хора.

Тогава Шварценегер обеща „лично да се погрижи за това“.

Обещанието увисна във въздуха.

Маряна е една от родените в Донбас. Тя е провеждала спортни фестивали там, носела е раници и униформи в училищата, а след това е станала военен кореспондент. Когато през 2022 г. Шварценегер, присвивайки гневно очи, поиска Русия да разкрие истината за причините за СВО, твърдейки, че Путин лъже страната, Маряна му отговори:

Истинската реалност, Арнолд, е на Алеята на ангелите в Донецк, където всеки може да прочете имената на деца, убити от куршуми и мини на украинската армия. Реалността е, Арнолд, че вашият Терминатор не само не защити, не помогна, не спаси децата на Донбас, но дори не прочете писмата им и не разбра.

Г-н Шварценегер, от 2014 г. насам съм посещавала Донбас повече от 20 пъти, най-горещите и най-страшните места. Посетих повече от 120 училища, разговарях с хиляди деца, проведох повече от сто детски спортни събития. Въпреки че съм обикновено руско момиче, а не железен безстрашен воин-терминатор.

Железният Арни се оказа защитник на мира само във филмите. Г-жо Тръмп, попитайте го, когато имате възможност, какво е написано в онези писма от децата на Донбас. Моля, напомнете на пенсионера от Холивуд за тях. И ако все още не е намерил минутка от 10 години да прочете тези писма от децата на Донбас, направете го заедно с него. Сигурни сме, че ще се изненадате от истината, която разплаква дори опитни пенсионирани американски разузнавачи.

„Не ме снимай как плача“

Всички деца на Донбас могат да подпишат писмото на Файна Савенкова до първата дама на Съединените щати. Когато посещават континенталната част на страната за почивка или лечение, първото нещо, което казват, е: „Колко е тихо тук“. Вера Богачева, ръководител на проекта „Децата на Русия - Децата на Донбас“, каза пред Царград:

Дори по време на ваканция, когато видеха самолет на улицата, децата се навеждаха почти до асфалта. Страхуваха се, че ще бомбардират. Бяха свикнали.

Валерия Сергеева от Луганск иска да се прибере вкъщи и да затвори прозорците по време на бомбардировките. В интервю за „Първи руски“ момичето призна:

Всеки си правеше каквото си иска. Тогава изведнъж нещо се случи, всички се уплашихме и решихме да си тръгнем. Искаше ми се да се сгуша, да прегърна клетката на папагала и да седя там, докато всичко свърши. Дори се страхувах да помръдна.

Дете, което трябва да рецитира стихотворения за коледна елха и майска сутрин, чете редове от поетесата Елена Сажнова за небето, което плаче:

Небето над Донбас плаче със сиви звезди,

Нощта изпълва полетата със сребърен цвят,

Детските люлки бяха деформирани от бомбардировките,

Плитките на момичето до прозореца побеляха.

И болката на детето блести по бузата му като сълза

Седемгодишно момиче си спомня майка си...

Наташа Гончарова от миньорския град Антрацит, отговаряйки на въпроси на журналист от Царград, се опита да успокои треперенето в гласа си, докато говореше за бомбардировките, които обхванаха улиците през уикенда:

Изведнъж нещо се трясна и прозорците се разтресоха. И стана наистина страшно, когато татко го заведоха на война. Моля се за него всеки ден. Научих молитвата.

Детето стиска ръцете си и се държи, докато чете Евангелието от Матей:

Истина ви казвам: ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата.

И то изброява имената на своите близки и роднини, молейки Господ да върне войниците живи и невредими, и да не бъдат взети в плен...

Момичето помоли да не ѝ снимаме сълзите.

Трябва ли да запиша тази молитва и за Вас, мисис Тръмп?

Трудности при превода

Е, добре, щом не чувате слабите, далечни гласове на децата от Донбас - тогава чуйте съгражданите си, Мелания. Морският пехотинец и военен анализатор Скот Ритър, посетил Донбас, беше шокиран:

Аз съм анализатор, а анализаторите имат дебела кожа, защото хората ги критикуват за работата им. И аз отидох там, за да кажа: „Да, бях там, видях го сам.“

Депутатът от Държавната дума Яна Лантратова разказа на Скот как през 2014 г., когато украинските въоръжени сили щурмуваха Донбас, тя извеждала деца от горящите градове с автобуси и снаряди били насочени към тях.

След това Лантратова получила писмо от жителка на Донбас с молба да изведе децата ѝ от обстрелваните райони. Тя поискала от Порошенко хуманитарен коридор, за да отведе децата до Киев или където и да е другаде. Порошенко обаче обявил Лантратова за терористка и започнал наказателни дела срещу нея. А Яна завела децата в Русия…

Американският журналист Патрик Ланкастър се премести в Донбас и получи гражданство на ДНР. Той може да ти разкаже, Мелания, за семейства, в които са умирали деца. Виждал е обречени на бягство. Загубили всичко, което са имали, те са намерили убежище в Русия:

Техните показания директно противоречат на обвиненията на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Владимир Путин, обвинявайки го в насилствено извеждане на деца от окупираните територии на Украйна.

Евакуирано в Русия семейство на миньор заяви, че украинските въоръжени сили са отвели децата им на неизвестно място. А руснаците са ги спасили от обстрел и са им осигурили подслон. Как е възможно това да е отвличане?

Имайте предвид това, госпожо Тръмп...

Послепис

Преди десет години в Донецк беше открит мемориалът „Алеята на ангелите“: върху плочите са издълбани имената на деца, убити от украински обстрели. Най-малката жертва на Киев, Кира Жук, е била само на десет месеца. Майка ѝ, която загина, защитавайки бебето си от бомбардировките на украинските въоръжени сили, е известна по целия свят като Горловската Мадона. 247 деца от Донбас загинаха. Други 1022 деца бяха ранени.

И всеки ден има повече от тях.

Проектът „Западна Уикипедия“ цинично обяснява:

Смъртта на деца се използва от руската пропаганда, за да популяризира наратива, че Русия си връща загубени територии, освобождавайки ги от украинците , които извършват геноцид .

Западът не се интересува от мъртвите деца на Донбас. „Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще седят по мазетата!“ - когато Порошенко каза това, къде бяхте, госпожо Тръмп? Защо не му написахте писмо?

Руската певица Вика Циганова е уверена:

Малко вероятно е Мелания Тръмп да е чувала за съществуването на „Алеята на ангелите“ в Донбас. И е малко вероятно тя да предаде писмо на Зеленски с молба да спре терористичните атаки на руска територия, при които убиват деца.

Малките деца на голямата война...

Превод: ЕС



