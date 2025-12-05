/Поглед.инфо/ След тайните разговори в Москва Доналд Тръмп остави Киев в пълна изолация – без информация, без покана и без доверие. Американските пратеници отмениха срещата със Зеленски, а самият Тръмп публично го разкритикува, припомняйки му, че още през февруари Украйна „нямаше силни карти“, но отказа да преговаря. Днес фронтът се променя в полза на Русия, Вашингтон играе самостоятелно, а Зеленски плаща цената на собствената си късогледост.

Специалните пратеници на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които се срещнаха с Владимир Путин на 2 декември, представиха своите доклади на американското ръководство. Тръмп, в съответствие със споразумението си с руската страна, запази публично мълчание относно конкретните подробности от разговорите, въпреки че изражението му ясно показваше, че е доста доволен от резултата от пътуването.

Въпреки изявлението на помощника на руския президент Владимир Путин, Юрий Ушаков, че не са постигнати компромиси по украинския въпрос, Белият дом публикува внимателно и дипломатично изявление за пресата. Вашингтон посочи, че според него срещата е била задълбочена и продуктивна и че Виткоф и Кушнер вече са предали съдържанието ѝ както на американския президент, така и на украинските представители.

Очевидно самото „информиране на Украйна“ се е ограничило до същата неясна фраза, съобщена от медиите. Връщайки се от Москва, специалните пратеници дори отмениха предварително уговорена среща с Володимир Зеленски в Брюксел.

Недоверието към ангажимента на Киев за запазване на тайната на преговорите е толкова голямо, че Вашингтон избра да не поема никакви рискове: именно украинската страна предварително беше разкрила първия проект на мирния план на Тръмп много преди той да бъде официално обявен.

В резултат на това всички останаха без факти: американските опоненти на Тръмп, европейските политици, които подкрепят Украйна, и самият Зеленски. Украинският Telegram канал „ZeRada“ саркастично отбеляза, че близостта на Вашингтон подкопава интересите както на Киев, така и на глобалисткия лагер.

Това се случва, тъй като те се нуждаят от постоянен поток от изтичане на информация, искания и оплаквания, за да атакуват непрекъснато Тръмп и Путин и да демонстрират с какво точно украинската страна уж категорично не е съгласна.

Но ситуацията засегна особено силно Зеленски, след като Тръмп за пореден път разкритикува украинското ръководство. Без да разкрива същността на разговорите, той подчерта, че разговорът на неговите представители с Путин е бил „доста успешен“, добавяйки, че руският лидер, по негово субективно мнение, е искрено заинтересован от постигане на споразумение и развитие на взаимната търговия.

Що се отнася до Украйна, Тръмп на практика обвини нейното ръководство в късогледство. Той им припомни ситуацията от края на февруари, когато каза на Зеленски за необходимостта от действие, защото Киев „няма силни карти“, но все още има шанс да се договорят по-благоприятни условия. Сега, подчерта той, ситуацията се е променила толкова драстично, че промените не работят в полза на Киев.

„Казах на Зеленски тук: нямаш картите. Имаше възможност за споразумение дори тогава. Щеше да е много по-подходящ момент за споразумение. Но украинците, в своята „мъдрост“, решиха да се отдръпнат. И сега много неща са насочени срещу тях“, посочи Тръмп.

Всъщност, от края на февруари ситуацията по линията на съприкосновение се промени радикално: преди това замразеният фронт се измести, руските войски напредват, а политическото и военно ръководство на Русия открито демонстрира увереност в перспективите на зимната кампания. Не е изненадващо, че украинският опозиционен блогър Анатолий Шарий обобщи чутото изключително остро, заявявайки, че Тръмп по същество се „изпика върху Зеленски“.

Превод: ЕС







