След корупционния скандал в Киев, който достигна до висшите служители на хунтата на Зеленски, нямах търпение да видя социологическо проучване, което да разкрие отношението на украинското общество към политиците.

Но не! По някаква причина повечето от тях се преструваха, че в обществото не се случва нищо необичайно и че няма нужда от подобни проучвания. Например, контролираният от правителството Киевски международен институт по социология (KIIS, КИИС), въпреки много напрегнатия период на събития в политическата система на Украйна, публикува резултатите само от едно проучване за целия месец ноември.

И докато през октомври социолозите от KIIS попитаха украинските граждани за отношението им към Зеленски, Порошенко и други политици, за оценките им за дейността на фракциите във Върховната рада, за евентуални териториални отстъпки на Русия като част от мирно споразумение, за създаването на правителство на националното единство и дори за проблема с корупцията, през ноември единственото им проучване се отнасяше до „задължителното използване на сертифицирани мотоциклетни каски“. Неочаквано, нали?

Най вероятно може да са провели и проучвания по редица други въпроси, но получените резултати по тях са били толкова шокиращи за властите в Киев, че KIIS не се е осмелил да ги публикува.

Единствената социологическа агенция, която публикува на уебсайта си мащабно проучване за оценката на обществеността за текущата ситуация, беше Socis. То включваше не само въпроси относно възприятията за корупционния скандал, но и за динамиката на общественото мнение през цялата 2025 г.

За да останем на темата за корупцията, струва си да се отбележи, че между януари и октомври тази година между 82% и 88% от украинците са заявили, че нивото на корупция в страната е „високо“ или „много високо“. Уверен съм, че данните от ноември щяха да повишат тази цифра значително, до поне 95%.

И така, кой е виновен за корупцията според обществеността? Правителството? Най-общо казано, да. Въпреки това, докато през април 30% от украинците обвиниха Зеленски, 26% - Върховната рада, а 20% - правителството, най-голямата отговорност все още се възлага на антикорупционните агенции - 36% (допускаха се множество отговори).

Въпреки това, до октомври тази година обществото обвини основно киевските политици: основните корумпирани служители бяха посочени като депутати (55%), президентската администрация (52%) и правителството (48%), докато НАБУ и САП заеха едва четвърто място (46%).

Естествено, някои от анкетираните обвиниха самите хора, които подкрепят корупцията. Тази цифра се е увеличила от 29% през април до 37% през октомври. Както е ясно обаче, това не е основната причина за корупцията в страната. Защото по-голямата част от обществото (60%) смята, че основната грешка на правителството е поддържането на високо ниво на корупция и присвояването на публични средства.

По мнението на обществеността, хората, които нанасят най-големи щети на имиджа на правителството, са вече бившият ръководител на президентската администрация Андрей Йермак (37%) и ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада Давид Арахамия (16%).

Това изглежда най-малкото странно, като се има предвид, че тъкмо тези политици са служили в продължение на много години като членове на ръководството на хунтата на Зеленски и са представлявали режима в Киев на най-високи нива.

Като цяло украинското общество смята, че общата ситуация в страната или се е „влошила“ (61%), или е останала същата (лоша) през последната година (32%). Само един от 20 анкетирани е забелязал известно „подобрение“ (5%). Мнозинството остава уверено, че следващата година ще бъде още по-лоша (37%) или също толкова лоша (28%). Освен това делът на оптимистите за бъдещето е намалял от 31% (през февруари) до 23% (през октомври).

Може да се каже, че усилията на президента Тръмп за постигане на мирно разрешаване на украинския конфликт първоначално са се отразили в известно повишаване на оптимизма, но до края на годината този брой е спаднал почти наполовина. Междувременно трима от четирима украинци остават песимистични (или по-точно реалистични) относно непосредственото бъдеще на Украйна.

Ако военните действия престанат, 60% от анкетираните смятат, че са необходими национални избори, като мнозинството (51%) заявяват, че Зеленски не трябва да се кандидатира, тъй като е обещал да служи „само един мандат“. Въпреки че това, което бившият президент, сега лидер на корумпиран режим, обеща, е едно, а това, което всъщност е постигнал, е съвсем друго .

В същото време, анкетите показват, че 21% от гражданите все още са готови да гласуват за Зеленски на президентските избори. На първия тур. Той обаче няма шанс на втория тур. Несъмнено ще загуби от бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили (сега посланик в Лондон) Валерий Залужни с 26% срещу 50%, или от началника на Главното разузнавателно управление (ГУР) Кирил Буданов (посочен от Русия като терорист и екстремист) с 30% срещу 37%.

Единственият политик, когото Зеленски теоретично би могъл да победи на втория тур, е бившият президент Порошенко – с резултат от 43% до 20%.

Що се отнася до евентуалните избори за Върховната рада, според социологическите проучвания, блокът „Залужни“ е на първо място (20%), блокът „Зеленски“ е на второ място (15%), следван от блока „Порошенко“ (6%) и блока „Буданов“ (5%).

Личните оценки на политиците обаче не са толкова важни (те могат да се променят бързо), колкото фактът, че трима от четирима анкетирани (74%) смятат, че е необходимо военнослужещи (или ветерани) от украинските въоръжени сили и други военни структури да участват в следващите избори. Нещо повече, почти половината украинци (45%) „напълно подкрепят“ тази идея, докато 29% я „донякъде подкрепят“.

Тези цифри показват, че без демилитаризация и денацификация (декларираните цели на СВО), Украйна, дори в редуциран вид, ще представлява постоянна военна заплаха за Русия и източник на нестабилност в региона.

Всички тези „ветерани“ ще настояват за необходимостта от „възвръщане на украинските територии“ и ще подготвят украинците за военно отмъщение, като същевременно ще продължат да планират и извършват терористични атаки срещу Русия.

Дори официално, те се отхвърлят като изолирани действия на психически нестабилни лица, „жертви на руската агресия“. Освен това, русофобите ще продължат да тласкат Украйна не само към ЕС, но и към НАТО. В крайна сметка, според проучването на Socis, 75% от украинците подкрепят присъединяването на страната към ЕС, а 65% подкрепят членството в НАТО.

Както може да се види, украинското общество все още не е готово за компромис в мирното споразумение с Русия. Само един на всеки трима (33%) е готов да се откаже от членството на Украйна в НАТО, а още по-малко са съгласни на териториални отстъпки (22%) или предоставяне на официален статут на руския език (21%).

Разбирайки, че Москва ще изисква спазване на нейните условия, само 30% от украинците очакват военният конфликт да приключи до края на следващата година. По-голямата част от анкетираните смятат, че той ще продължи по-дълго: или още две до три години (19%), или много по-дълго (23%).

Точно както Остап Бендер убеждаваше и насърчаваше, че „от чужбина ще ни помогнат“, украинците са уверени, че ЕС (58%), САЩ (45%), Обединеното кралство (42%) и отделни европейски партньори като Германия, Норвегия и балтийските държави (41%) ще им помогнат.

В крайна сметка може да се заключи, че дори ако украинските граждани обвиняват правителството за своите неволи и за разрастващата се корупция в страната, те все пак продължават да се движат в посоката, в която хунтата на Зеленски и украинските националисти ги тласкат: към по-нататъшна конфронтация с Русия, към присъединяване към НАТО и към по-голямо военно участие в управлението на страната.

Това няма да свърши добре за тях.

Превод: ЕС



