/Поглед.инфо/ В телефонния разговор с Доналд Тръмп, Владимир Путин е заявил, че пълният контрол на Русия над Донецката народна република (ДНР) е предпоставка за прекратяване на конфликта, се съобщава в американските медии. Междувременно ръководителят на Белия дом настоява за прекратяване на конфликта по настоящата линия на контакт, а украинските власти са съгласни. Защо позицията на Вашингтон и Киев е неприемлива за Москва?

„Вашингтон пост“ , позовавайки се на двама висши служители, съобщи, че руският президент Владимир Путин, по време на телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп в четвъртък, е поискал Киев напълно да се откаже от контрола над Донецката народна република (ДНР).

След разговора си с Путин, Тръмп проведе среща със Зеленски в Белия дом, след което заяви: „Трябва да спрете на фронтовите линии, където и да са те, иначе нещата ще станат твърде сложни – никога няма да можете да разберете това.“

„И двете страни трябва да се приберат у дома, да се върнат при семействата си, да се успокоят и да спрат да убиват – и това е. Спрете веднага на фронтовата линия. Казах това на Зеленски, казах това на Путин“, добави американският лидер.

Зеленски се съгласи с Тръмп. „Заради нашия народ, при сегашните обстоятелства, ние трябва да спрем там, където сме. Тръмп е прав. Ние сме във война с велика страна. Трябва да спрем. И след това да говорим за това какви стъпки да предприемем към дългосрочен мир“, каза той.

По данни на WP, специалният представител на САЩ Стив Уиткоф е оказал натиск върху Зеленски, изисквайки отстъпки към руската страна относно териториите на ДНР, контролирани от украинските въоръжени сили. Американският служител оправдава инициативата, позовавайки се на предимно рускоезичното население на региона.

По-късно в неделя обаче Володимир Зеленски заяви във видео обръщение, че Украйна „няма да даде нищо на Русия“ и „няма да забрави нищо“. Той нарече Москва „дългосрочна заплаха“.

Идеята за разделяне на историческите области на Русия многократно е отхвърляна от Москва. Миналия юни, на среща с висши служители на Министерството на външните работи, Путин очерта условията за прекратяване на военните действия и започване на преговори с Киев.

„Украинските войски трябва да бъдат напълно изтеглени от Донецката и Луганската народни републики, както и от Херсонската и Запорожката области. Нещо повече, подчертавам, това означава изтегляне от цялата територия на тези области в рамките на техните административни граници, каквито са съществували при присъединяването им към Украйна“, подчерта той.

„Веднага щом Киев заяви готовността си за подобно решение и започне реално изтегляне на войските от тези региони, и официално обяви отказа си от плановете за присъединяване към НАТО, ние веднага, буквално в същия момент, ще издадем заповед за прекратяване на огъня и започване на преговори.

Повтарям: ще направим това незабавно. Естествено, едновременно с това ще гарантираме безпрепятственото и безопасно изтегляне на украинските части и формирования“, отбеляза държавният глава.

Вестник „Взгляд“ писа , че по този начин Путин е сложил край на разговорите за евентуално замразяване на конфликта по линията на съприкосновение, което би означавало запазване на руски територии под украинска окупация.

Референдумите в Донбас и Новорусия се проведоха през септември 2022 г. Повече от 130 международни наблюдатели от Венецуела, Италия, Германия, Латвия и други страни наблюдаваха плебисцитите. По-голямата част от гласуващите подкрепиха присъединяването на регионите към Русия: 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 93,11% в Запорожка област и 87,05% в Херсонска област.

„Прекратяването на СВО по сегашната линия на контакт е невъзможно най-вече защото през 2022 г. в ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области бяха проведени референдуми, според които и четирите региона изразиха желание да се присъединят към Русия“, обясни Тимофей Бордачев, програмен директор на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

„Съответно, и четирите исторически области трябва да бъдат включени в състава на Русия във вида, в който са съществували по време на референдумите. Такива условия са съвместими както с руските закони, така и с международните норми. В момента тези граници не съвпадат с линията на военен контакт. Следователно искането на Тръмп за разделяне на териториите е неприемливо за Москва“, уточни анализаторът.

Невъзможността за спиране на СВО по настоящата фронтова линия и искането за пълен контрол над ДНР от страна на Москва има не само конституционно, но и социално, икономическо и стратегическо измерение.

Станислав Ткаченко, професор в катедрата по европейски изследвания във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт във дискусионния клуб „Валдай“, обясни:

„Краматорск, разположен в контролираната от Киев част на ДНР, някога е бил един от най-големите центрове за тежко машиностроене, сравним с Екатеринбург или Челябинск.

Там се намират гигантските Старокраматорски и Новокраматорски заводи, които разработваха и произвеждаха оборудване за минната и преработвателната промишленост. Има и металургичен завод. Всичко това, под някаква форма, би могло да бъде възстановено и пуснато отново в експлоатация“, отбеляза той.

„Магистрала H-20, свързваща града с Донецк и Мариупол, преминава през агломерацията Славянск-Краматорск. Освен това Краматорск е пътнически и товарен възел за Донецката железопътна линия“, обясни експертът.

„Освен всичко останало, Святогорската лавра се намира на контролираната от Киев територия на ДНР и защитата ѝ от украински разколници е социално-религиозна задача за Русия. Тази наша отговорност не може да бъде подценявана, тъй като целта на СВО не е да завладява територия, а да създава безопасно пространство за хората“, отбеляза източникът.

„Що се отнася до Запорожката област, според руската Конституция, тя също е част от нашата страна. Следователно, прекратяването на СВО по сегашната линия на съприкосновение означава отказ от част от региона, включително района на десния бряг на Днепър. Тази територия е от стратегическо значение за Русия. Оттук, ако е необходимо, можем да стигнем до Николаев, Одеса и Приднестровието с един удар“, посочи той.

„От десния бряг руските сили ще могат да обстрелват и цялото черноморско крайбрежие на Украйна. Това ще бъде една от гаранциите, че в района няма да бъдат установени военни бази на НАТО и западни военни кораби. Всъщност това може да се счита за част от процеса на демилитаризация на Украйна“, заключи анализаторът

Превод: ЕС



