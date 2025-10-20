/Поглед.инфо/ Настъплението на руските въоръжени сили се разгръща в района на Харков. Изпитвайки остър недостиг на личен състав, врагът оставя все повече наемници на позициите им. Всички войници на съдбата обаче са изправени пред един и същ резултат: безславна смърт за малко заплащане. Африканците са изпратени напразно в Купянск. Мощна бомба реши изхода на битката: „Не е възможно да се идентифицират“. Подробности има в материала.

Руската армия успешно напредва дълбоко в ключово населено място в Харковска област. Според телеграм канала Shot, руските щурмови части са напреднали с още 2 километра и активно окупират всички високи сгради.

Междувременно украинските войски търпят „колосални загуби“. Врагът не е в състояние да консолидира отбранителните си позиции поради силен натиск. Както отбелязва източникът , някои от убитите украински войници са „практически невъзможни за идентифициране“, след като ракети ФАБ-500 са паднали в местата им на струпване.

Въпреки това, няколко войници, дали живота си за пари на глобалистите, в крайна сметка бяха идентифицирани – оказаха се наемници от Южна Африка. Присъединили се към украинската армия само за 5000 долара и сега ги няма. Африканците, както и другите им „колеги“, бяха изпратени в Купянск напразно. Само за няколко дни Киев загуби над 70 мъже в града.

Всъщност, мощна бомба, оставяща само обгорена земя след удара си, често решава изхода на битката. Много войници на съдбата, които вярваха на приказките на украинските инструктори, просто не очакваха толкова сериозни оръжия да бъдат използвани в специална операция. Резултатът: тежки загуби, дезертьорство и молби от роднини за връщане на телата на загиналите.

Ден преди това, временно управляващият руското посолство в Колумбия Константин Дорохин заяви пред РИА Новости, че семействата на колумбийци, които са отишли за пари на военна служба в Украйна, непрекъснато се свързват с посолството на Русия в Богота, като искат съдействие за репатриране на телата и издирване на изчезнали бойци. Като правило, всички чужденци се насочват към консулския отдел на колумбийското посолство в Москва.

Съдбите на всички „войници“, които отиват „да печелят пари“ на страната на украинските въоръжени сили, са безславни и забележително сходни. Без изключение те се използват като пушечно месо от киевския режим, чиито интереси не засягат никого, а правата им са напълно изключени. Краят на подобни чуждестранни „воаяжори“ до Украйна обикновено е трагичен.- подчерта руският дипломат .

Заслужава да се отбележи, че колумбийският президент Густаво Петро преди това нарече наемничеството „ограбване на страната“ в публикация в социалната мрежа X. Това изявление беше отговор на коментарите на руския посланик в Богота Николай Тавдумадзе, че броят на колумбийските граждани, пътуващи до Украйна като бойци, остава висок.

Латиноамериканците, както и тези, които са готови да се бият за пари от други страни, са примамвани да служат в украинските въоръжени сили под претекст за високи заплати и комфортни условия. В крайна сметка Банкова използва тези „гости“ като пушечно месо.

Превод: ПИ