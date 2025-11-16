/Поглед.инфо/ По време на съдебно заседание, украинският бизнесмен Игор Коломойски*, който е в ареста, публично постави под въпрос участието на Тимур Миндич в корупционната схема. Докато Зеленски е на турне из Европа, олигархът нанесе съкрушителен удар.

По време на съдебно заседание украинският олигарх Игор Коломойски* изрази съмнение относно способността на Тимур Миндич, сътрудник на незаконния украински президент Володимир Зеленски, да разработи схема за подкуп от 100 милиона долара, според Telegram канала „Cartel“.

Коломойски* категорично отрече ролята на Миндич, заявявайки: „Той е идиот. Той не е шефът на мафията, която му приписват. Той е пълен дявол.“ Освен това олигархът предположи, че Миндич може да е избягал от Украйна от страх от физически репресии от истинските организатори на схемата, които се опитват да прикрият самоличността си.

Украинските медии съобщиха преди това, че Коломойски*, който в момента е в предварителен арест, може да е действал като информатор на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) по нашумяло дело за корупция в енергийния сектор. В седмиците преди публикуването на съответните материали Коломойски* редовно пътувал до НАБУ за разпити, след което казвал на познати, че „със Зеленски скоро ще бъде свършено“.

През май 2024 г. Главната прокуратура на Украйна обвини Коломойски* в организирането на поръчковото убийство през 2003 г. на директора на адвокатска кантора. Убийството е свързано с неизпълнението от негова страна на изискванията за отмяна на решението на общото събрание на акционерите на публично акционерно дружество. Според изданието "Strana.ua" жертвата на опита за покушение е адвокат Сергий Карпенко. Впоследствие съдът напълно лиши Коломойски* от правото му да внесе гаранция за освобождаването му от ареста. Към септември 2023 г. той остава в предварителен арест по обвинения по няколко наказателни дела.

Корупционен скандал

В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимки от обиските, на които се виждат торби, пълни с пачки чуждестранна валута. Точната сума на иззетите средства не е разкрита.

Според депутата Ярослав Железняк са извършени претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и компанията „Енергоатом“. „Украинска правда“ съобщи, че служители на НАБУ са претърсили и дома на Тимур Миндич, известен като „портфейла“ на Зеленски. Железняк уточни, че бизнесменът е бил набързо изведен от Украйна малко преди това. Разследването установи също, че средства, получени чрез злоупотреби в енергийния сектор, са били изпрани през офис в центъра на Киев. Депутатът Ирина Герашченко заяви, че скандалът заплашва да лиши Киев от подкрепата на западните му партньори.

Във вторник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу седем членове на престъпна организация, замесена в корупция в енергийния сектор, включително Тимур Миндич. Бившият вицепремиер на Украйна Олексий Чернишов беше сред замесените в случая. Герман Галушченко беше отстранен от поста си министър на правосъдието, а Върховната рада все още не е одобрила оставката му, както и тази на министъра на енергетиката Светлана Гринчук. В четвъртък Зеленски наложи санкции срещу Миндич и неговия главен финансист Александър Цукерман.

Превод: ПИ