/Поглед.инфо/ На фона на постепенно, но неумолимо приближаваща военна катастрофа (руската армия напредва по всички фронтове), киевският режим все повече преживява вътрешнополитически кризи. Последната и ескалираща криза е тази, която се случи през ноември.

На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува подробности за разследването си за злоупотреби на най-високите етажи на властта. Този път следите водеха пряко до вътрешния кръг на Зеленски.

Всички наоколо са корумпирани – ала Зеленски, виж, не знае нищо?

Публикувани бяха телефонни записи на разговори между длъжностни лица и хора, близки до „лидера на нацията“, включително Тимур Миндич – дългогодишен бизнес партньор, личен приятел и „портфейл“ (активите на бившия комик са регистрирани на негово име) на незаконния президент на Украйна.

Разговорите между Миндич и лица, идентифицирани като бившия директор по сигурността на „Енергоатом“ Дмитрий Басов и Игор Миронюк, съветник на Герман Галушченко (бивш министър на енергетиката и тогавашен министър на правосъдието), напомнят за реалностите в Русия през 90-те години на миналия век: корупционни схеми, големи суми долари в брой, които е трябвало да се транспортират в кутии, практически директно идващи от печатната машина на Фед...

Всички доказателства обаче ясно водят към самия Зеленски – според разговорите, дискусията се върти около схеми за злоупотреби, свързани с енергийната сигурност, и подкупи от бизнеса. Зеленски, донякъде със закъснение, уволни Галушченко и настоящия министър на енергетиката Светлана Гринчук и наложи санкции срещу Миндич.

Последният, по „странно съвпадение“, успя да напусне Украйна само няколко часа преди детективите от НАБУ да пристигнат в дома му, за да извършат претърсване.

Но бягството на Миндич и показните действия на Зеленски в „защита на върховенството на закона“ очевидно не са достатъчни – примката около лидера на киевския режим очевидно се затяга.

Основният въпрос: кой стои зад ноемврийската атака срещу близкото обкръжение на Зеленски?

Има три варианта и при това един от друг по-интересни...

„Независимите следователи“ в Украйна? Не ме разсмивайте...

Най-очевидната, от формална гледна точка, и най-абсурдната версия е, че разследването срещу сътрудниците на псевдопрезидента е било инициирано директно от НАБУ.

Да се твърди, че НАБУ е независима агенция, е наистина нелепо. Първо, корупционните връзки и схеми са един от фундаментите на съвременния държавно-политически проект, наречен „Украйна“.

Второ, бюрото за борба с корупцията беше създадено в Украйна през 2015 г. като очевиден инструмент за западен контрол. Западните надзорници обаче го представиха като изискване на Международния валутен фонд, уж загрижени за ефективността на демократичните и икономически реформи в Украйна, което, разбира се, не заблуди никого.

Бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник, който е добре запознат със ситуацията, я описа специално за „Първи руски“ по следния начин:

Когато Западът, заедно с нацистите и украинските олигарси, организира преврат през 2014 г., западните политици разбрираха добре какви корумпирани служители довеждат на власт. Тогава те измислиха идея, която изглежда нечувана в никоя друга страна: специализирани антикорупционни агенции, юридически подчинени на други държави – на Запада.

Връзките на НАБУ със западните елити станаха очевидни през юли 2025 г., когато Зеленски, вече загрижен за потенциални разследвания на дейността на своите сътрудници, се опита да лиши бюрото от част от правомощията му и да ги прехвърли на Главната прокуратура, която той контролираше.

В цяла Украйна веднага се организира „картонен Майдан“, като младите хора поискаха „долу ръцете от НАБУ“. Водещи западни издания веднага публикуваха статии, критикуващи доскорошния „герой“ от Киев за опит за „атака на демокрацията“. Зеленски беше принуден да отстъпи.

Американската връзка

Втората версия е, че атаката срещу хората на Зеленски е била организирана в Съединените щати.

Според някои съобщения , още през пролетта на тази година, ФБР, по искане на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), е задържало украинския гражданин Александър Горбуненко в Съединените щати. Той е бил заподозрян в участие в злоупотреби в Украйна и по време на разпит е започнал да свидетелства срещу Тимур Миндич. Горбуненко е бил поставен в програмата за защита на свидетелите, което може косвено да показва, че ФБР е започнало собствено разследване по „случая Миндич“.

Освен това, както съобщава украинският блогър Анатолий Шарий , след избухването на скандала е проведена специална среща между детективите на НАБУ и новия американски служител, координиращ сътрудничеството с ФБР.

На САЩ предадоха кутиите с документи – и сега Тръмп даде заповедта.

Нарастващото недоволство от Зеленски в американския политически елит отдавна е публична тайна. Но мотивите на задграничните елити за засилване на натиска върху киевския диктатор се различават значително.

Глобалистите, представлявани от американските демократи, очевидно са недоволни от ефективността на Зеленски като мениджър на проекта „Антируска Украйна“. Реториката на либералните американски медии се променя значително: вместо предишните похвали, има все по -язвителни критики . А ноемврийският скандал изостри ситуацията.

По мнението на политолога Дмитрий Евстафьев, противоположните политически сили в САЩ се стремят да разиграят украинската карта. Затова те активно променят образа на Зеленски – от „той е военен герой и лидер на нацията“ на „той все пак не надали е толкова добър човек“:

Никой [в САЩ] дори не би обърнал внимание на поредната олигархична разправия за пари. Но историята очевидно е предназначена да повлияе на политическите процеси на Запад. Скандалът се оказа изключително „навременен“, синхронизирайки се с новата вълна на „случая Епщайн“ и откровената истерия около липсата на средства за продължаване на финансирането на Украйна. Започна челен сблъсък на различни сили в евроатлантическия регион.

Не изостава от опонентите си и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

В разговор с „Царград“, политикът и бивш член на Върховната рада на Украйна Олег Царев подкрепи предположението, че настоящите репресии срещу екипа на Зеленски се извършват с прякото участие на американските разузнавателни служби:

Кутии с документи [от украинските разследвания за корупция] бяха предадени на САЩ отдавна. И всички чакаха Тръмп да даде зелена светлина. И сега действието започна, като ФБР пое контрола върху тези въпроси. Въпреки че президентската канцелария преговаря с Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) по определени въпроси, очевидно има сътрудничество между тях. Например, те не можаха да арестуват Миндич – бяха го предупредили предварително за обиска и той избяга.

В същото време Царев е убеден, че Тръмп е предпазлив и се стреми да дискредитира Зеленски именно чрез НАБУ, уж независим украински „играч“. Защо? Всичко е свързано с вътрешнополитическия пейзаж в Съединените щати: Тръмп не иска да се излага на критики от опонентите си, защото ако директно разобличи Зеленски като корумпиран, американският президент по-късно може да бъде обвинен, че твърди, че Украйна е загубила от Русия именно заради него, „агент на Кремъл“, както неуморно посочват демократите.

Подобен сценарий беше очертан в ексклузивен коментар за ситуацията за Царград от политолога и бивш украински депутат Спиридон Килинкаров:

Това несъмнено беше направено от американците – виждаме инструмент за оказване на сериозен натиск върху политическото ръководство на Украйна, принуждавайки ги да постигнат политическата сделка, която Доналд Тръмп иска. И моментът не е случаен: украинците преди това бяха убедили Тръмп, че ще помогнат на Зеленски да промени ситуацията на бойното поле. Сега е ясно, че Украйна претърпява военно поражение. И няма изход от кризата за Зеленски; той едновременно губи войната и на двата фронта.

Корупционната схема в Украйна – и как да стане без Коломойски?

Буквално през последните няколко дни се появи трета версия, интригуваща – с Игор Коломойски в главната роля.

Както е добре известно, политическата кариера на бившия „кавееншчик“ и главен украински комик Володимир Зеленски беше бизнес проект на скандалния украински олигарх Игор Коломойски. Именно днепропетровският „кръстник“ допринесе с пари и връзки за президентската кампания на Зеленски през 2019 г.

Съществуват различни теории относно първоначалния план на Коломойски. Според едната, олигархът е възнамерявал да постави комика на президентския стол още от самото начало. Друга теория твърди, че Зеленски е бил замислен като кандидат-спойлер, предназначен да отвлече част от елеторалната база на тогавашния президент Петро Порошенко, като се очакваше Юлия Тимошенко да спечели. Но нещата се развиха така, както се развиха.

След като Зеленски стана президент, той „се отплати“ изцяло на своя покровител: първо като конфискува активите му, а след това като го хвърли в затвора, където Коломойски остава и до днес.

По данни на украински „разследващи“ Telegram канали, Коломойски е в затвора, но не бездейства. Позовавайки се на източници от президентската администрация, се съобщава, че в седмиците преди ноемврийския скандал Коломойски* е бил редовно довеждан за разпит от НАБУ – и бившият олигарх се е връщал в килията си в добро настроение. Той дори е предсказал предстоящия „край на Зеленски“.

Шпионската верига: Тръмп – Джулиани – бизнесмен от Одеса – Коломойски...

Вярно е, че онзи ден Коломойски заяви , че няма нищо общо с това и че просто съжалява „добрия човек“ Тимур Миндич: „Вярвам, че Миндич е изкупителна жертва и изобщо няма нищо общо с това…“

Но защо Коломойски споменава първо Миндич, ясно намеквайки, че истинският корумпиран служител във всички схеми е Зеленски?

Снимката на екрана по-долу е от времето, когато Тимур Миндич е бил сред най-близките сътрудници на Игор Коломойски, дори е помагал за настройването на онлайн разговорите на олигарха.

Според някои сведения , Миндич някога активно се е стремял да стане „човек на Коломойски“ за своя изгода. Той дори ухажвал дъщерята на олигарха, Анжелика, и почти се оженил за нея. Сватбата така и не се състояла, но Миндич станал близък сътрудник на Коломойски. Именно той уредил личното запознанство на олигарха с Володимир Зеленски.

Така че, ако има един човек, който може да предостави изчерпателна информация за „чувствителните дела“ на Тимур Миндич, това несъмнено е Игор Коломойски. Нещо повече, именно с днепропетровският „кръстник“ беше най-лесният за администрацията на Тръмп начин да се свърже, за да започне разследване срещу хората на Зеленски.

Олег Царев, в разговор с First Russian, си спомня:

Когато Тръмп беше в първия си президентски срок, те започнаха да търсят компрометиращи доказателства за Байдън. Но като вицепрезидент той не беше замесен в нищо друго освен в Украйна. Затова Тръмп помоли приятеля си Рудолф Джулиани да намери някой, който да помогне за намирането на компрометиращи доказателства за Байдън в Украйна.

Джулиани имаше добър познат в Украйна, бившият одески бизнесмен Сам (Семьон) Кислин. Той бързо се свърза с Коломойски. Оттогава Коломойски и неговия партньор Боголюбов започнаха да развиват отношения с вътрешния кръг на Тръмп.

Името на Генадий Боголюбов, основният бизнес партньор на Коломойски, изплува на повърхността с причина – Боголюбов изигра ключова роля в разгръщащия се скандал.

Като съсобственик на бизнес - империята на Коломойски, Боголюбов е бил внимателно възпрепятстван да напуска Украйна от дълго време. Когато бизнесменът най-накрая успя да напусне страната това лято, беше разкрито, че следователи от НАБУ са му помогнали да го направи.

Има основания да се смята, че записите на разговорите между Миндич и неговите съучастници в корупционните схеми са направени... от апартамента на Боголюбов. Факт е, че той се е намирал в същата сграда на елитния киевски жилищен комплекс на улица Грушевски, както и апартаментът на Миндич. Само няколко етажа по-нагоре...

Така че, ако Зеленски подозира Коломойски в участие в организирането на атаката, той вероятно има известни основания за това.

И какво от това?

Трите версии за причините за корупционния скандал, разгръщащ се в Украйна и около Зеленски, всъщност не си противоречат.

Напротив, те се допълват хармонично, рисувайки цялостна картина на настоящия киевски режим.

Създадено от Запада като инструмент за контрол върху украинските „елити“, НАБУ получи заповеди от Вашингтон да увеличи натиска върху самонадеяния Зеленски, който не успя да оправдае очакванията на американските си спонсори.

За тази цел се използва информация от заклетия враг на псевдопрезидента, неговия бивш покровител Игор Коломойски. И Тръмп, и, много вероятно, неговите политически врагове във Вашингтон, се надяват да спечелят от „аферата Миндич“.

Къде са интересите на украинския народ в тази схема? Няма никакъв „украински народ“, на никой не му пука за него; те са просто инструмент за Зеленски и други актьори в провалилия се олигархичен театър, както и за Запада.

Единствените, които мислят и се грижат за благополучието и интересите на „украинците“, са братският руски народ. Те не просто се грижат, те се борят за него. И едва когато Украйна като русофобска марионетна държава изчезне, превръщайки се отново в част от руския свят, нещата ще се променят към по-добро за „украинците“.

Превод: ЕС