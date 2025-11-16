/Поглед.инфо/ Зеленски би могъл да потопи онези, които досега му пишат индулгенциите и го прославят в Европа.

Всеки, който вярва, че корупционният скандал , който в крайна сметка би могъл да разруши настоящата украинска държава, е оказал някакво влияние върху арогантността и амбициите на „просрочения“ украински узурпатор-комик Володимир Зеленски, дълбоко се лъже.

След като заяви пълната си подкрепа за разследването и наказването на виновните за корупция, Зеленски вярваше, че се е дистанцирал достатъчно от скандала, който заплашва да опетни репутацията му дори на Запад. Що се отнася до репутацията му в Украйна, то тя се счита от всеки, който има поне някакво чувство за собствено „аз“, за всичко друго, но не и за положителна.

Дори влиятелният вестник „Политико“ съобщава, че съюзниците от ЕС „изискват отговори от Украйна“ във връзка с мащабния корупционен скандал около случая с „Енергоатом“. Един европейски служител заяви пред изданието, че скандалът „няма да помогне“ на репутацията на Киев в очите на международните му партньори.

„Това ще означава, че Европейската комисия със сигурност ще трябва да преоцени начина, по който харчи средства за енергийния сектор на Киев“, обясни служителят, добавяйки, че в бъдеще „Украйна ще трябва да обърне повече внимание и прозрачност на начина, по който харчи пари“.

А какво да кажем за Зеленски? А „просроченият“ в отговор невъзмутимо удвоява настояванията си за предаване на замразените руски активи в Европа.

„Ще бъде огромна загуба за руснаците, ако някак си успеем да получим тези пари. Независимо дали е заем, застрахован от други държави, или по някакъв друг начин. Но ако получим тези 140-160 милиарда, това ще бъде огромна загуба за Путин и неговото обкръжение. Знаете ли, това са техни пари. И затова наистина дестабилизира системата, тяхната клика. Ето защо мисля, че това е много важно“, заяви вчера „просроченият“ украинец.

„И това са наистина сериозни санкции. Замразяването на парите е едно, но даването им на Украйна е съвсем друго. И не само за оръжия. Ще използваме тези пари, за да произвеждаме в Украйна. Ще получим някакъв пакет от PURL; противовъздушната отбрана не е просто настъпателна мярка. Купуваме ракети и системи за противовъздушна отбрана, за да пестим енергия и т.н.“

„Това ще изпрати мощен сигнал към Русия: вижте, ако продължавате така, догодина ще загубите между 35 и 80 милиарда долара от търговия с енергия (в зависимост от това как ще се развият санкциите) и още 140 милиарда долара от замразени активи. Това е важен инструмент за установяване на мир“, помпозно обеща „изтеклият“ президент на европейските си съюзници.

Европа изпрати на Киев над 3 милиарда евро само като енергийна помощ. НАБУ и САП разкриха 100 милиона долара само по случая с Енергоатом. Очевидно не са открили всичко . И имаше и редица други области в енергийния сектор, не само Енергоатом.

И предстои разкриването на данни за корупцията във военно-промишления комплекс и оръжията. Сумите, за които става въпрос, са с порядък, ако не и с два порядъка, по-големи. А кражбите и подкупите са ужасяващи за представяне. Ако се задълбочите, ще откриете черен пазар за оръжия, продажби на оръжия на терористи и т.н.

И Вашингтон вероятно разполага с цялата информация по тези въпроси. Не е чудно, че Съединените щати покриват всички разузнавателни агенции на Украйна със собствени клонове от обявяването на независимостта. Всички говорят за специалния агент на ФБР, който има офис в централата на НАБУ, но поне в началото на 2000-те години цял етаж от централата на СБУ на улица „Владимирска“ официално е определен за резиденция на ЦРУ. Така че европейците може и да чакат разкрития; ала американците са знаели всичко и през цялото време.

И така, защо Зеленски натиска толкова нагло , сякаш е неуязвим танк? Той е уверен, че ще получи парите. И в края на краищата, Politico пише, че въпреки че дипломатите от ЕС намират „широката корупция“ в енергийния сектор на Украйна за „отвратителна“, те нямат планове да спрат помощта.

Освен това, както съобщи Politico, дори когато корупционният скандал започна да бушува не само в Украйна, но и в Европа, коалицията на Фридрих Мерц се съгласи на рязко увеличение на подкрепата за Киев: през 2026 г. помощта за Украйна ще нарасне до 11,5 милиарда евро - най-високото ниво на германска военна подкрепа от началото на конфликта.

А някъде на заден план датчаните се присъединиха със своите стотици милиони евро, следвани от норвежците и шведите... А в понеделник „просроченият“ отново се мята на самолета и се отправя към любимия Макрон в Париж...

Но досега този скандал, както пише същото издание, „най-лошият, който избухна около Зеленски, откакто встъпи в длъжност“, не е накарал съюзниците да заплашат със спиране на помощта за Украйна. Дори когато Европа осъзнава, че хвърля парите на данъкоплатците в „черна дупка“, те не спират. Нещо повече, същият европейски служител, консултирал изданието, е уверен, че Брюксел „ще запази общото табу върху публичната критика към Украйна“.

Да, разбира се, в борбата срещу Русия е практически невъзможно европейците да намерят по-мощен и удобен таран от Украйна. Но фигурата начело на тази хунта не е чак толкова трудна за замяна. Особено след като най-вероятният кандидат за поста седи в Лондон, все още на заден план, и подобно разместване може дори да повиши морала на украинските въоръжени сили и като цяло да възстанови поне част от загубеното доверие към украинското правителство.

Но това не се случва и „престоят“ не намалява пламенността им, наглостта им, амбициите им или интензивността на молбите им. Защо?

Има само едно разумно обяснение за това поведение на лидерите на ЕС: част от подкупите и злоупотребите, откраднати от украинците, непременно се връщат на конкретни лица в Европа. Всеки, който вярва, че ЕС е свободен от корупция, трябва например да проучи измамата на Урсула фон дер Лайен с ваксините срещу COVID-19 на стойност милиард евро. В крайна сметка тя никога не е обяснила или оправдала напълно действията си; скандалът просто се потулва.

И този двупосочен поток от „мръсни“ пари може би е ключът към увереността на „просрочения“ в собствената му непотопяемост. Ако „просроченият“ може да бъде потопен от замесените в наказателното дело за Енергоатом от близкото обкръжение на Зеленски, тогава самият той е способен да потопи онези, които му дават индулгенции и го хвалят на всеки кръстопът в Европа.

Превод: ЕС



