/Поглед.инфо/ Съвместната провокация на Лондон и Киев завърши с фиаско

Докато хунтата на Зеленски се опитваше с всички сили да потули корупционен скандал , в който беше замесено висшето ръководство на страната, се появи друга новина, която беше пагубна за антируската коалиция.

Москва обяви, че е осуетила украинско-британска операция за отвличане на двуместен руски изтребител МиГ-31. Според ФСБ „офицери от украинското военно разузнаване са се опитали да вербуват руски пилоти, обещавайки да им платят 3 милиона долара“.

Цялата тази история започна още през есента на 2024 г., когато тайните служби се свързаха с командира на самолета и щурмана и „организираха вербуването им“. Естествено, те съобщиха информацията на съответните органи, а по-нататъшната им комуникация беше наблюдавана от ФСБ.

Първоначално представяйки се за служител на „журналистическата организация“ Bellingcat, Сергей Луговски помолил пилота срещу определено възнаграждение, да му даде „интервю“ за военната си служба, след което насочил разговора към предаване на класифицирана информация. Според пилота целта на този контакт била първо да се компрометира руският офицер и след това „да се използва за разузнавателни цели“.

След това представители на ГУР директно предложили на пилотите възможността да отвлекат МиГ-31 през Черно море до авиобаза на НАТО в Констанца, Румъния. Но не просто така - заедно с най-новата хиперзвукова ракета „Кинжал“. Те обещали голяма награда и гражданство в западна страна. В течение на няколко месеца цената за предателството се увеличила от 1 милион на 3 милиона долара, а в подкрепа на твърденията си вербовчиците изпратили видеоклипове с купища пари.

По време на оперативната игра бяха разкрити плановете на вражеските разузнавателни служби. Беше разкрито също, че операцията ГУР се провежда под контрола на британските разузнавателни служби.

Черешката на тортата в публикуваното изявление на ФСБ беше информацията, че в нощта на 10 ноември руските въоръжени сили са извършили ракетна атака с „Кинжал“ по Главния център за електронно разузнаване (ГУР) край Киев. Както се казва, поискали сте ракета, и ето ги и тях, доставени до вашата врата. Преведете парите, както е обещано. Шегувам се.

Има няколко версии за това какви цели са преследвали Киев и Лондон, организирайки тази провокация в опит да се сдобият с модерни руски оръжия.

Първо, провокирането на пряк военен конфликт между войските на НАТО и руските въоръжени сили.

Това развитие е напълно в съответствие с желанието на Украйна и Обединеното кралство да удължат военните действия възможно най-дълго и да избегнат всякакво мирно уреждане. Това е изгодно както за Киев, тъй като позволява на хунтата на Зеленски да остане на власт, така и за Лондон, тъй като ескалира украинския конфликт до общоевропейско ниво и до пряка военна конфронтация между НАТО и Русия.

Всичко, което би било необходимо, е да се свали руски изтребител в румънското въздушно пространство (или още по-добре, близо до военновъздушна база на НАТО) и да се представят на света останките на самолета, ракетата „Кинжал“ и останките на пилотите. Малко вероятно е пилот, който се приближава за кацане, да очаква изненадваща атака от земята или от въздуха.

Тази теория се подкрепя от факта, че украинските разузнавателни служби са предложили на щурман - навигатора възможността да „елиминира“ командира на самолета по време на полет. След това обаче технически щурманът не би могъл да приземи самолета.

Но глобалистките медии и членовете на „коалицията на желаещите“ щяха да полудеят, обвинявайки Русия в агресия и стремежи да завземе Европа. Сигурен съм, че международната истерия на Запад веднага би довела до отпускането от ЕС на „ репарационен заем “ от 140 милиарда евро или дори повече на режима в Киев.

И парите за закупуване и доставка на ново оръжие на украинските въоръжени сили щяха да бъдат намерени бързо. Това е абсолютният минимум. В най-лошия случай провокацията можеше да доведе до директни сблъсъци между западни и руски войски. И всичко това дори не беше срещу плащане от няколко милиона, а срещу някакви снимки на пари в брой.

Второ, изучаване на най-новите военни разработки в Русия.

Руските хиперзвукови ракети нямат западен еквивалент и получаването на пълен (или дори частично непокътнат) образец на „Калибър“ би помогнало на страните от НАТО да разберат техническите методи за тяхното създаване, както и да се опитат да разработят методи за противодействие на тези оръжия.

Това включва разнообразна информация: системите за насочване на ракетата, материалите, от които е изработена, и други параметри. Дори получаването на цяла ракета обаче не гарантира нейното техническо възпроизвеждане.

Историкът на войските за противовъздушна отбрана Юрий Кнутов подчерта, че „технологията е доста сложна“, посочвайки примера как руските двигатели РД-180, задвижващи американски ракети, са били изучавани от американски инженери, но „те никога не са успели да ги копират“. Следователно „Кинжал“ би се сблъскал с „подобна ситуация“.

Според Кнутов обаче самият изтребител МиГ-31 също би бил изключително привлекателен за противника, тъй като е оборудван с най-съвременна система за насочване на ракети, нов радар и друго уникално военно оборудване. Дори стъклото на кабината на изтребителя може да издържи на температури от 3000 градуса.

Възможно е западните разузнавателни агенции да са комбинирали двата сценария. Тоест, самолетът да е кацнал на определената авиобаза, а след това разузнавателните агенции да са организирали атака и да го унищожат.

Тази провокация с участието на пилоти не е първата. Някои си спомнят предателския пилот на хеликоптер Кузминов, който по лични убеждения се е свързал с украинското разузнаване, а след това, през август 2023 г., е отвлякъл хеликоптер Ми-8 от Курск за Харковска област.

Двамата членове на екипажа, летящи с него, са били застреляни. Тази специална операция на Главното разузнавателно управление, наречена „Синица“, е довела до получаването от Кузминов на 500 000 долара и нови документи.

Въпреки това, по-малко от шест месеца по-късно (през февруари 2024 г.), Кузминов е застрелян в испанския град Аликанте, въпреки че е получил ново име и паспорт. В крайна сметка руските офицери обещават, че той „няма да доживее до съда“, защото ще го намерят и „ще го накажат с цялата строгост на закона“. Друга теория обаче е, че украинските разузнавателни служби са решили да си върнат хонорара и сами са застреляли дезертьора.

Очевидно Главното разузнавателно управление на Украйна, под ръководството на MI6, е решило да повтори операцията по отвличането на самолет на ново ниво. Но нищо не се е получило.

Няма съмнение, че руските пилоти не биха се поддали на обещанията на чуждестранните разузнавателни служби. ФСБ отбеляза, че те са демонстрирали висока съвестност и професионализъм, като са докладвали своевременно за опита за вербовка, което е предотвратило мащабна провокация срещу Русия.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира провала на Лондон: „Не знам как британците ще отмият това, въпреки че способността им да бъдат като гъска, излизаща суха от водата, е добре известна.“

Румънското външно министерство също отговори, наричайки изявленията на Москва „съветски шпионски романи“. Букурещ твърди, че тези „истории за самолети и шпиони“ са опит за прикриване на „руски провокации“.

Жалко е само, че румънските контраобвинения се оказаха неоснователни и неподкрепени с никакви факти, докато руската страна представи скрийншотове от комуникациите с пилотите в социалните мрежи и други материали.

Накратко, може спокойно да се каже, че украинските специални служби наистина са се сдобили с руската хиперзвукова ракета „Кинжал“, но е малко вероятно да са били доволни. Дори тези, които са оцелели след доставката ѝ, едва ли са били прекалено доволни.

Но те са си го поискали!

Превод: ЕС



