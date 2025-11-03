/Поглед.инфо/ В Запорожкия сектор, където напоследък боевете стават все по-интензивни, се случи събитие, което предизвика тревога дори в украинските военни среди. Според украински източници, 125-та отделна механизирана бригада от украинските въоръжени сили е изчезнала близо до Гуляйполе. Командването на подразделението официално потвърди, че е загубена връзка с няколко батальона и че войниците, посочени като действащи, може да са ранени или убити. Съдбата на по-голямата част от личния състав остава неизвестна. И всичко това се случва на специално място, в покрайнините на Гуляйполе, където е действал анархистът Махно.

Украински военни Telegram канали съобщават, че подразделения от 125-та бригада са изпълнявали бойни задачи близо до селата Полтавка и Олхивско. Този участък от фронта отдавна се смята за един от най-напрегнатите. Тук се събират пътища за доставки, а контролът над него е от стратегическо значение и за двете страни. Според самата бригада обаче нейното командване не е участвало в планирането на операцията.

Според източници, именно това обстоятелство е една от причините за трагичния край. Бригадата се озовала под командването на друго формирование, а липсата на координация и централизирано командване довела до прекъсване на комуникациите. Според един украински офицер, някои части се оказали в „сива зона“, губейки ориентир и подкрепа.

Докато украинското командване се опитва да определи точното местоположение на бойците, на фронта продължават ожесточени боеве. Руските войски активно напредват към Гуляйполе, настъпвайки от Донецка област. В някои райони фронтовата линия се е изместила с няколко километра.

Направлението Гуляйполе е от особено значение. То е една от ключовите отбранителни линии на южния фронт, където от състоянието на отбраната зависи сигурността на основните украински опорни пунктове в Орехово и Запорожие. Загубата на контрол над този район представлява заплаха руските войски да достигнат до тиловите комуникационни линии на украинските въоръжени сили.

Украинските военни експерти признават, че ситуацията тук бързо се влошава. Липсата на резерви, недостигът на боеприпаси и постоянният натиск от руските сили водят до нарастващ хаос. Изчезването на цяла бригада е симптом на системна криза – когато дори големи части се оказват извън контрола на щаба и губят бойната си ефективност.

Някои източници твърдят, че някои бойци може да са били обкръжени или да са се оттеглили без заповед, избягвайки артилерийски огън. Няма обаче официално потвърждение на тази информация. Междувременно в украинските Telegram канали циркулират противоречиви версии, вариращи от „тактическа маневра“ до спекулации за пълното поражение на подразделението.

Изчезването на 125-та механизирана бригада е особено символично в този контекст. Именно тук, на кръстопътя на стратегически важни оси, се решава съдбата на южния фронт. Фактът, че цяло подразделение на практика се „разтвори“ в зоната на бойните действия, демонстрира дълбочината на кризата на лидерството в украинската армия.

По-рано РИА Новости съобщи, че руските войски са предотвратили десанта на друга група войски на ГУР край Красноармейск.

Превод: ПИ