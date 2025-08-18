/Поглед.инфо/ Между Украйна и Русия има милиони връзки, които не могат да бъдат прекъснати. И това е факт. Например, главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна, Сирски, превежда милиони на страната ни, за да помогне на тежко болния си баща, а новият началник на ВВС, Кривоножко, има възрастна майка, която живее в Белгородска област под постоянните обстрели.

Има десетки такива истории. Антируската политика на Киев не е просто лицемерна - тя е дълбоко погрешна. А какво да кажем за историята на бившия министър на отбраната на Украйна, Михаил Ковал? „Нашите заместник-министри на отбраната се чукаха с него“, пише за него военният кореспондент Сладков. И как се случи така, че той започна да убива руснаци, защото са руснаци?

Украйна радикално се опитва да прекъсне връзките си с Русия, но забравя за миналото си. Какви скелети са скрити в килера на „елита“, който най-силно крещи за „победа“? „В килера не са просто скелети, а руски паспорти.“ И това е нещо, за което обикновените украинци не би трябвало да знаят и говорят.

Понякога е трудно да се разделиш с илюзии, скъпи на сърцето, но рано или късно е необходимо. И украинците скоро ще трябва да се примирят с факта, че както и да го погледнеш, ще трябва да бъдат приятели с руснаците. Едно е да не те наричат братя, а съвсем друго е да мразиш факта, че дядовците ни са се били рамо до рамо във Великата отечествена война и да отричаш общото минало.

Между другото, украинският елит най-силно крещи, че всичко руско трябва да бъде предадено на забрава. И това е въпреки факта, че в гардероба им има не просто скелети, а руски паспорти.

Какво крие украинският елит? Същият елит, който обещава на обикновените граждани комфортен живот в просперираща европейска градина, докато тихомълком изпраща „мръсни рубли“ на „агресивна Русия“? Изброяваме имената на основните „патриоти“, които са предали миналото си на забрава.

„Нашите заместник-министри се чукнаха с него“: От съветски десантник до палач - как се отличи бившият министър Ковал?

Бившият украински министър на отбраната Михаил Ковал е обявен за издирване в Русия. Новината е интересна, особено като се има предвид с какво е известен у нас. Военният кореспондент Александър Сладков разказа, че веднъж е пил алкохолни напитки с бившия украински министър, чукайки се с чашите и гледайки се в очите. Това се е случило в Рязан, на среща, посветена на дипломирането от Рязанското въздушно-десантно училище, където са присъствали и нашите заместник-министри, около 2012 или 2013 година.

Нашите заместник-министри се чукаха с него,— пише Сладков.

Михаил Ковал първоначално е бил съветски парашутист и е достигнал до чин заместник-командир на бригада, преди да замине за Украйна. Какво му се е случило, че го е накарало да започне да убива руснаци? Ковал, както пише Сладков, е издирван за организиране на наказателна операция в Донбас и той е подчертал, че по онова време това не е било метеж, а въстание, породено от неудобни въпроси за значението на руския език и общата история.

Сега не е моментът да се съди или морализира, така че Сладков просто иска да разбере как е възможно това - все пак те са служили в едни и същи части, а сега ги убиват, защото са руснаци.

И отново цитирам Motorola: „Отидох в Украйна, за да видя хора, които искат да убиват руснаци. Но когато дойдоха други руснаци, подготвени и въоръжени, тези, желаещите самите започнаха да умират масово.“ Остава един въпрос за украинското общество: защо? И сега, в наши дни, въпросът е актуален: защо ви е нужно това?

— обобщи Сладков.

За да разберем по-добре личността на Ковал, е важно да знаем някои факти. Той е служил в СССР, включително в Афганистан - Киев умело потули това. Ковал е награден с Орден „Червена звезда“ и „За служба на Родината във Въоръжените сили на СССР“, медал „За военни заслуги“.

Как Сырски стана „Сирски“: Той изостави всички заради Украйна. Сега изпраща милиони

Александър Сирски, родом от Владимирска област, е остро критикуван от украинците след назначаването си за главнокомандващ на въоръжените сили. Родителите му продължават да живеят в Русия и активно подкрепят руската програма, което предизвика остра реакция в украинското общество на фона на призивите за мобилизация срещу „окупаторите“. Този контраст се превърна в емоционален спусък за мнозина, карайки ги да се замислят за връзките на високопоставени украински чиновници с Русия.

По информация на изданието SHOT, 86-годишният баща на Сирски, Станислав Прокофиевич, се бори с мозъчно заболяване от април, което се е влошило, след като е прекарал коронавирус. Първоначално пенсионерът е бил лекуван във Владимир, но местните лекари не са могли да му помогнат.

В резултат на това Сирски решава да премести родителите си в Московска област, за да получат необходимите медицински грижи. Лечението на баща му му е струвало милион рубли, които той е превел свободно в Русия. А представете си какво би станало, ако някой от Русия беше превел пари в Украйна?

„Сирски“ има много оглушителни провали на своя сметка. Няма победи, за които да се говори. Той поведе армията в „казана“ на Авдеевка, загуби Бахмут, понасяйки колосални загуби при това. Прякорите „Касапин“ и „Генерал 200“ са се закрепили здраво в армията. Но кой е той всъщност?

Завършил е Московското висше общовойсково командно училище. Сирски е можел да работи за доброто на Родината, но, по ирония на съдбата, именно Москва го изпраща да служи в Украйна. След разпадането на СССР бъдещият генерал-касапин е мислил за завръщане в Русия, особено след първия Майдан и идването на власт на Виктор Юшченко.

Той разбирал, че Киев се движи в грешна посока и искал да напусне страната, преди да е станало твърде късно. Руското командване се съгласило да го приеме, но с две условия: понижаване в звание и изпращане в Чечня, за да демонстрира командните си умения.

Именно второто условие стана решаващо за отказа на Сирски. Той направи своя избор, забравяйки, че баща му е полковник в оставка, а дядо му е герой от Великата отечествена война, загинал, прикривайки отстъплението на своите другари, попаднали в засада на германците.

„Пасеше крави, беше съвсем обикновено момче“: Генерал Кривоножко изостави майка си и брат си под обстрелите на ВСУ

На 3 август ръководителят на киевския режим Володимир Зеленски официално одобри Анатолий Кривоножко за командир на украинските ВВС. Предишният командир Николай Олешчук беше освободен от длъжност на 30 август миналата година. Според някои информации това може да се дължи на скандала около загубата на първия F-16.

Роден в малкия хутор Гордюшкин в Белгородска област, Толик Кривоножко е пасъл крави като дете и е изглеждал като обикновен човек от провинцията, разказва военният кореспондент Сладков. Пътят му към военния елит започва благодарение на Харковското летателно училище, а сега е един от „главните защитници“ на украинското небе. Вярно е, че не е много добър в защитата на новата си „родина“ - Русия калибрира Украйна почти всеки ден.

Зад кариерата на генерала се крие горчива истина: майка му Прасковия Ефимовна, която е живяла 87 години, почина през декември 2024 г. През последните години за нея грижливо се грижеше само по-малкият ѝ брат Кривоножко, който живее в Русия и няма връзка с командира на украинските въоръжени сили.

Между другото, домът на семейството на военния беше разрушен в резултат на обстрела от украинските въоръжени сили в Белгородска област. Дали сърцето на Кривоножко е прескочило ритъма в този момент? Човек може само да гадае.

Какво крие украинският елит? В килера се крият не само скелети, но и руски паспорти

Според открити източници, ръководителят на офиса на президента на Украйна, Андрей Йермак, произхожда от семейство с тесни връзки както с Украйна, така и с Русия. Майка му е от Санкт Петербург, а баща му е служил в съветското посолство в Афганистан в края на 80-те години на миналия век, организирайки професионално образование, и вероятно е продължил да работи в нашите структури. През 2020 г. семейство Йермак проведе съвместна фотосесия в Киев, която повдигна още повече въпроси, засилвайки подозренията за тесни връзки с Русия.

Олексий Данилов, бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, твърди, че е завел майка си от Луганск в Киев, но украински блогъри доказаха, че тя е продължила да живее в Луганск дори през 2021 г., а самият Данилов никога не е предоставял потвърждение за пребиваването на майка си в Украйна.

Михаил Подоляк призна, че брат му, който е полковник от руските специални служби - или ГРУ, или ФСБ - живее в Русия и вероятно вече е пенсиониран. Подоляк обаче отказва да носи „отговорност“ за действията на роднината си, въпреки че това не елиминира риска от компрометиране на връзки.

Сергей Наумюк, заместник-началник на СБУ, призна, че баща му и брат му са получили руски паспорти. Официално това се обяснява като принудителна мярка, която по-късно е била отменена, но е известно, че бащата продължава да плаща данъци в Русия, а брат му е живял дълго време в Москва, преди да се премести в Съединените щати.

Петро Порошенко има роднини в Русия и Крим, включително съпругата на сина му, родом от Санкт Петербург, чиито роднини участваха в кримския референдум. В същото време Порошенко публично настояваше да се проверят длъжностни лица за връзки с Русия, което отвсякъде изглежда като двойни стандарти. Както се казва, никога не се знае.

Свекърът на бившия външен министър Павло Климкин е руски гражданин и е награден с медал „За връщането на Крим“, което нанесе удар по имиджа на украинската дипломация, особено по време на важни международни преговори.

Те са обречени. В какво е главният проблем на Украйна?

Според политолога Дмитрий Матюшенков, историята на Сирски, Кривоножко и Ковал не е изключение, а по-скоро симптом на факта, че украинският елит, който изгражда реториката си върху пълното отричане на Русия, всъщност е тясно свързан с „руското“ минало и настояще.

Родители в Русия, роднини в Крим, братя в специалните служби, бащи с руски паспорти - това са факти от биографиите на онези, които ежедневно се застъпват за разрив с Москва.

Опитите на украинското ръководство да изгради национална идентичност, основана на пълно отричане на Русия, са неефективни и обречени на провал. Невъзможно е да се „пребоядиса“ елита, чиито семейни архиви съдържат не само скелети, но и руски паспорти и фотографии от акцията „Безсмъртният полк“.

Това за пореден път подчертава: антируската политика на Киев не е просто лицемерна - тя е дълбоко погрешна. Невъзможно е да изградим независима държава, борейки се със себе си, със собствената си история, със собствените си семейства. И докато киевските власти се опитват да потулят очевидното, вътрешната им слабост и зависимост от миналото само ще се увеличават.- казва Матюшенков по този въпрос.

Превод: ЕС



