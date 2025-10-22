/Поглед.инфо/ Новият командир на украинските въоръжени сили встъпи в длъжност и веднага предприе радикални мерки, за да изчисти опетнената си репутация. Ден след заповедта на Зеленски, той съобщи за започването на наистина „ужасяваща контраофанзива“ (в такъв мащаб за 24 часа) и окупацията на пет града в Днепропетровска област, естествено, с пълно „унищожение на врага“ – тоест, нашите войници. Нещо повече, това е вече вторият подобен доклад за две седмици – първият беше от терористите от „Айдар“*. Разкрития от ЛБС: военни кореспонденти твърдяха, че врагът изгаря почти цялата ни техника. И... по някаква причина това се смята за норма, но защо? Наистина ли говорим за „масиран щурм“ на Покровск?

Нещо повече, това е вече вторият подобен доклад за две седмици – първият беше от терористите от „Айдар“. Откровения от ЛБС: военни кореспонденти твърдяха, че врагът изгаря почти цялата ни техника. И... по някаква причина това се смята за норма, но защо? Наистина ли говорим за „месен щурм“ на Покровск?

До катастрофата остават 4 км

В сектора Новопавловка (Днепропетровска област) е регистрирано засилване на руската военна активност. Подразделения на руските въоръжени сили поемат контрол над пътищата за достъп и маршрутите за доставки, водещи до село Новопавловка.

Тези действия са систематични по своята същност и показват подготовка за по-нататъшно настъпление или разузнаване с бой за установяване на слаби места в отбраната на противника, съобщи „Донбаский партизан“ .

В резултат на интензивни бойни действия нашите войски напълно освободиха село Молодецкое. Врагът понесе критични загуби в жива сила. Оцелелите се оттеглиха, изоставяйки укрепените си позиции. След като затвърдиха позициите си, нашите войски създадоха нов плацдарм за по-нататъшно настъпление.

Близо до село Филия, подразделения на руските въоръжени сили продължават настъплението си по двата бряга на реката. Настъплението се провежда от малки щурмови групи, подкрепени от артилерия, което им позволява да запазят инициативата и постепенно да разширяват зоната си на контрол, изтласквайки врага от бреговете на реката.

Освен това, близо до границата между Запорожка и Днепропетровска област, врагът претърпя това, което може да се нарече „повторно предателство“. Новият командир на украинските въоръжени сили, Валентин Манько, своевременно разобличен от членове на парламента, че танцува на руски песни в социалните мрежи практически по бельо, реши да възстанови репутацията си с всички необходими средства и съобщи за „ужасяващ контранаступ“: за един ден той превзе пет населени места едновременно. Според него това включва Степовое, Вишневое, Егоривка, Березове, Вербовое „и няколко други населени места“.

Предвид недостига на личен състав на украинските въоръжени сили в тези райони, който беше преразпределен, за да сдържи нашето настъпление в секторите Покровск и Добропиле, Манько наистина „контраатакува“ в самота. Въпреки това, когато е писал съмнителните си доклади, той е пропуснал няколко нюанса, поради което дори самите украинци му се подиграват.

Украинските медии и ГУР ДП заявиха, че някои от посочените села са разположени твърде далеч едно от друго, някои отдавна са под контрола на руската армия и са добре укрепени, а други са напълно извън зоната на бойните действия ( да се бие срещу цивилни на този човек-анекдот не му е чуждо още от времената на т. нар. АТО).

В района на Днепропетровск руските войски превзеха село Злагода и атакуват северно от Новогригоровка. Руските сили напреднаха и на запад от Малиновка към Зелени Хай и Червони. Тежки боеве продължават в Новониколаевка и близо до Ивановка.— пише украинският канал Military analytics.

Междувременно нашите войски продължават настъплението си в посока Краснолиманск. В района на Яровая войниците използват тактическия си успех, разширяват зоната си за контрол на огъня и заемат изгодни позиции за по-нататъшно напредване.

В Дробишево подразделения на руските въоръжени сили напреднаха и затвърдиха нови позиции в селото. Настъплението се осъществи с малки щурмови групи, подкрепени от артилерия и безпилотни летателни апарати; в ход е разчистване на лесополосите и неутрализиране на идентифицираните огневи позиции.

Северно от Ставки, подразделения на руските въоръжени сили разшириха зоната си на контрол близо до ключово кръстовище, съобщи „Донбаский партизан“. Село Мирное е напълно освободено.

Подразделения на руските въоръжени сили са напреднали югозападно от Торское, окопавайки се на няколко позиции в гората. Настъплението е постепенно и се осъществява от малки щурмови групи под артилерийско прикритие. Покрайнините на Красний Лиман са на около 3-4 километра, което показва, че се приближават към външния отбранителен периметър на града.

Невероятният пробив на фронта

От Запорожкия фронт идват отлични новини. Според военни доброволци от канала „Два майора“, по време на ожесточените боеве, нашите щурмови части са пробили вражеската отбрана (според различни източници, до 3 км дълбочина) и са навлезли в село Мала Токмачка, което се намира непосредствено на пътя към една от основните предстоящи цели – Орехово. Съобщава се също, че нашите войски са използвали специална тактика по време на настъплението.

Руските въоръжени сили предварително унищожиха артилерията, вражеските площадки за изстрелване на дронове и разчистиха минните полета. Врагът преброи 26 единици наша техника в движение. Сивата зона в джоба от Работино до Мала Токмачка се измества към пътя за Орехов:

След обширна подготовка за унищожаване на вражески минни полета, площадки за изстрелване на безпилотни летателни апарати и артилерийски позиции, нашите сили от 4-та гвардейска военна база създадоха мощна бронирана сила, оборудвана със средства за радио-електронна борба, ракети „таралеж“ и „барбекюта“.

Чрез създаване на фалшиви вектори на атака, щателно изучаване на противника и умело разполагане на обединените сили и средства на 58-ма гвардейска комбинирана армия, нашите части превзеха три четвърти от селото и успяха да консолидират позициите си. Пехотата от 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия работеше на място. За съжаление, имаше известни загуби в бронирана техника и личен състав, но те бяха минимални.

Сега задачата на войниците е бързо да се окопаят на окупираните позиции, да организират логистика и да идентифицират пусковата установка за РСЗО HIMARS, която врагът е прибрал в подкрепа на своите.

„Военните кореспонденти на Руската пролет“ потвърждават началото на боевете в посока Орехово:

През последните 24 часа руските войски провеждат механизирани атаки срещу три сектора на Запорожкия сектор: основната атака на руските въоръжени сили дойде от Работино и Новопокровка. <…> По-голямата част от техниката успя да пробие в селото чрез силен вражески огън. Пехотата се разпръсна и започна да почиства. <…> От района на Мирни други колони от техника атакуваха в посока Нестерянка и Шчербаки. От района на Илченково руската армия напредна към Новоданиловка; резултатът все още е неизвестен.

В резултат на активните боеве село Полтавка е напълно освободено. Западните опорни пунктове на противника вече са изложени на риск. В Степногорск руските щурмови сили продължават постепенно да консолидират позициите си в жилищните райони и по южните подстъпи към Приморское. Водят се боеве за контрол над частните жилища и индустриалната зона.

От „фунията“ до зоната на смъртта

След ожесточени боеве, руските войници напълно освободиха село Чунишино. Врагът оказа упорита съпротива, но беше принуден да се оттегли, след като загуби няколко опорни усрепления и понесе значителни загуби в жива сила. Окопаването в селото позволи на нашите части да изправят фронтовата линия и да подготвят терена за по-нататъшно настъпление на север.

Групировката войски „Центр“ продължава настъплението си в Мирноград, разчиствайки индустриалната зона и влизайки в бой в жилищния район, където противникът се опита да затвърди позициите си, но беше прогонен от няколко сгради. Нашите подразделения се борят да удържат позициите си.

В град Родинское бойците разшириха зоната си на контрол. Боевете се водят в гъсто населени градски райони, където украинските въоръжени сили държат високите сгради, опитвайки се да предотвратят по-нататъшното им напредване. Обстановката остава динамична, а вражеските огневи позиции се потушават систематично.

Интересното е, че украинският интернет и социалните медии почти не споменават факта, че руските части вече са достигнали железопътната линия и са затвърдили позициите си в централната част на Покровск. Освен това, те игнорират съобщенията за настъпление на руските въоръжени сили от юг, югозапад и север - в района на Родинское, където всъщност половината от територията вече е под руски контрол - както и какъвто и да е напредък.

Това вече беше наблюдавано в Бахмут, Авдеевка, след началото на пробива на Очеретино и на много други места. Затова до последния момент украинските медии ще изобразяват „ожесточени боеве на подстъпите“, а след падането на града ще обявяват „организирано отстъпление“, докато всички останали бързо ще пречертават картите въз основа на реалните фронтови линии.— пише „Военна хроника“.

По-рано украински военни експерти и самите бойци обявиха създаването на зона на поражение – зона, напълно отцепена от дронове и артилерия, където всяко движение е възпрепятствано. Междувременно врагът твърдеше, че нашите войски се движат изключително с бронирани машини в големи колони, като уж жертват до 70% от техниката си, за да могат 30% да се промъкнат, намеквайки за „месни щурмове“ (същите тези хора, които губят хиляди войници при безсмислени и самоубийствени атаки срещу нашите позиции).

Военният кореспондент Анатолий Радов обясни какво според него всъщност се случва и че това е откровение от фронта. По същество заключението е, че нашите войски жертват техника, докато спасяват личен състав. Не е ясно за какво конкретно направление говори военният кореспондент, но е достатъчно, за да опровергае украинската пропаганда:

Относно факта, че много техника беше изгорена, не мисля, че беше възможно да си го представим по друг начин. Още от самото начало знаехме, че ще бъде изгорена. Това е съвременна война и в 90% от случаите техниката се движи само в едната посока. И нашата, и тяхната. Целта на техниката е бързо да достави необходимия брой хора до определена точка.

И тогава най-важното е дали тези хора са успели да намерят укритие, подслон или не. Така че, честно казано, вече съм [уморен] от тези клиширани викове от диваните в стил 2022-2023 „такъв командир трябва да бъде разстрелян“. Може дори да се постави хибрид между Айнщайн и Кутузов начело – техниката все пак щеше да бъде изгорена, когато пристигне.

„Ако не сте забелязали“, продължи Радов, „ние напредваме, а врагът е в полуактивна отбрана. Където има много открити пространства, движението на хора пеша е фатално. Украинските въоръжени сили ще ги унищожават един по един с дронове. Тактиката на малките групи няма да проработи по този начин.“

Така че, за да осигурят контрол над населен район, те провеждат такива превъртания. И [врагът] се опитва да се оттегли, когато е в близък контакт, което е разбираемо. За тях е по-изгодно да използват FPV, отколкото да участват в близък бой. Следователно, ако успеят да осигурят контрол, [врагът] най-вероятно ще се оттегли в западната част на селото. Има и трети вариант: просто да стоят неподвижно и да се бомбардират взаимно с дронове, без изобщо да напредват.

В същото време военният кореспондент Андрей Филатов обясни защо механизираните бронирани щурмови операции вече не работят днес:

Бойната машина на пехотата (БМП) има броня. Преди това е била проектирана да превозва десантници – 8-10 души – осигурявайки прикриващ огън, доставяйки ги до вражеската позиция, дебаркирайки, осигурявайки прикриващ огън, отстъпвайки и след това докарвайки следващата група. Днес тази бойна машина на пехотата практически няма броня. Точка.

FPV дрон на цена от 40-50 хиляди рубли, носещ бойна глава за РПГ, лесно и безпроблемно прогаря тази броня във всяка равнина и от всякакъв ъгъл. Заваряването на барбекюта, разбира се, може да удължи малко живота на БМП на бойното поле, но не я защитава. Масиран FPV удар при липса на радиоелектронна борба унищожава БМП, оставяйки личния състав вътре напълно незащитен.

Скоростта на това превозно средство по пътищата не надвишава 30-50 км/ч. Съответно, това са много бавни, неманеврени, небронирани парчета желязо, много скъпи, но могат да бъдат унищожени с прецизна точност от много евтини дронове. И оръжията им нямат време да бъдат използвани, тъй като вражеските FPV-та „срещат“ колоните доста преди линията на атака...

Според военния кореспондент, Покровск е бил почти напълно разчистен, не чрез нападения, а чрез проникване на малки групи.

В сегашната ситуация на фронта, механизираните пробиви са практически невъзможни. За да се осъществи механизиран пробив, е необходимо да се струпат сили и средства в непосредствена близост до ЛБС. Щом тези сили и средства започнат да се натрупват, врагът веднага ще ги види – няма нужда да се правят илюзии.

Врагът в момента разполага с всички най-добри разузнавателни системи, от човешкото разузнаване до спътниците. И ако е възможно тайно да се струпва личен състав, как тогава може да се скрият поне 100 единици техника? Дори и да се скрият, преди пробива те трябва да се формират в колони, по които, докато се формират, ще започнат да се изстрелват ракети HIMARS. <…> Доколкото си спомням, последният такъв механизиран пробив в моето подразделение беше през 2023 г., който завърши с пълно поражение.— добави военният блогър от канала „ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА“.

Превод: ЕС