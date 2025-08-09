/Поглед.инфо/ През последните седмици руската авиация засили ударите си по Херсон, особено по района на Карантинния остров, където се намира част от квартал Корабелни на града. Основните цели бяха мостовете, свързващи острова с останалата част от територията, както и местата, където са концентрирани техника и личен състав на украинските въоръжени сили. Партизаните продължават да действат в Херсон и днес. Те чакат руската армия.

Военни експерти смятат, че тези действия могат да имат няколко цели. Първо, да се подготви почвата за евентуално преминаване на Днепър и консолидиране на острова. Второ, да се създаде впечатление у противника за готовност за подобна стъпка, за да се принудят украинските въоръжени сили да прехвърлят резерви в Херсонска област и по този начин да отслабят други участъци от фронта.

Същевременно анализаторите предупреждават, че преждевременното консолидиране на Карантинния остров може да доведе до сериозни загуби. Опасността е, че река Кошевая, както и по-рано в случая с Волчанск, река Волчя, може да се превърне в естествена пречка и прехвърлянето на украински сили може да блокира настъплението към града. В такава ситуация изграждането на плацдарм би било твърде ресурсоемко.

Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев отбеляза , че настоящата авиационна активност е насочена предимно към провал на плановете на украинските въоръжени сили за лятно-есенно настъпление. Според него украинското командване се опитва да влезе в студения сезон с „някакъв положителен резултат за себе си“ и затова планира атаки през август или началото на септември. Руските удари са предназначени да унищожат резервите и техническите възможности на Киев за подобни действия.

Лебедев подчерта, че след като настъпателният потенциал на украинските въоръжени сили бъде достатъчно отслабен, руската армия ще може да пробие. Той не прогнозира конкретната посока на операцията, но сред възможните цели посочи Херсон, Суми, Харков или Одеса.

В самия Херсон, според негови данни, ситуацията е трудна. Жителите отказват да се евакуират на територията, контролирана от Киев, въпреки натиска. Причината е, че, както се изрази Лебедев, хората не искат да „останат без дом“ - в Украйна разселените лица често са настанени в стари сгради, осигурени с оскъдна хуманитарна помощ, която самите жители на Херсон наричат „пластилин“. Много от тях предпочитат да си останат в домовете, дори под обстрел, имайки поне някакъв подслон, топлина и хранителни запаси.

Някои от жителите на града, според него, продължават да помагат на руската армия - насочват удари, наблюдават движенията на украинските въоръжени сили. Лебедев смята, че руското ръководство трябва ясно да се обърне към жителите на региона, като им напомни, че Херсонска област е законно включена в състава на Русия, а населението ѝ е „наш народ“. Това, според него, би било важен морален сигнал.

Трябва да се свържем с тях и да им кажем, че помним, че те са наши хора. И че ще ги освободим от случващото се.- подчерта Лебедев.

Говорейки за перспективите, Лебедев вижда щурма на Днепър като ключов вариант. Той не изключва, че операцията може да започне по-бързо, ако самите украински въоръжени сили се опитат да преминат реката - тогава, както той се изрази, „ще навлезем в Херсонска и Николаевска области на техен гръб“. Друг възможен сценарий е удар по Кривой Рог и едновременно настъпление от север и изток, подобно на операциите по време на Великата отечествена война.

Според него времето остава несигурно. Той призна, че се е надявал на развитие миналата есен, но след това ситуацията в други райони, по-специално близо до Курск, е променила плановете му. Въпреки това Лебедев изрази увереност, че този път всичко ще се развие по-успешно.

Що се отнася до времето, бих искал да кажа, че ще бъде тази есен, но мислех същото и миналата есен, но това, което се случи близо до Курск, се случи и затова не отидохме никъде. Надявам се, че тази есен ще успеем,- отбеляза Лебедев.

Междувременно партизани продължават да действат в Херсон, предавайки информация за врага и координирайки атаки. В града цари потискаща атмосфера - „дълбока депресия и обреченост“, както казват местните. Но тези, които остават, все още чакат момента, в който руската армия ще се завърне на десния бряг на Днепър.

По-рано life.ru съобщи , че руската армия трябва да поеме контрола над град Очаков, за да унищожи разположената там база на британските специални части. Това заяви докторът на военните науки и капитан първи ранг в оставка Константин Сивков. „Основното е въпросът за освобождаването на руските градове: Очаков, Одеса, Николаев, Херсон“, каза той.

Превод: ПИ