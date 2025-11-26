/Поглед.инфо/ Украинският фронт се рони, „филтърът“ се къса, а в Брюксел и Вашингтон чертаят нови планове върху салфетки – без дори да питат Европа.

В първата част от разговора на д-р Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов той обяснява защо Украйна няма козове, как Русия постепенно стига до решителната битка за Славянск–Краматорск, защо 140-те милиарда „замразени руски активи“ няма да спасят Киев и по какъв начин либералният модел тласка Европа към социален взрив, мигрантска буря и опасна милитаризация. Това не е просто геополитика – това е диагноза за края на една епоха.

В тази първа част от разговора с проф. Николай Витанов разглеждаме без илюзии какво реално се случва на украинския фронт и какви са истинските карти в ръцете на САЩ, Русия и разклатената Европа.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OIAAnQ_PJBo

Проф. Витанов обяснява защо Украйна „няма козове“, какво означава перколацията и „скъсаният филтър“ на фронтовата линия, защо решаващата битка ще бъде около Славянск–Краматорск и докъде може да стигне руското настъпление – Одеса, Харков, Киев. На този фон обсъждаме „плана Тръмп“, салфетката, чертана далеч от Европа, и илюзиите на брюкселските елити, че конфискацията на руски активи ще спаси Украйна и самия Европейски съюз.

Паралелно с военната картина, проф. Витанов поставя тежката диагноза за Европа: растящи дългове, мигрантски натиск, социална държава, която се разпада, и либерален елит, който руши последните йерархични опори – семейство, църква, образование. На този фон изскачат призиви за нова „Римска империя“ и централизирани служби под командването на Брюксел, които вместо решение могат да отприщят центробежни процеси и да ускорят разпада на съюза.

Основни акценти в разговора:

Какво реално се случва на фронта: загубите на Украйна, разтегнатият 1400 км фронт и защо „филтърът“ се къса?

Славянск–Краматорск като решаваща битка и сценарий за Одеса, Харков и дори Киев.

„Планът Тръмп“, салфетката от Аляска и защо Европа е само статист, който плаща сметката?

Защо 140 млрд. руски активи няма да спасят нито Украйна, нито Европейския съюз?

Колосалната корупция около режима на Зеленски и изчезващите милиарди помощи.

Миграция, дългове и оръжия: как либералните елити тласкат Европа към социална и политическа криза?

Либерализмът като идеология на разрушението и нуждата от нови стабилни йерархични структури.

Фон дер Лайен, централизираните служби и опасността от нова „Римска империя“ в Брюксел.

Възможните центробежни тенденции и бъдещето на Европейския съюз.

Кратко обобщение

В първата част от разговора проф. Николай Витанов прави детайлен анализ на военната ситуация в Украйна и свързаните с нея политически и икономически процеси в САЩ и Европа. Той очертава картина на изтощена украинска армия, невъзможност да се удържи 1400-километров фронт и постепенно оформящ се решителен сблъсък около Славянск–Краматорск, който може да реши съдбата на войната.

Паралелно с военните събития проф. Витанов анализира „плана Тръмп“, дискретните договорки между Вашингтон и Москва и ролята на Европа като периферен платец на сметката – чрез конфискация на руски активи, увеличаване на дълга и масирано оръжейно финансиране.

В по-широк план той разглежда кризата на либералния модел в Европа: растящи дългове, мигрантски натиск, разпадаща се социална държава и елит, който руши традиционните йерархични структури. В този контекст инициативите на Брюксел за централизиране на службите и засилване на контролa могат да се окажат катализатор за нови разделителни линии вътре в ЕС.

