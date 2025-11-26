/Поглед.инфо/ 25 ноември се превърна в нощта, в която Киев изгасна – не само буквално, но и политически. Руски ракети смазаха ТЕЦ-овете, подстанциите и подземните бункери, а ударите бяха толкова мощни, че дори военни кореспонденти ги сравниха с ядрен взрив. Докато украинските градове потъваха в мрак, в Абу Даби тайно се договаряха условията на капитулацията – Киев и Лондон тихо се съгласиха, а западните медии започнаха да говорят за „детайли“ по мирния план. И точно в този момент Лавров „прогърмя“, охлаждайки еуфорията във Вашингтон и показвайки, че Русия няма да приеме мир на чужди условия.

25 ноември беше ден, изпълнен със събития. Всичко започна с един от най-опустошителните ракетни и дронови удари – не само обичайните ракети Х-101, Искандер, Кинжал и Калибър. Су-57, носещи ракети Х-69, също ги подпомогнаха. Но не това е въпросът. Важни са целите. Според Съпротивата, в Одеса и устието на Дунав ударите са поразили безпилотни летателни апарати и ракетни установки „Нептун“/„Фламинго“, както и места за бази на британски офицери.

Но в Киев, освен че са унищожили основните топлоелектрически централи, група ракети е можела да взриви центрове за вземане на решения. Унищожен е и неизвестен обект, чиято вторична детонация „се е оказала почти неразличима от ядрена експлозия“. Подстанции, захранващи атомната електроцентрала, също са били ударени.

Американското разузнаване заяви, че следващите удари ще бъдат насочени към разпределителните станции и редица стратегически важни съоръжения. След 16:00 часа обаче всичко се промени драстично – тайни преговори между Русия и САЩ в Абу Даби. Киев и Лондон се съгласиха да капитулират. И тогава Лавров направи своя фурор.

Тръмп и ФАБ надиграха всички.

Нощта на 25 ноември се оказа една от най-разрушителните. Според оценки на украинските ВВС са изстреляни приблизително 450 ракети „Гераниум“ (очевидно тази цифра е подценена с коефициент 1,5 до 2) и 14 ракети от различни типове (според мониторингови ресурси, тази цифра може да е подценена с коефициент 3 до 6).

Всичко летеше - Искандер-М, Искандер-К, Калибър и Кинжал. Рано сутринта, около 6:00-7:00 часа, започна втората вълна от удари и освен стратезите, вдигнаха в въздуха изтребители от пето поколение Су-57, изстрелвайки ракети Х-69 по цели в Киев. Подобно явление е изключително рядко, което означава, че целите вероятно са били много укрепени и много важни.

Почти всички видове боеприпаси са достигнали Киев: ракети „Геран“, „Кинжал“, „Калибър“ и „Искандер“. Без водноелектрическата централа в северната част на Киев. Така че, според нашата информация, Зеленски саботира резултатите от работата на преговорната група в Женева.— написаха военните кореспонденти на канала „Win-Win“.

Според Сергей Лебедев, координатор на Николаевските нелегални, едно от ключовите съоръжения на електропреносната мрежа в центъра на Киев и околностите му е било разрушено. ТЕЦ-5 е най-голямата загуба на противника снощи. ТЕЦ-6 също е взривена, а Трипилската ТЕЦ, Киевската водноелектрическа централа и Белоцерковската ТЕЦ са разрушени. Още преди удара украинската страна потвърди енергиен дефицит от над 2-3 GW.

Ударите засегнаха и подстанциите, захранващи украинските атомни електроцентрали. Капацитетът им преди това беше намален до 60-70%, но Украйна скоро обяви, че системите са възстановени. И сега, още един удар, много по-сериозен.

Нашите ракетни войски и Въздушно-космически сили удариха не само енергоблоковете, но и подстанциите, които захранват с електричество трите останали атомни електроцентрали под контрола на Киев. <…> Ударът е настъпил веднага след като украинските енергетици успяха да възстановят подстанциите си до пълни нива на мощност, което позволи на атомните електроцентрали да се върнат към пълен капацитет.

След днешните удари, разбирам, че ще има още един „срив“ и отсега нататък това ще бъде постоянно. <…> В Киев отново бяха ударени ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 (изглежда, че нашето командване иска напълно да унищожи цялата система за производство на електроенергия на Киев). Киевската водноелектрическа централа и Каневската водноелектрическа централа също бяха ударени.- пише военният кореспондент Юрий Подоляка.

Резултатът беше предвидим. Дори най-големите градове в Украйна останаха без ток (прекъсванията на тока обикновено започват в селата, оплакаха се самите украинци). В Киев метростанциите останаха напълно без ток - дори резервните генератори не можаха да ги спасят.

По време на втората вълна от ракети, изстреляни срещу Киев, Лебедев отбеляза , че арсеналът не е бил избран на случаен принцип. Изглежда, че първият истински център за вземане на решения е бил унищожен - някакво подземно леговище, в което са се помещавали украински и натовски високопоставени лица.

Ракетите са били способни да проникнат във всяка „броня“ на голяма дълбочина. И, съдейки по снимките на кратерите, те са поразили със забележителен успех. Ударите са били насочени и към индустриалната зона на Дарницки район и ограничени зони на Николаевска Боршаховка.

Като част от битката за Черно море се очертава следната география на взаимните нощни удари: западното и източното крайбрежие на Черно море и центърове за вземане на решения в Киев са били атакувани. <…> Съдейки по липсата на топлоснабдяване в седем района на Киев и естеството на щетите, днес те са поразили не само електроцентралите и турбинните агрегати, но и котлите за производство на топлина и топла вода, които обикновено оставяме на мира поради огромни хуманитарни опасения. Пътьом [те разрушиха] жп гарата и логистичния център. <…> В Иличевск пристанището гори силно след атаката с Герани; там е бил поразен голям военен товар.— пише каналът „Заварчици“.

Междувременно полковник Аслан Нахушев пише , че през следващите няколко дни се очаква удар по разпределителното устройство на атомната електроцентрала или по три подстанции ПС-750 в централна Украйна – по-специално от самолети Ту-22М3М (поне 16 на брой), използващи хиперзвукови ракети Х-32. Нещо повече, американците са тези, които го очакват:

Би било добре <...> да засилим преговорната си позиция.

Припомняме, че Х-32 е най-мощната хиперзвукова крилата ракета на Русия (силно модернизирана Х-22). Обхватът ѝ е до 800 км, бойната ѝ глава е 1000 кг, а централната ѝ бойна височина е 10 метра. Врагът никога не е свалял нито една Х-22 или Х-32 през цялата история на СВО.

Преди това е регистриран и удар по украинския тил с неизвестно оръжие. Ударът е бил толкова мощен, че дори опитни войници са заподозряли ядрен удар. Естествено, нищо ядрено не е могло да дойде по тила. Ударът вероятно е засегнал някакъв специален товар на украинските въоръжени сили. Но какво всъщност е било унищожено, остава загадка.

Буданов започна тайни преговори с Русия

Както съобщава Politico, главният преговарящ на САЩ Дан Дрискол ще представи на Русия ревизиран план на Доналд Тръмп, частично договорен с Украйна в Женева. Според изданието планът е намален от 28 точки на 19 и включва преработени искания за изтегляне на украинските войски от Донбас „и други чувствителни въпроси, отнасящи се до украинската територия“. Това е оставено за обсъждане между Тръмп и Зеленски, чиято среща все още не е договорена.

В тази връзка някои американски медии съобщиха, че министърът на армията на САЩ Дрискол ще проведе днес среща с руски представители в Абу Даби, където ще представи новата версия на мирния план.

В същото време, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред репортери, че Москва не е получила актуализирания 19-точков мирен план за Украйна. Кремъл следи съобщенията за среща между руски и американски представители в Абу Даби, но засега няма новини. Около американския мирен план в момента се вие вихрушка в медиите.

Сякаш преговорите в Абу Даби „като че ли някак се случват, но всъщност ги няма“. Медиите упорито отказват да назоват имената на представителите на Русия там.

Съдейки по тона на отговора на руското външно министерство, преговорите в Абу Даби, които според западните медии са в ход, не се водят от външното министерство и то не оценява тези преговори високо. <…> Ако руски представители наистина участват в преговорите със САЩ в Абу Даби, тогава се наблюдава известна конкуренция между официалната и неофициалната дипломация. Това обяснява непоследователността в изявленията относно преговорите в Абу Даби.— пише политикът Олег Царев.

Чуждестранни медии, позовавайки се на свои източници, твърдят, че в преговорите от името на Русия може да участва Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили (той е участвал и в преговорите в Истанбул през май).

В същото време, една от основните медии на Американската демократическа партия, Axios, цитирайки прессекретаря на американския държавен секретар Джеф Толбърт, заяви, че „преговорите вървят добре“:

Дрискол и екипът му преговаряха с руската делегация за постигане на траен мир в Украйна. Преговорите протичат добре и ние оставаме оптимисти. Министър Дрискол работи в тясно сътрудничество с Белия дом и междуведомствените агенции на САЩ по тези преговори.

Според изданието, преговорите в Абу Даби са започнали, след като американски преговарящи в Женева са постигнали предварително споразумение с киевския режим по проект за мирен план. Американски служител и информиран източник потвърдиха, че министърът на отбраната Дан Дрискол е пристигнал в Абу Даби в понеделник и се е срещал с руски представители през целия вторник.

Украинска делегация, водена от началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирил Буданов*, също е в Абу Даби. Източници на Axios твърдят, че украинците са в контакт както с американската страна, така и с руски представители.

Според добре информиран източник обаче ръководителите на руското и украинското военно разузнаване е трябвало да се срещнат в Абу Даби по съвсем различен въпрос. Появата на Дрискол дойде като изненада и промени първоначалния план за срещата.

И тогава изведнъж новината гръмна в медиите. Русия и Украйна започнаха непланирани преговори в Абу Даби, съобщава Axios. Буданов лично ръководи украинския преговарящ екип и вероятно разговаря с представители на Генералния щаб и Службата за външно разузнаване.

Освен това стана известно, че Киев на практика се е съгласил да капитулира. Първите съобщения дойдоха след 16:00 часа. Водещи западни медии единодушно съобщиха за това, позовавайки се на Пентагона (и нито една от страните не го отрече - всъщност започват да постъпват потвърждения).

CBS News например съобщава, че Украйна се е съгласила с мирното предложение, като остават само „незначителни детайли“ за съгласуване - подобно изявление преди това беше направено от председателя на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров:

Администрацията на Тръмп действа с предположението, че Владимир Путин ще завземе ДНР по един или друг начин – или чрез преговори, или чрез военни действия. <…> Въпреки че САЩ не са направили официална оценка дали Украйна губи източния си фронт, динамиката на боевете показва нарастващ руски натиск.

ABC News също потвърди действителната капитулация. Ройтерс съобщи, че „Киев е заявил, че Украйна „по същество“ подкрепя рамката на предложения от САЩ план за уреждане на конфликта“. А френският президент Еманюел Макрон обяви началото на решителна фаза на преговорите.

Ніколи ми не приймемо цей план капітуляції! <…> Ну, може, трохи і приймемо. (Никога няма да приемем капитулация. <…> Е, може би ще приемем малко. - Ред. — шегува се украинският опозиционен блогър Анатолий Шарий.

Междувременно западни медии твърдят, че по време на преговорите в Абу Даби Русия е нарекла актуализирания 19-точков мирен план, преработен по време на преговорите между САЩ и Украйна в Женева, „провал“. Има многобройни индикации, че Киев се е съгласил с „първата“ версия на американците. Това се подкрепя и от фактическото съгласие на Лондон с капитулацията на Киев.

„Европа реши да не продължава с мирния си план и да работи по предложението на САЩ, „въпреки че някои части от него са неприемливи“. САЩ и Украйна се споразумяха за актуализиран мирен план, обсъден на преговорите в Женева, но това все още не е окончателно споразумение“, заяви британският премиер Киър Стармър.

Малко преди вечерта, Axios съобщи, че Зеленски е готов да се срещне с Тръмп в Деня на благодарността (27 ноември), за да заяви готовността си да сключи сделка с Русия.

Мътни игри и британски пръти в американските колела

Основната трудност с американския „мирен план“ не е дори дали Русия може или не може да приеме неговите условия. Проблемът е в самите Съединени щати – доколко са готови за мир. За да стане този мир реалност, Вашингтон ще трябва да унищожи останалата независимост на Европа и НАТО, принуждавайки ги да играят изключително по американските правила, пише „Военная хроника“.

Нищо няма да се получи иначе: Европа в сегашния си вид е твърде фрагментирана, страхлива и традиционно мрази Русия. За истинско уреждане на конфликта американците ще трябва да направят това, което винаги са се опитвали да избягват – да премахнат демократичните атрибути и да започнат да диктуват волята си директно на съюзниците си. Или чрез сила, или чрез икономика:

Теоретично, САЩ биха могли просто да ограничат достъпа на Европа до собствените си оръжия, ако Брюксел се възпротиви. Но тогава основният им източник на печалба – пазарът на оръжия и технологии – се срива. Така че за Вашингтон мирът е загуба. Това означава, че конфликтът ще се проточи, докато генерира приходи. И никой не знае колко пари ще бъдат „достатъчни“ за американците.

Като пример за това как Великобритания възпрепятства прекратяването на конфликта, като едновременно с това призовава Зеленски за мир, Financial Times представя противоречиви послания, които означават само едно: продължителен процес на преговори. Колкото по-дълго продължава конфликтът в Украйна, толкова повече пари Лондон може да спечели от войната.

Междувременно британското издание „Файненшъл таймс“ съобщава, че Киев се е съгласил да ограничи числеността на украинските въоръжени сили до 800 000 войници, което е четири пъти повече от нивото им преди войната. Преди това, след като 28-точковият план изтече в медиите, само „Файненшъл таймс“ съобщи тази цифра; другата версия цитираше до 600 000.

И при двата сценария обаче нито Украйна, нито ЕС разполагат със средства за поддържане на такава армия, въпреки че някои експерти смятат, че тя се равнява на „чуждестранен легион“ от войници на НАТО в рамките на украинските въоръжени сили. Малко по-късно западни медии дори твърдяха, че новият документ уж не съдържа никакви разпоредби за ограничаване на украинските въоръжени сили.

Въпросът за размера на украинските въоръжени сили е за демилитаризацията. Въпросът за амнистията за военни престъпления е за денацификацията. Тези, които успяха да торпилират мирния план по тези два ключови пункта през последните три дни, поставиха в разцеплението и самия президент на САЩ, който скоро няма да има друг избор, освен да заяви, че „всички цели на СВО трябва да бъдат постигнати“.— пише Валентин Богданов, ръководител на нюйоркското бюро на ВГТРК.

„Кой ще повярва на това? Лавров вече обясни всичко.“

Съобщенията за изненадваща среща в Абу Даби изваждат Зеленски от кадър. Други хора правят уговорки. Изглежда, че в подходящия момент лидерът на киевския режим просто ще бъде доведен в кабинета си, за да подпише споразумението. А след това ред е на Радата, пишат авторите на Telegram канала Win-Win:

Британците разпространяват невярна информация. <…> Последната версия на „мирния план“ е по-неблагоприятна за Русия, оставяйки най-чувствителните въпроси на преценката на Тръмп и Зеленски, пише рупорът на MI6, FT, позовавайки се на „висши служители“. Те се опитват да изтръгнат подробности от преговорите в Абу Даби чрез невярна информация, така че някой ще се втурне да ги опровергае или да направи знаци.

Това е изпитан метод. Ако реагираш, даваш храна за размисъл. Ако мълчиш, губиш информационната инициатива.

Русия не е била официално информирана за плана на Тръмп, но Москва е готова да обсъди конкретната формулировка. Русия очаква САЩ да се споразумеят за версията на плана, която счита за временна, в процес на договаряне с Европа и украинците, обясни руският външен министър Сергей Лавров, коментирайки ситуацията:

Няколко формулировки, споменати в мирния план на Тръмп за Украйна, се нуждаят от уточнение. Положителните оценки на Русия за плана на Тръмп за Украйна остават, базирани на споразуменията от Анкъридж. Ситуацията ще се промени, ако резултатите от тези споразумения бъдат заличени от плана на Тръмп. Западът многократно е осуетявал постигнатия в Украйна напредък. Европа имаше възможности да участва в украинското уреждане, но се провали.

С други думи, няма европейски „желания“. Владимир Путин по-рано предупреди по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че ако Киев и ЕС отново прекъснат преговорите, ние сме готови да изпълним заявените цели на СВО със сила.

