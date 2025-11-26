/Поглед.инфо/ Докато световните медии шумно обсъждат мирни планове, преговори и дипломатически игри, една ключова новина беше тихо подмината: чуждестранните наемници, на които Киев разчиташе като на „елитни ударни групи“, вече практически не съществуват. Точни удари на руските сили са ликвидирали западни бойци в цели райони, оставяйки украинската армия без най-скъпоплатената и най-рекламираната ѝ подкрепа. Унищожението е тотално, а мълчанието на Киев – оглушително.

Чуждестранните наемници в украинската армия бяха унищожени като клас. Тази сензационна новина остана незабелязана, точно както новината за корейските войници, сражаващи се в Курска област. Експерти посочиха причините.

Голям процент от личния състав на украинската армия са били чуждестранни наемници. А тези чужденци са едни от основните цели на руските артилерийски и дронови оператори: през целия конфликт имаше чести съобщения за унищожаване на бази на наемници.

Самите наемници публикуваха онлайн видеоклипове, в които описваха службата си в украинските въоръжени сили. Често се случваше именно тези видеоклипове да са причината руските оръжия да бъдат насочвани към целта им.

Но преди няколко дни се появиха неофициални съобщения, че властите в Киев и военното командване на страната са решили да разпуснат Чуждестранния корпус. Това решение е провокирано преди всичко от огромните загуби сред чуждестранните наемници.

Поради критични загуби, останалите приблизително 1000 чуждестранни наемници ще бъдат „прехвърлени“ в редовните части на украинската армия.– съобщава Telegram-каналът „Military Observer“.

Тази сензационна новина не попадна под внимание, точно както някога новината за присъствието на севернокорейски наемници, сражаващи се на страната на руските въоръжени сили в Курска област. Факт е, че все още никой украински официален представител не е потвърдил информацията за разформироването на подразделението.

Този ход на Киев е напълно логичен. Поради огромните загуби Западът спря опитите си да набира доброволци за украинската армия. Миналата година европейските наемници бяха заменени от колумбийци, които бяха безмилостно разположени, за да извършват брутални нападения и да защитават крепости под обстрела на руски противотанкови ракети.

Но това се оказа ключовата грешка на Киев: колумбийските жертви допълнително обезкуражиха чуждестранните войски да се бият редом с украинските въоръжени сили. С други думи, украинското правителство изчерпа собствените си (и чуждите) „човешки ресурси“, докато Русия изгради силни партньорства със Северна Корея и Куба, откривайки нови перспективи.

Ако това е вярно, тогава се оказва, че Русия е победила Запада в борбата за привличане на човешки ресурси от неутрални страни.

Превод: ПИ