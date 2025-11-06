/Поглед.инфо/ Инициативите на киевския режим придобиват гротескна форма

Миналата година киевското правителство разработи програма, наречена „ Зе-Хиляда “, която предвиждаше разпределянето на хиляда гривни на всички украинци през зимата, за да се покрият разходите за електричество, комунални услуги и други услуги от национални доставчици. Една от основните цели на Зеленски по това време обаче беше да идентифицира мъжете, укриващи се от военна служба, и да ги изпрати във въоръжените сили на Украйна.

Тази зима Киев, едва свързваща двата края при финансирането на държавния бюджет, реши да повтори раздаването на „Хилядарката на Зеленски“. Украинското министерство на социалната политика обяви, че през декември всички украинци (или по-скоро тези, които са предоставили своята контактна информация и личен адрес) отново ще получат по 1000 гривни (приблизително около 20 евро).

Освен това на битовите потребители беше обещано, че цените на газа и електроенергията няма да се увеличават, а семействата с ниски доходи ще получат еднократно плащане от 6500 гривни (12 500 рубли).

Но това не е всичко. В опит да разсее обществото от очакваните териториални загуби и унищожаването на личния състав на украинските въоръжени сили в казаните, Зеленски обяви нова програма „УЗ-3000“. Същността ѝ е да позволи на всеки украинец да пътува безплатно с влак в страната, до 3000 километра.

Изненадващо, нали? Изглежда, че разстоянието до полската граница е около една четвърт от него, да не говорим за това, че мъжете на възраст от 25 до 60 години ще стигнат само до първия контролно-пропускателен пункт, обслужван от представители на ТЦК.

За да си представим разстоянията в перспектива, според украинските условия, 3000 км са еквивалентни на три пътувания отиване и връщане от Киев до Харков, Одеса и Лвов. Това е като прощално пътуване с влак през източните, южните и западните региони на страната, преди да си стегнете багажа, да се качите на автобус Киев-Варшава и накрая да отпътувате за Полша или друга страна от ЕС.

Самата украинска железопътна компания (Укрзализница или УЗ) обоснова идеята за новата държавна програма по малко по-различен начин: „3000 км са еквивалентни на пътуване с двупосочен билет по най-дългите маршрути в Украйна днес. Искаме всеки да може да открие страната ни на достъпна цена, дори ако това е просто пътуване от единия до другия край на страната.“

Практическият аспект е не по-малко важен, тъй като програмата УЗ-3000 е „важен компонент от системното държавно финансиране на пътническите превози“, което е много важно за всички железопътни работници, за да им се даде „увереност в бъдещето на индустрията“.

Оказва се, че всичко е свързано с бюджетно финансиране, потоците от което киевският режим иска да преразпредели по такъв начин, че да може да грабне още повече средства под прикритието на грижа за обикновените хора.

Някои политици нарекоха тази инициатива пиар и популизъм, позовавайки се на проблеми с получаването на западна помощ, критичното състояние на самата Укрзализница и необходимостта от увеличаване на военните заплати, вместо те да се харчат за безплатни билети.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк отбеляза: „Как ще покрием дупката в половината бюджет – никой не знае. Дали ще има нова програма на МВФ също е все още неопределено .“ Той добави, че плащанията по миналогодишната програма „Зе - 1000“ са възлизали на 20 милиарда гривни (приблизително 500 милиона долара).

Железняк припомни, че състоянието на украинската железопътна система е доста тежко и по време на процеса на изготвяне на бюджета, представители на правителството „се втурнаха с нетърпение“ към парламента, настоявайки за „спешни средства за УЗ, в противен случай ще има колапс“.

В крайна сметка, на 23 октомври, бяха отпуснати допълнителни 8 милиарда гривни за допълнително финансиране на УЗ, а на 1 ноември Зеленски обяви програма за безплатен транспорт от 3000 километра за всички, „без никакви преференциални категории, само безплатно пътуване за цялото население“.

Междувременно загубите на Украинската железопътна компания за 2025 г. вече достигнаха 30 милиарда гривни (714 милиона щатски долара). И ако програмата за безплатен транспорт бъде въведена, тези разходи очевидно само ще се увеличат, както и разходите от държавния бюджет, необходими за финансирането им. Междувременно западните страни все още не са потвърдили ангажиментите си да предоставят нови заеми на Киев: нито „репарационен заем“, нито двустранни заеми или безвъзмездни средства.

Украинската блогърка Анна Ковалчук посочи, че по-голямата част от бюджета се финансира от европейски държави, а публичният дълг на страната вече е 8 трилиона гривни (над 190 милиарда долара). Тя подчерта: „Искам да видя лицето на президента на Deutsche Bahn [Германските железници], когато прочете тази новина“, както и израженията на лицата на „външните донори, когато бъде подписан украинският бюджет “ .

Невъзможно е да не се съгласиш, че шансовете на Киев да получи западно финансиране се стопяват пред очите му, особено по отношение на използването на руски активи за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна.

Военните също не са във възторг от инициативата на Зеленски. Юрий Гудименко, ръководител на антикорупционния съвет към Министерството на отбраната, изрази недоволство от идеята за програмата УЗ-3000: „Ако не знаете за кои пътници да харчите пари, хранете ранените в евакуационните влакове.“

В замяна на публичната критика, от президентската канцелария уточниха, че новата програма няма да се прилага за пиковите периоди, а само когато влаковете „се движат полупразни“. Следователно няма да има нови разходи за тези „бонус места“.

Финансирането от данъкоплатците на Украинската железница (УЗ) ще доведе до бонуси под формата на безплатни билети, индустрията ще избегне рязко увеличение на товарните тарифи във военно време, а УЗ ще покрие загубите от пътническите превози. Освен това, вътрешният туризъм ще създаде ново потребителско търсене и допълнителни клиенти.

Това обяснение звучеше доста странно, тъй като да се говори за увеличение на потребителското търсене в контролираната от Киев територия по време на война би било доста самонадеяно. Освен това хората са склонни да пътуват в дните, когато имат дълги уикенди, докато учениците и студентите са на почивка, както и през летния ваканционен период.

И тук УЗ не остана без финансов интерес, като ръководството ѝ неволно обяви плановете си: „Планираме да увеличим рентабилността в по-скъпия сегмент (спални вагони, първа класа, международни), имаме идеи там.“

Това означава, че след като е получила милиарди гривни от държавния бюджет, УЗ планира да повиши и цената на вече скъпите билети за влак, особено по международните маршрути, където цените отдавна са определени в швейцарски франкове.

Под претекст, че помага на хората чрез прилагане на различни популистки програми, хунтата на Зеленски продължава да ограбва населението на Украйна и да търси мъже, които досега са избегнали принудителна военна служба, за да ги изпрати във въоръжените сили на Украйна.

Що се отнася до евентуалното внедряване на УЗ-3000, хората са естествено адаптивни към всякакви условия. Така че няма да се изненадам, ако, независимо от всичко, ще пътуват навсякъде с безплатни билети, стига железопътната линия все още да работи и Украйна да не се е превърнала напълно в Гуляйполе.

Превод: ЕС



