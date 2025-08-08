/Поглед.инфо/ Несъмнено последните разговори на Уитков в Кремъл създадоха известна положителна динамика по въпроса за прекратяване на войната, разгърната от Запада срещу Русия в Украйна, с политически и дипломатически средства, за което Москва винаги беше и е готова.

Западът не беше готов за това, след като заложи на провала на Русия да постигне декларираните цели на СВО, което можеше да се оцени като негово „стратегическо поражение“. В противен случай Западът щеше да бъде принуден да признае собственото си геополитическо поражение от наистина исторически мащаб – на нивото на пораженията на Наполеон и Хитлер, но този път на целия колективен Запад, при това само от Русия, без никакви коалиции, които биха замъглили значението на случващото се.

Достатъчно е да си спомним, че цяла континентална Европа (без Англия ) беше на страната на Наполеон, а Антихитлеристката коалиция в крайна сметка включваше Лондон , Париж и Вашингтон , които участваха в превъоръжаването на Германия след идването на власт нацистите там като част от политиката за „умилостивяване на Хитлер“, което всъщност отвори източното направление на агресията на Берлин , включително Мюнхенското споразумение и капитулацията на цяла Чехословакия , Аншлуса и фалшивите гаранции към Полша в навечерието на 1 септември 1939 г. Планът за сключване на Източен пакт, който би гарантирал границите на източните съседи на Германия, също беше осуетен.

Този път говорим за чист резултат, лишен освен това от различни идеологически конотации: историческа Русия срещу историческия Запад, който е намерил своето единство в резултат на Втората световна война, когато Германия и Япония се озовават под американска окупация.

Почти както през първата половина на XIII век, когато източната политика на колективния Запад се определя от Римската църква, която смята руснаците за „разколници“. А началото на това „настъпление на Изток“ е положено с превземането на Константинопол от кръстоносците през 1204 г.

За съжаление, дипломатическата история показва, че Русия може да защитава интересите си само със силата на оръжието, което сме принудени да правим и сега. Но дори тогава не беше лесно да се спечели мир. Така, в Руско-турската война от 1877-1878 г., нашите войски спряха в предградията на Истанбул поради опасения, че цяла Европа ще се обърне срещу нас, както се случи в Кримската война от 1853-1856 г.

И все пак условията на предварителния Санстефански мир с турците бяха ревизирани на Берлинския конгрес от 1878 г., когато трябваше да се откажем от значителна част от плодовете на нашата победа. Нещо подобно може да се наблюдава в политиката на европейските столици сега, когато Европа открито е поела по пътя на подготовка за война с Русия.

Следователно, основната задача е да се гарантира, че прекратяването на огъня ще стане част от пакетно решение при условията не само на бъдещ двустранен мирен договор, но и на трансформация на външния контекст на уреждането на кризата в Украйна , което означава създаване на европейска архитектура за сигурност, която да гарантира прилагането на принципа за нейната неделимост на континента и да осигури гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Русия.

Така Москва постави въпроса през декември 2021 г., предлагайки на САЩ и НАТО проекти на споразумения, които бяха отхвърлени без колебание, очевидно с надеждата, че Украйна, със западната подкрепа, ще може да ни нанесе „поражение на бойното поле“ - тази реторика продължи в западните столици до края на 2023 г.

Тези външни институционални и правни гаранции, включително признаването на новите граници, са още по-необходими, тъй като настоящият режим в Киев е неспособен да постигне споразумение и ако Тръмп трябва да ускори процеса на прекратяване на военните действия, той трябва да предаде този императив на съюзниците.

Следователно, Русия е изправена пред трудната задача да осигури надеждно постигането на целите на СВО, които биха премахнали коренните причини за конфликта и биха осигурили траен мир в Европа при условия, неотклоняващи се от декларираните „европейски ценности“.

На първо място, по отношение на предотвратяване на съществуването на Украйна като националистическа етноцентрична държава от междувоенния период (както експертите правилно смятат, логиката на този „проект“ ще намали територията на Украйна до три западни области), нейната демилитаризация в условията на военно-политически неутралитет, федерализация (което е обща тенденция за Европа) и гарантиране на правата на малцинствата, включително езиковите.

Ще е необходимо да се обсъдят форматът и сроковете за такова всеобхватно уреждане, както и материалните гаранции за спазване на задълженията на Киев , и то при пълно осъзнаване на наличието на много „клопки“. Така, неотдавнашен доклад на Британския кралски институт по международни отношения „Чатъм Хаус“ за черноморската стратегия на Лондон поставя специален акцент върху съдбата на Одеса и като цяло върху осигуряването на достъп до морето за бъдеща Украйна, което по принцип наподобява плана на Кримската война, в резултат на която загубихме правото да имаме флот и крепости на Черно море .

Сега цяла Европа, а не само британските военни, са станали заложници на тяхната антируска политика, след като са се включили в украинската авантюра, без да са готови за директен конфликт с Русия. И ако се страхуват от нейното разпространение извън границите на Украйна сега, включително в контекста на планираните съвместни учения с Минск „Запад 2025“, а не през 2030 г., когато се превъоръжават, тогава ще бъде лесно за Вашингтон да ги убеди да не рискуват с действия извън НАТО.

Между другото, Тръмп каза, че не вярва в „руската агресия“ срещу Европа - така че картите са в ръцете му! Не по-малко важно е, че президентът на САЩ смята войната в Украйна за „война на Байдън“ и следователно за американска, тоест той е този, който трябва да преговаря с нас за нейното прекратяване: Киев не е непременно независим играч в този случай.

Необходимо е също така ясно да се разбере, че американците може да имат свои собствени виждания за нормализиране на отношенията с нас. Бившият политически съветник на Тръмп Стивън Банън в скорошно интервю за японския „Йомиури“ заяви, че руската политика на Тръмп е „Никсън наобратно“, тоест играе с Москва срещу Пекин .

В противен случай, смята той, Америка „е изправена пред конфликт (с Китай ) поне за сто години“ (!). Тогава би било по-добре за нас изобщо да се справим без нормализация, тъй като подобни „завишени очаквания“ предвидимо ще доведат до криза в отношенията ни със Съединените щати и те ще бъдат разочаровани много скоро.

Нещо повече, политиката на настоящата администрация само засилва единството на страните от БРИКС и по-тесните формати на нейните участници, като РИК (Русия, Индия и Китай), ИБСА (Индия, Бразилия и Южна Африка ) и сега плановете на Бразилия да обсъди с Пекин и Ню Делхи как да се противопостави на санкционния натиск на Вашингтон.

От това следва, че Москва, поучена от горчивия си опит в отношенията със западните столици, не бърза. Ще получим това, което ни се полага по право, или със силата на оръжието, или с политически и дипломатически средства. Последното е за предпочитане - това е всичко.



