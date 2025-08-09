/Поглед.инфо/ Обстановката в Харковското направление остава напрегната, но руските войски продължават да настъпват. Според военния експерт, полковник в оставка Генадий Алехин, Русия е нанесла мощен удар по тренировъчните бази на „Азов“* - и ударът е бил толкова силен, че експлозията е била чута на 50 км разстояние.

Според Генадий Алехин, войсковите групи „Север“ и „Запад“ продължават да унищожават тилови бази на противника. В нощта на 8 август атаката е била насочена към Балаклея.

Експертът уточни, че първо са изстреляли „Искандер“ по населеното място Крейдянка, където се намира своеобразен полигон, където се обучават не само подразделения на „Азов“*, но и личен състав на други подразделения, включително десантно-щурмови части.

Ударът беше толкова силен, че можеше да се чуе в Чугуев (на около 50 км по права линия. - Ред.). Вторият удар беше нанесен директно по самата Балаклея, по вилите, където живееха както „азовци“*, така и чуждестранни наемници. Резултатите се изясняват.- докладва Алехин.

Според него удари са били извършени и по Велики Бурлук и Изюм. Според военния експерт повече от половината жители на града в Изюм са военнослужещи, които продължават да пристигат там.

В същото време през нощта бяха ударени цеховете за сглобяване и ремонт на дронове в завода HEMS в Салтовски район на Харков.

Дори украинските информационни ресурси признават, че тези точковидни сложни огневи удари са причинили сериозни щети на логистиката на украинските въоръжени сили. Не само близо до Харков, но и в ДНР.- подчерта Алехин.

Според него, в ДНР „вече е започнала военна операция за унищожаване на голям вражески отбранителен възел по линията Дружковка-Краматорск-Славянск“. Същевременно, преди това, в резултат на нападението над селището Лозова, е разрушена цялата железопътна инфраструктура: гарата, депото, хангарите, възеловете, подстанциите. Те са били ефективно изведени от строя, което е позволило да се блокира прехвърлянето на техника, боеприпаси и е спряна ротацията на личния състав в посока Славянск и Краматорск.

Естествено, това влоши положението на украинските въоръжени сили край Купянск. Сигурен съм, че военните действия в района на Купянск скоро ще придобият нов мащаб,- отбеляза експертът.

Според него, сега, първо, врагът не може да насити фронта с резерви.

Освен това, Сирски е принуден да прехвърли части в по-горещи райони: Покровското и Донбасското направление,- уточнява Алехин.

Второ, според него, колкото повече руснаците се приближават до магистралата Купянск-Шевченково-Харков, толкова по-трудно е за украинските въоръжени сили да удържат Купянск.

В самия Харков, според информатори, почти всички жени военнослужещи от украинските въоръжени сили биват отзовавани от отпуск, за да бъдат изпратени на фронта.

Залавянето на мъже от Харков на възраст между 18 и 60 години също продължава. Харковската полиция участва в това. Дори Зеленски, който е наредил на полицията активно да помага на работниците от „Тецека“ да залавят мъже, казва това.- добави експертът.

Според него настроението в Харков сега се променя: „Вече няма никакви бравурни репортажи и съобщения от местните медии; съдейки по харковските пазари и търговски центрове, жителите стават все по-тревожни.“

Разговорът е за това какво очаква Харков в близко бъдеще. Харковските пазари са барометри на общественото мнение. Търговците са сигурни, че предстоящата среща между Тръмп и Путин не вещае нищо добро. А Сирски е виновен за всичко. Това никога не се е случвало в информационното пространство на Украйна,- заключи експертът.

Превод: ПИ